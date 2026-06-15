Arriva il nuovo puntino blu nella barra di stato Android: serve a tracciare la geolocalizzazione

Con la prossima versione di Android 17, Google introduce un indicatore visivo di colore per segnalare quando un’app o un sito sta tracciando la geolocalizzazione dello smartphone. La funzione è stata introdotta per aumentare la sicurezza e il livello di privacy per ogni utente.

Presto sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato: un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare, significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.

Cos'è il nuovo puntino blu che Google sta introducendo

Il nuovo punto blu compare nella parte superiore dello schermo, accanto alle icone di sistema che indicano, ad esempio, il livello della batteria e la qualità del segnale. La sua presenza segnala che un'app sta utilizzando la geolocalizzazione dello smartphone. Se infatti in alcuni casi, come durante la navigazione con Google Maps, l'accesso alla posizione è evidente, in altri il tracciamento può avvenire in background, senza che l'utente ne sia pienamente consapevole. Ora, grazie al nuovo puntino blu, basterà invece dare uno sguardo alla barra di stato per verificare se la posizione è attualmente in uso.

Non solo. Toccando il pallino sarà inoltre possibile identificare rapidamente quale app sta utilizzando la posizione in quel preciso momento. Un sistema che aiuta a individuare eventuali utilizzi anomali e a controllare meglio le autorizzazioni concesse alle singole applicazioni.

La novità rientra in un più ampio piano di Google per rafforzare la privacy degli utenti Android. L'azienda aveva già anticipato questa funzione alla fine di dicembre 2025, spiegando l'intenzione di rendere più chiaro quando le applicazioni accedono a dati sensibili, come appunto la posizione geografica degli utenti. Accanto al nuovo indicatore, l'azienda di Mountain View sta infatti introducendo strumenti per consentire alle app di richiedere l'accesso alla posizione precisa soltanto per un utilizzo temporaneo, limitando così la raccolta continua di dati.

Quando sarà disponibile su tutti i dispositivi Android

Molti utenti Android hanno già familiarità con il punto verde introdotto nel 2021 con Android 12. Analogamente a quanto accade con i dispositivi Apple, questo indicatore si attiva quando la fotocamera dello smartphone è in funzione. La sua presenza rappresenta una misura di sicurezza particolarmente utile perché permette di capire immediatamente se un'app sta accedendo alla cam senza una reale necessità. Sempre a partire dal sistema Android 12, molti smartphone presentano anche un indicatore arancione, che invece avverte riguardo l'utilizzo del microfono.

Ma cosa accade se un'app ha bisogno di accedere contemporaneamente alla posizione e della fotocamera? È il caso, per esempio, di alcuni servizi sui social che geolocalizzare foto e video. In queste situazioni gli indicatori possono comparire insieme. Ebbene, secondo quanto anticipato dal sito 9to5google, uno dei principali blog dedicato interamente all'ecosistema di Google, in queste situazioni non si affollerà la schermata con puntini di diversi colori. Solo il pallino verde sarà visibile. L'utilizzo degli altri strumenti (microfono e geolocalizzazione) sarà comunque consultabile nel menù espanso delle Impostazioni Rapide.

Come funzionerà in combo con il puntino verde della fotocamera

Sebbene alcuni utenti di smartphone Pixel abbiano già iniziato a visualizzare il punto blu grazie alla versione beta di Android 16 QPR3, la diffusione su larga scala è prevista con Android 17, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Google ha confermato che la funzione non sarà limitata ai dispositivi Pixel, ma arriverà progressivamente anche sugli altri smartphone Android compatibili.