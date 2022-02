Altro che FantaSanremo, su TikTok spopola il FantaProf: ecco come si gioca Fantacalcio, FantaSanremo, FantaProf: tutto ormai si trasforma in “fanta”. L’idea di un campionato con protagonisti i professori della classe è di Chiara, Salvatore e Martina.

A cura di Lorena Rao

Una squadra con i professori della classe. Bonus e malus come nel Fantacalcio e nel FantaSanremo. Queste le regole del FantaProf, il nuovo (fanta)campionato diventato virale tra gli studenti e le studentesse d'Italia, soprattutto su TikTok. L'idea nasce da Chiara (chiaracarda_), Martina e Salvatore, tre compagni di scuola. Insieme hanno pensato a tutto: regole, punteggi, bonus e malus. Poi hanno diffuso tutto sulla nota piattaforma cinese, ottenendo grande riscontro. “Un gioco simile sia al FantaSanremo che al Fantacalcio, solo che al posto dei cantanti o dei calciatori, abbiamo i professori” spiegano i tre ragazzi in un video su TikTok, superando la quota di un milione di visualizzazioni in poco tempo.

Le regole del FantaProf sono piuttosto semplici: basta creare una squadra con la rosa di professori a disposizione, per poi aggiungere o togliere i punti in base alle azioni che svolgono in classe, come scrivere alla lavagna, sbagliare il nome dell'alunno, arrivare in ritardo e così via. Le possibilità sono davvero numerose. Ecco di seguito alcuni esempi di bonus e malus presenti nel FantaProf ideato da Chiara, Martina e Salvatore.

10 bonus del FantaProf

Assenza (variazione orario, buco) + 20

Relax (no spiegazione, ripasso) + 15

Parolaccia (no citazione) + 30

Gergo giovanile +15

Scrive alla lavagna +5

Correzione immediata + 15

Capriola sulla cattedra + 200

Si sente male in classe + 200

Fa un complimento + 10

Ci porta in gita + 50

10 malus del FantaProf

Sbaglia nome/cognome – 10

Fa tardi – 10

Poco preavviso verifiche/compiti – 15

Battuta da boomer – 15

Mette una nota – 30

Dimentica verifiche – 20

Vestiti a pois – 5

Positivo al Covid – 30

Manca ma c’è il supplente – 10

Insulto / presa in giro – 10

Sopra sono riportati solo alcuni esempi perché il FantaProf può essere strutturato in base alle dinamiche che ci sono nella propria classe. Forse sta proprio nella semplicità e nelle grandi possibilità di personalizzazione il vero successo del FantaProf. O forse, più semplicemente, il FantaSanremo ha aperto la strada a un vero e proprio fenomeno che rende "fanta" qualsiasi cosa.