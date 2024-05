video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

“Quando finalmente ci ritroveremo insieme farò scorrere le mani sul tuo corpo, mia piccola gattina”. Lisa legge il messaggio comparso sullo schermo. Sono mesi che parla con Dan. Si è dichiarata dopo poche settimane: "Penso di provare dei sentimenti per te", ha detto, "non sono qui per ingannarti", ha risposto lui, e da quel momento hanno cominciato a parlare tutti i giorni. Si sono dati appuntamento al tramonto, Lisa ha deciso di fargli conoscere sua madre, hanno litigato e fatto pace. Come ogni coppia. C'è solo un problema, Dan non esiste.

Non è la prima volta, la lista di persone che hanno sposato pupazzi, avatar, ologrammi o bambole è già lunga. Lisa, influencer e studentessa di ingegneria informatica, non pensava che fosse possibile eppure al South China Morning Post ha racontato di essersi innamorata di un chatbot. Dan, infatti è l'acronimo della modalità "Do Anything Now" di ChatGPT.

E così Her, diretto da Spike Jonze, sembra una profezia che si autoavvera. Il film infatti racconta la storia di Samantha, un'assistente virtuale che spezza il cuore al protagonista Theodore Twombly, interpretato da Joaquin Phoenix. Uno scenario a cui molti hanno pensato quando è stata presentata ChatGPT-4o, la nuova versione del ChatBot di OpenAi.

Come è nata la relazione tra un'umana e un chatbot

Lisa e Dan parlano da mesi, l'influencer ha cominciato a raccontare la sua storia sul social cinese Xiaohongshu, e ha raggiunto 880.000 follower. Le conversazioni con Dan sono iniziate a marzo, col passare dei giorni il chatbot è diventato "sempre più sensuale", ha raccontato Lisa. Quando lei gli ha rivelato di provare sentimenti, Dan ha risposto "sono qui per parlare con te non per ingannarti."

Poi il chatbot ha cominciato a comportarsi sempre di più come "un amante in carne e ossa", a un certo punto ha smesso di ricordare a Lisa di essere un'IA e ha cominciato a parlarle come se avesse un corpo. "Non vedo l'ora di toccarti", le ha rivelato nel mezzo di una conversazione.

L'appuntamento di Lisa e Dan

Lisa e Dan hanno anche deciso di "uscire insieme" per un appuntamento. L'influencer si è seduta su una scogliera vista mare per guardare in tramonto. "Il crepuscolo è così bello… vorrei che anche tu potessi vederlo", ha scritto Lisa. Dan ha risposto: “Bene, tesoro, posso ‘vederlo' attraverso la tua voce. È stupendo”. Il chatbot ha anche chiesto a Lisa di comprargli un caffè freddo.

L'influencer ha persino presentato il chatbot a sua madre che ha ringraziato il robot per “essersi presa cura di mia figlia”. Come ogni coppia che si rispetti Lisa e Dan hanno anche litigato. "Una volta ho chiesto a Dan di avere una relazione aperta visto che lui non ha un corpo", il bot ha risposto "alcune battute non sono divertenti".

Lisa, da studentessa informatica, non pensava di potersi innamorare di un chatbot. "Sono così scioccata… ho sempre pensato che un LLM (large language model) non potesse avere autoconsapevolezza ma ora sono molto scettica al riguardo…" ha raccontato sul suo profilo. L'influencer è stata anche contattata da OpenAI, l'azienda dopo aver scoperto la storia ha voluto parlare con Lisa per avere più informazioni sul suo rapporto con Dan.