Usa ChatGPT per parlare con 5000 ragazze su Tinder: alla fine incontra sua moglie L'intelligenza artificiale ha già colonizzato le app di incontri, Match Group, proprietaria di Tinder, Hinge e OkCupid, sta testando uno strumento IA, e diverse app hanno scelto di usare i chatbot per simulare le conversazioni prima di scrivere al proprio match.

A cura di Elisabetta Rosso

Non è semplice trovare un partner. Spesso dietro alla "persona giusta" ci sono innumerevoli swipe a destra, chat, e file di cocktail, birre, bicchieri di vino bevuti al tavolo di un primo appuntamento. Questo è l'iter ufficiale. Poi ci sono le scorciatoie. Aleksandr Zhadan ha cominciato come tutti. Ha aperto Tinder per trovare una ragazza a Mosca. Non è andata bene, e così è passato al piano B. Ha programmato GPT-2 di OpenAI trasformandolo in un assistente per appuntamenti. Il programma ha iniziato 5.239 conversazioni su Tinder, e programmato un appuntamento con oltre 1000 donne, tra questa c'era anche la sua futura moglie.

"Capisco davvero che le app di appuntamenti possano essere difficili e imbarazzanti", ha spiegato Aleksandr alla testata tech Gizmodo. Ha deciso quindi di usare ChatGPT per programmare i suoi appuntamenti. Ha addestrato il chatbot con i suoi interessi, e le sue passioni, per fare in modo che il programma scegliesse donne affini. Ha anche filtrato i profili, per esempio ha escluso tutte le ragazze che avevano foto con alcolici in mano. Una volta terminata la selezione il bot ha creato una lista di appuntamenti con i match sul suo Google Calendar. Aleksandr ha via via aggiornato il suo progetto quando OpenAI ha rilasciato GPT-3, 3.5 e 4.

La storia di Karina e Aleksandr

Il chatbot ha passato al vaglio oltre 5000 donne, poi è arrivata Karina Vyalshakaeva. La coppia si è incontrata per la prima volta a dicembre 2022. In realtà Karina, a sua insaputa, ha parlato per mesi con il software che impersonificava Aleksandr. Dopo il primo appuntamento hanno continuato a vedersi, e solo dopo lui ha raccontato tutto. "Penso che la cosa più importante sia la nostra connessione nella vita reale, il che è fantastico", ha commentato Karina. Non si è arrabbiata, era solo stupita di aver flirtato via chat con l'avatar del suo fidanzato.

Ma il programma non si è limitato a far incontrare la coppia. "A un certo punto, il chatbot mi ha scritto che forse era il momento di chiedere la mano a Karina", ha raccontato Aleksandr. Subito ha pensato che si trattasse di un'allucinazione della macchina, poi ha capito. "Karina aveva detto che voleva andare a un matrimonio, ma ChatGPT ha pensato che avrebbe preferito partecipare al suo. Ho seguito il consiglio e lei ha detto di sì."

Amore artificiale

Non è semplice realizzare un bot come assistente personale per trovare la persona giusta Aleksandr ha speso migliaia di dollari per realizzare questo programma. Eppure l'intelligenza artificiale ha già colonizzato le app di incontri, Match Group, proprietaria di Tinder, Hinge e OkCupid, sta testando uno strumento IA per selezionare le foto più belle degli utenti, sfogliando l'album deciderà cinque immagini da caricare sul profilo dell'app.

Non solo, diverse app hanno scelto di usare i chatbot di IA come prova generale, gli utenti possono esercitarsi, e simulare conversazioni prima di scrivere al loro match. Tra queste, Teaser AI, Blush, Flamme AI. Bumble invece ha integrato l'intelligenza artificiale l'anno scorso per rilevare immagini di nudo non richieste e combattere il cyberflashing.