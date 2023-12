Alla fine abbiamo scoperto di chi è la canzone misteriosa che tutti cantano su TikTok Negli ultimi giorni molti creator che si occupano di musica hanno pubblicato su TikTok la loro interpretazione di una canzone che è diventata virale sulla piattaforma. Tutti sapevano le parole, nessuno sapeva chi le avesse scritte. Ora lo sappiamo: appartenevano a un gruppo che è stato anche al Festival di Sanremo.

“Lentiggini sopra la faccia, condividiamo il cuore, la pelle e le braccia”. Pochi parole. Sembrano il ritornello di una canzone. Nessuno sa come cantarle. Nessuno sa quale sia la loro musica o chi l ’abbia scritta, come se arrivassero da una pergamena sopravvissuta all’incendio della Biblioteca di Alessandria. Eppure queste parole, interpretate in modi diverse sono riuscite a diventare virali su TikTok.

Questa canzone è passata dalle mani di diversi creator che si occupano di musica. Tutti hanno deciso di fare la stessa cosa. Prendere questo parole e cantarle in base al loro gusto. Nei giorni scorsi questa canzone misteriosa è stata interpretata da Mani Viola, da Maria Nilo o ancora da Rea. E ancora da tanti utenti più piccoli che hanno partecipato al trend suonando a loro volta questa canzone. Alla fine il mistero è stato risolto.

Il nuovo singolo degli Eugenio in Via di Gioia

La canzone, ribattezza “Lentiggini”, è il nuovo singolo pubblicato dagli Eugenio in Via di Gioia. La band nata a Torino nel 2012 aveva dato qualche indizio. A poche ore dall’uscita del singolo il cantante Eugenio aveva suonato Lentiggini anche sul profilo TikTok della band, fingendo però di non conoscerla.

Il trend di Lentiggini che abbiamo visto con TikTok è stato una campagna pubblicitaria per creare un po’ di attesa sul nuovo singolo. Probabilmente gli Eugenio hanno chiesto aiuto a una serie di creator che hanno pubblicato i loro video fingendo di aver sentito questa canzone nei Per Te della piattaforma. Da qui altri piccoli creator ignari di tutto hanno deciso di offrire al pubblico anche le loro interpretazioni.

Il precedente con la scritta “Ti Amo Ancora”

Nel marzo del 2022 una scritta enorme disegnata con i gessetti è comparsa in piazza san Carlo a Torino: “Ti Amo Ancora”. Nessuna firma, nessuna rivendicazione. Dopo qualche ora di illazioni, sono stati proprio gli Eugenio a rivendicare tutto. La dichiarazione d’amore non era rivolta a nessun essere umano: era per la Terra. Tutta l’operazione è stata poi svelata nel videoclip del loro singolo, appunto Terra.