Abbiamo provato il filtro per l’invecchiamento virale su TikTok, si chiama Aged ed è impressionante Il filtro Aged permette di fare un salto nel futuro. Non è aggressivo: accentua le rughe, scurisce le occhiaie e invecchia la pelle. Quando lo usiamo sembra quasi di guardarci per la prima volta a uno specchio che mostra la nostra vera immagine.

Quattro anni fa, per poco più di una settimana, il filtro per l’invecchiamento di FaceApp è esploso. In un raro caso di ammattimento collettivo, i social hanno cominciato a riempirsi di immagini di utenti improvvisamente invecchiati. Era tutto merito di FaceApp, un’applicazione disponibile sia per Android che iOS che per la prima volta aveva reso gratuito un filtro discretamente realistico per mostrare agli utenti la loro versione invecchiata. A quattro anni di distanza è arrivato un filtro di TikTok che in qualche modo riesce a restituire lo stesso effetto, se non meglio.

Il filtro si chiama Aged, e al momento è stato utilizzato per 5,3 milioni di video. Statistica che non tiene in conto di tutti quelli che, come noi, lo hanno solo provato per vedere il risultato, senza poi pubblicare nessun video sulla piattaforma. Il filtro sta girando molto tra gli utenti italiani. Uno dei video più visti tra quelli prodotti con questo filtro è quello di Kid Yugi rapper emergente nella scena italiana.

Tutto funziona bene anche perché non viene inserito nessun tratto "eccessivo". L'invecchiamento è riprodotto in modo naturale, si lavora molto sui lineamenti e sulla colorazione della pelle. La maggior parte dei video che circolano tra chi ha utilizzato questo filtro restituiscono una sensazione di stupore. Tutti si riconoscono, si toccano il volto, si aggiustano i capelli. Quasi come fossero per la prima volta davanti a uno specchio.

Come funziona il filtro Aged di TikTok

Esattamente come il filtro Bold Glamour, anche qui siamo di fronte a un prodotto ottimizzato con l’intelligenza artificiale. Il filtro non è semplicemente una maschera appoggiata sul volto di chi lo sta provando. Una volta applicato potete provare a toccarvi il volto, a muovere le rughe e segnare le occhiaie. Tutto si muove con un effetto naturale, quasi come se il tempo avesse lasciato davvero quei segni sui nostri volti. L’unico difetto evidente sono i capelli. Il filtro infatti non riesce a ingrigire o imbianchire i capelli di chi li usa. Sfarfalla, cambia in base alla prospettiva e si arrabbia se ci sono accessori o mani in mezzo.