Abbiamo provato Emoji Kitchen: come funziona la nuova app per creare emoticon personalizzate

A cura di Elisabetta Rosso

La balena ciliegia, il caprone robot, e una pioggia di formaggio. Sono ibridi strani che, a partire dalle emoticon che conosciamo tutti, creano qualcosa di diverso. Emoji Kitchen, ora è arrivato su Google, prima era integrato solo sulla tastiera Android (GBoard), ora il tool è disponibile su qualsiasi smartphone o pc. Basta qualche passaggio per creare adesivi stravaganti o divertenti. Ci abbiamo provato. Dopo aver cercato su Google il tool abbiamo selezionato diverse emoticon. Se si accosta per esempio la faccia del diavolo con un pinguino ecco che sbuca un uccello satanico, la balena con la ciliegia si trasforma invece in due cetacei rossi collegati dal rametto del frutto. Si possono creare anche maree fatte di ciambelle, scorpioni arcobaleno e coniglietti drogati con i funghetti allucinogeni.

L'aggiornamento è stato annunciato da Jennifer Daniel di Gboard con un post su X. L'interfaccia è semplice, Emoji Kitchen mette a disposizione diverse sezioni, faccine, piane, animali e si possono creare diverse combinazioni, basta selezionare due emoticon per creare ibridi da trasformare in stiker e inviare in chat.

Come funziona Emoji Kitchen

Il tool ha un design semplificato rispetto a quello disponibile su Gboard. Per iniziare basta aprire la pagina di ricerca di Google, cercare Emoji Kitchen e selezionare Inizia, si devono poi scegliere scorrendo la galleria le due emoji da mixare. C'è anche la possibilità di randomizzare le scelte per trovare abbinamenti insoliti. Non solo, su Emoji Kitchen appaiono già diversi abbinamenti per stimolare la creatività degli utenti. Come dicevamo, una volta creata una combinazione si può copiare il prodotto finito nella clipboard come file .png con sfondo bianco. Invece, su iPhone tramite iMessage, viene utilizzato un file .png trasparente.

EMOJI KITCHEN | La combinazione tra una capra e un robot

Come utilizzare l'ultima versione di Gboard su Android:

In realtà la possibilità di combinare emoticon esiste già, è stata introdotta un paio di anni fa sulla Gboard di Google per telefoni Android. Questa versione al momento presenta più opzioni rispetto al tool integrato su Google. Per utilizzarlo basta aprire l'app di messaggistica e premere sulla barra di testo per far apparire la Gboard.

A quel punto sarà necessario selezionare l‘icona emoji a sinistra della barra spaziatrice e scegliere la prima da utilizzare per la combinazione. Subito sotto appariranno degli accostamenti suggeriti, se si vuole personalizzare ulteriormente basta premere sulla seconda emoticon e selezionare il risultato da inviare.