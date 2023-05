A Torino verrà costruita un’auto che può restringersi per parcheggiare meglio, a caro prezzo La CT-1 brevettata da City Transformer potrà avere due assetti: uno in cui la larghezza misura 1,4 metri e l’altro che si restringe fino a 1 metro. Sarà una minicar pensata apposta per muoversi nel traffico cittadino: il motore elettrico dovrebbe avere un’autonomia da 180 km.

A cura di Valerio Berra

Si chiama CT-1, può arrivare fino a 90 km/h, è elettrica, ha un'autonomia di 180 km ed è dotata di una caratteristica in effetti insolita per il mondo dei veicoli su quattro ruote: si restringe. Nello specifico la sua larghezza passa da 1,4 a 1 metri. 40 centimetri di spazio che possono essere tolti quando bisogna trovare un parcheggio al volo o infilarsi in qualche pertugio fra una strada e l’altra. L’auto è stata sviluppata da City Trasformer, una start up di Tel Aviv, ma adesso vero prodotta anche a Torino dall’azienda Cecomp. Per adesso il contratto stratto con City Transformer, prevede la produzione di 10.000 veicoli. Per il codice stradale italiano la CT-1 viene identficata con una microcar, quindi potrà essere guidata anche dai 16 anni in su.

Come funziona la City Transformer

I due assetti sono legati alle perfomance. Con la base allargata CT-1 è più stabile e quindi riesce a muoversi meglio nelle strade con una percorrenza più veloce. È qui che può raggiungere la sua velocità massima. L’allargamento è speculare: viene fatti di 20 centimetri per ogni lato. Non si allargano solo le ruote ma proprio tutto il fondo del veicolo. Quando si trova invece nella sua modalità più ridotta lo chassis si riduce allo stretto indispensabile e arriva a ricalcare perfettamente il profilo dell'auto.

Il prezzo della CT-1

Secondo le prime informazioni che sono state annunciate, la Cecomp infatti si occuperà anche di aggiornare il progetto, creando una versione successiva della CT-1. Dovrebbe chiamarsi CT-2. Guardando i primi dati dell’auto però resta qualche dubbio sul prezzo. Al momento per prenotare una di queste auto sul portale ufficiale di City Transformer bisogna versare esattamente 16.000 euro.

Leggi anche Quanto può costare Netflix con le nuove regole sulla condivisione delle password: tutti i prezzi

Le nuove microcar

La CT-1, o CT-2 a seconda del modello, non è l'unico modello di microcar che sono pronte ad arrivare nelle strade italiane. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare sul emrcato italiano anche Microlino, una microcar elettrica sviluppata dalla svizzera Micro Mobility Systems e prodotta sempre da Cecomp di Torino. Qui il design è decisamente più iconico, l'autonomia più larga (arriva a 230 km) e oltre i due posti c'è anche un bagagliaio da 230 litri. Tutto si sente anche nel costo: qui si parte da 21.000 euro.