A cosa servono le torce lampeggianti con cui le guardie del corpo scortano i loro clienti Alcuni bodyguard stanno usando torce con luci a intermittenza per scortare i loro clienti. L’obiettivo dovrebbe essere quello di disturbare i paparazzi ma, come spiega un blog specializzato, questa nuova tecnica non sembra essere molto efficace.

A cura di Valerio Berra

L’ultimo video è quello di Leonardo Di Caprio. L’attore premio Oscar (sì, il meme è finito) si trova a Parigi, arriva in auto davanti al suo albergo. Uno dei bodyguard scende prima di lui, e comincia a puntare addosso ai fotografi una torcia che lancia impulsi luminosi in continuazione. Su TikTok ne stanno spuntando anche altri. In un video c’è Kylie Jenner che cammina con la sua famiglia. Stessa dinamica il bodyguard punta una torcia verso i fotografi assiepati dietro a un muretto.

La tendenza inizia ad essere così diffusa che il blog specializzato nella sicurezza personale Executive Protection, Back to Basics (in pratica un magazine per guardie del corpo) ha deciso di dedicargli un articolo. Qui si spiega che il metodo scelto dai bodyguard ripresi nei video è scenografico, ma non esattamente funzionale.

Perché i fotografi non possono essere fermati da una torcia

Il concetto su cui ruota tutta la spiegazione del blog è abbastanza chiaro: i paparazzi sono fotografi professionisti e hanno un attrezzatura in grado di riprendere un primo piano a centinaia di chilometri di distanza. Difficilmente si fanno mettere in difficoltà da una luce pulsata. Il blog riporta anche le dichiarazioni di tal Jay, anonimo paparazzo in pensione.

Leggi anche Ora i droni vengono usati anche sulle strade per monitorare chi guida male

Secondo Jay ci sono due problemi tecnici per questo metodo. Il primo è che la luce per essere efficace deve colpire esattamente l’obiettivo dei fotografi. Cosa difficile visto che spesso c’è più di un fotografo ad attendere un vip e quindi le macchine fotografiche sono disposte su angoli diversi.

La seconda è che le macchine fotografiche digitali si adattano facilmente: regolano le condizioni di luce in base all’intensità della torcia o scattano foto a ripetizione per sfruttare i momenti di buio tra un flash e l’altro. L’unica utilità quindi sembra essere quella di rovinare i video, molto più utili dei social per le foto. In effetti vederli con un flash costante è abbastanza disturbante.