Pulire casa ci impegna per 12 ore a settimana, ma il nuovo trend sono le pulizie smart Tra lavatrici, spolvero e pulizia del bagno secondo i report passiamo in media 25 giorni in un anno a prenderci cura degli ambienti in cui viviamo. Considerando che solo l'1% degli intervistati dichiara di amare le pulizie di casa, gli elettrodomestici intelligenti sembrano la soluzione ideale per tutti.

A cura di Ciaopeople Studios

Forse non ci facciamo troppo caso, ma nel quotidiano passiamo tantissimo tempo a pulire e a prenderci cura della casa: in media più di due ore a settimana per il bucato, 90 minuti per passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti, e poi c'è lo spolverare, il cambiare le lenzuola, rifornire il frigorifero, lavare il bagno e pure i piatti! Uno stress non da poco per chi ha anche a che fare con lo studio o il lavoro e che può togliere fino a 12 ore a settimana. L‘home cleaning in realtà è piacevole per tanti se confinato in un momento preciso, alcuni lo utilizzano anche come metodo di rilassamento o concentrazione: come a dire, pulire fuori per mettere ordine dentro. Per la maggioranza delle persone, però, si tratta solo di un'incombenza che a lungo andare diventa stancante e frustrante.

Il trend delle pulizie 2.0 è infatti in crescita ed è in linea con l'evoluzione della nostra società. Se fino a qualche anno fa ci si rivolgeva solo all'aiuto di una figura professionale che potesse aiutare una o due ore a settimana, oggi gli italiani dichiarano che è necessario integrare anche il supporto della tecnologia. Il primo alleato nella cura della casa rimane l'aspirapolvere, amatissimo da tutti, e che via via è diventato sempre più high-tech. Prima sono arrivati quelli senza filo, oggi non hanno neanche più bisogno della supervisione umana! Basti pensare alle novità appena lanciate da Roborock, leader nella produzione di dispositivi robotici ultra-intelligenti per la pulizia della casa.

Uno dei più interessanti al momento è sicuramente il Qrevo Master, un concentrato di innovazione perfetto per le persone più indaffarate: quello che colpisce è la nuova tecnologia in grado di attivare la pulizia tramite un'assistente vocale e lasciar fare al robot tutto il lavoro al posto nostro. Questo genere di dispositivi, infatti, mappano le nostre case e sono in grado quindi di sapere in autonomia come muoversi negli spazi, rimuovendo polvere, capelli e sporcizia indesiderata evitando gli ostacoli, senza il bisogno di rimuovere giocattoli e altri oggetti che possono finire sul pavimento. Un alleato che fino a qualche tempo fa sembrava pura fantascienza, e che oggi invece è già in uso in tantissime case, anche grazie alle versioni più facili da utilizzare e dal prezzo contenuto, come il Qrevo S.

Il futuro, almeno quello delle pulizie, sembra già arrivato ed è normale che stia iniziando proprio dalla casa: risparmiando il tempo che normalmente impiegheremmo a pulire possiamo dedicarci ad altre attività che amiamo e che ci arricchiscono, come un hobby ormai dimenticato o una giornata in più passata con gli amici. La tecnologia, in questo caso, ci rende davvero più felici e meno stressati.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.