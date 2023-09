Migliori aspirapolvere: classifica dei modelli top del 2023 e guida all’acquisto Ecco quali sono i migliori aspirapolvere in vendita del 2023 e quali sono le caratteristiche a cui prestare attenzione al momento dell’acquisto.

La nostra top 5

Tra gli elettrodomestici che non possono assolutamente mancare in casa c'è sicuramente l'aspirapolvere, indispensabile per una pulizia approfondita della casa; aiuta, infatti, a ripulire le superfici di casa da polvere, capelli, briciole e peli di animali in modo accurato e veloce.

Quello che bisogna fare prima di acquistarne uno è capire quali caratteristiche deve avere per soddisfare le proprie esigenze: gli aspirapolvere in vendita sono tanti e non ce n'è uno migliore in assoluto, la scelta è davvero personale. Se alcuni trovano comodi i modelli senza filo, altri, invece, non potrebbero rinunciare ai modelli con filo. Inoltre, è bene tenere conto della potenza dell'elettrodomestico e, ovviamente, anche del rapporto qualità/prezzo.

A proposito delle marche, tra le migliori in assoluto c'è sicuramente Dyson, ma ce ne sono anche tante altre che sono garanzia di qualità, come Ariete e Rowenta.

Dyson 228409-01 Cinetic Big Ball Animalpro 2

Il migliore senza sacco

Consigliato per chi cerca un aspirapolvere: potente; a traino; accessoriato

Potenza: 700 watt

Pro: grazie alla tecnologia a sfera, si muove in tutte le direzioni e raggiunge anche i punti più difficili

Contro: è tra i più costosi in commercio, perché tra i più tecnologici

Un aspirapolvere senza sacco è facile da pulire e gestire, perché dotati di un vano capiente che viene svuotato più raramente del cambio di un sacchetto. Il Dyson 228409-01 Cinetic Big Ball Animalpro 2 è un modello top di gamma; realizzato con tecnologia a sfera e dotato di sistema a collo di cigno, si muove liberamente in ogni direzione, raggiungendo facilmente anche i punti più difficili. Riesce a rimuovere anche lo sporco più ostinato velocemente e in modo approfondito ed è raccomandato soprattutto a chi possiede animali domestici.

Dyson V15 Detect

Il migliore senza filo

Consigliato per chi cerca un aspirapolvere: leggero; facile da gestire; con batteria a lunga durata

Potenza: 240 AW

Pro: si tratta di un aspirapolvere maneggevole venduto con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Contro: non essendo un modello con filo, è bene accertarsi sempre che la batteria sia carica, ricordandosi che è comunque a lunga durata

Un aspirapolvere senza filo è facile da trasportare e può arrivare ovunque senza avere paura che il filo sia troppo corto per raggiungere un dato punto. Il Dyson V15 Detect è uno degli ultimi modelli di questo tipo immessi sul mercato e tra i più richiesti del momento. Pesa solo poco più di 3 chili e si adatta a qualsiasi tipo di superficie, anche le più difficili da trattare. La batteria si ricarica velocemente e ha un'autonomia di più di un'ora. Riesce a rimuovere tutto lo sporco anche senza essere impostato al massimo della potenza e della velocità.

Rowenta RO4B23 Compact Power XXL

Il più potente

Consigliato per chi cerca un aspirapolvere: senza sacco; facile da pulire; a traino

Potenza: 900 watt

Pro: nonostante sia potente, garantisce consumi ridotti e non grava sulla bolletta

Contro: è tra i più costosi in vendita, ma anche tra i più affidabili e consigliati

Un buon aspirapolvere deve essere potente, per permettere di rimuovere polvere e sporco anche da ambienti grandi in tempi non eccessivi. Tra i migliori in tal senso c'è il Rowenta RO4B23 Compact Power XXL, un modello con serbatoio da 2,5 litri e sistema di filtraggio a tre livelli. Nonostante si tratti di un aspirapolvere a traino, ha dimensioni compatte ed è facile e leggero da trasportare. Inoltre, non essendo provvisto di sacco, si pulisce facilmente e velocemente e non deve essere svuotato in tempi brevi.

Ariete 2759 Handy Force RBT

Il migliore con filo

Consigliato per chi cerca un aspirapolvere: con tecnologia ciclonica; leggero; a risparmio energetico

Potenza: 600 watt

Pro: si tratta di elettrodomestico versatile, perché funziona anche come aspirabriciole

Contro: se ne consiglia l'acquisto se si ha a che fare con ambienti medio-piccoli

Un aspirapolvere con filo è la soluzione per non rischiare che si scarichi la batteria nel bel mezzo delle pulizie. Tra i migliori in circolazione c'è il 2759 Handy Force RBT di Ariete; è leggero, maneggevole e molto versatile. Grazie al kit di accessori in dotazione, infatti, può essere utilizzato come aspirabriciole o per raggiungere superfici più alte. Grazie al filtro hepa è ideale per chi è allergico alla polvere, perché cattura anche le particelle più piccole. La spazzola motorizzata a luci led permette di individuare e rimuovere anche lo sporco più nascosto.

Ultenic U10 Pro

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato per chi cerca un aspirapolvere: con supporto; versatile; del design innovativo

Potenza: 400 watt

Pro: si adatta a qualsiasi tipo di superficie, compresi i tappeti

Contro: ad oggi, nessuno ha ravvisato difetti nel suo funzionamento

Un buon aspirapolvere può avere un costo elevato, ma con un po' di ricerca, sarà possibile risparmiare senza rinunciare alla qualità. Tra i migliori modelli per rapporto qualità/prezzo c'è l'Ultenic U10 Pro, con 400 watt di potenza e una batteria ricaricabile con 35 minuti di autonomia. Il serbatoio da 0,8 litri permette di utilizzare l'elettrodomestico più di una volta prima doverlo svuotare. Il supporto compreso nella confezione funge anche da base di ricarica. Può essere utilizzato anche sulle tende e sui tappeti.

Come scegliere il miglior aspirapolvere

Quali sono gli aspetti di un aspirapolvere da valutare prima di procedere all'acquisto? Sicuramente deve essere un modello facile da trasportare da una stanza all'altra, ma deve essere anche potente, facile da pulire e alla portata delle tue tasche. Analizziamo più attentamente ciascun aspetto, per avere le idee più chiare.

Ergonomia

Un aspirapolvere deve essere senza dubbio ergonomica. Assicurati che il manico sia maneggevole e facile da impugnare e che l'intero corpo macchina sia leggero e trasportare l'elettrodomestico non costi fatica. Ma non solo: bada alla lunghezza del filo, perché più lungo è, più facile sarà raggiungere i punti più difficile e muoversi all'interno di grandi ambienti senza dover cambiare presa ogni volta.

Potenza

La potenza di un aspirapolvere dipende dalla grandezza degli ambienti da pulire e dal livello di sporco; più l'aspirapolvere è potente, più veloce e approfondita sarà la pulizia. Per un appartamento di medie dimensioni, sarà sufficiente un elettrodomestico da 400-500 watt, ma se gli ambienti sono particolarmente ampi, allora sarà necessario un aspirapolvere che si aggiri intorno ai 1000-1500 watt di potenza.

Rapporto qualità/prezzo

Il prezzo di un elettrodomestico può essere non alla portata di tutte le tasche, soprattutto se il modello scelto è tra i più recenti e tecnologici e il marchio a cui appartiene è garanzia di qualità. Il top di gamma di questo elettrodomestico può arrivare a costare anche tra i 600 e i 700 euro, ma anche un aspirapolvere di fascia bassa può essere di qualità; cercando bene e aspettando offerte e ribassi, infatti, è possibile acquistare modelli di fascia alta ad un prezzo più competitivo.

