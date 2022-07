Tech Week eBay: le migliori offerte su iPhone, smartphone, PC, TV e dispositivi tecnologici La Tech Week di eBay è l’occasione per trovare iPhone e smartphone Android, Tv e tanti altri dispositivi elettronici della migliore qualità e innovazione a prezzi scontanti. Ecco riportata la selezione delle migliori offerte con saldi fino al 45%.

I saldi estivi sono uno dei momenti migliori per fare acquisti grazie alle offerte e agli sconti sempre più vantaggiosi. Questo vale anche per TV, smartphone e smartwatch, console, computer e accessori per il PC, dando l'occasione di fare quegli acquisti a lungo rimandati.

Con la Tech Week di eBay potrete accedere a una vasta selezione di prodotti in offerta tra elettrodomestici, iPhone e dispositivi di ultima generazione. Di seguito abbiamo scelto per voi alcune delle offerte più interessanti con saldi che arrivano anche al 45%.

Le migliori offerte delle Tech Week Ebay su smartphone, iPhone e dispositivi

-45% (- 680 €) di sconto su LG Tv Oled OLED55C16LA 55": un televisore LG di larghezza 1228 mm x altezza 738 mm x profondità 251 mm. Un dispositivo sottile e innovativo. La qualità delle immagini è data dal Dolby Vision IQ, che regola le impostazioni video in base al contenuto e all'ambiente circostante in modo intelligente, unito al Filmmaker Mode, che permette di disattivare il motion smoothing e riportare sul piccolo schermo tutta la visione originaria del regista, per godersi i film proprio come al cinema. L'audio, invece, è gestito dal Dolby Atmos per un audio surround di ultima generazione. Ha diversi ingressi: 4 HDMI 2.1 e 3 USB.

-38% (- 350 €) di sconto su Notebook Asus F515JA-EJ1879W 15.6": il computer portatile di Asus è un laptop color argento, con sistema di retroilluminazione al Led, comodo e facile da trasportare. Con i suoi 15.6″ di schermo offre un'esperienza di gioco e di lavoro coinvolgente e definita ovunque voi siate. Il sistema operativo è Windows 11 Home con processore Core i7 che permettono di svolgere le attività quotidiane senza rallentamenti e di utilizzare più programmi contemporaneamente senza accusare gravi contraccolpi. La memoria RAM è invece di 8 GB.

-21% (- 191 €) di sconto su Apple iPhone 12 5G 128GB iOS 14 – Black: Iphone 12 della Apple ha uno schermo 6,1″ con un processore A14 Bionic, che rende lo smartphone molto più veloce rispetto ai modelli precedenti e i principali competitor, mentre la tecnologia OLED migliora le caratteristiche video: i bianchi e i neri sono più intensi e i colori più brillanti e a risoluzione maggiore. Invece, la protezione del Ceramic Shield, assicura una resistenza maggiore a urti e cadute. Con la connessione 5G download, programmi in streaming e videochiamate sono più veloci e dettagliate. Infine, i 128 GB di memoria, permettono di avere sempre con sé tutte le foto, i video e i ricordi più importanti. Nella confezione non è incluso il caricabatterie.

-43% (- 168 €) di sconto su TV Led Blaupunkt BS43U3012OEB 43": il televisore di Blaupunkt a 43″ (108 cm) è di colore nero, con un peso con supporto di 7 kg. Questo dispositivo gode di tutta la tecnologia dello SmartTv, con riconoscimento vocale e supporto Google Assistant. La connessione internet è possibile sia tramite Wi-Fi che con collegamento ethernet LAN, per accedere a tutte le funzionalità dello smartTv, incluse le applicazioni pre-istallate di Netflix e YouTube. La qualità delle immagini è tra le migliori sul mercato grazie al display in Led in 4K Ultra HD con risoluzione 3840 x 2160 pixel e 16,78 milioni di colori. L'audio, invece, è in formato Dolby Digital.

-22% (- 160 €) di sconto su Apple iPhone 12 mini 5G 64GB – Black: con uno schermo di 6,1″ l' iPhone 12 della Apple ha un processore A14 Bionic, per passaggi fluidi tra le schermate e operazioni veloci, anche con più applicazioni aperte contemporaneamente. La tecnologia OLED migliora le caratteristiche video, con bianchi più brillanti e neri più intensi. La protezione del Ceramic Shield, assicura un'ottima resistenza del dispositivo a urti e cadute accidentali. La connessione 5G garantisce velocità di connessione e di download. Infine, i 64GB di memoria, permettono di avere sempre con sé tutte le foto, i video registrati e ricevuti. Nella confezione non è incluso il caricabatterie.

-30% (- 110 €) di sconto su Xiaomi Redmi Note 11 Pro: uno smartphone funzionale con un ampio schermo da 6,7″ e capacità di memorizzazione di 126 GB espandibile con Micro SD. Quando non è inserita la micro SD, può essere utilizzato come telefono Dual Sim, una soluzione comoda per chi ha due numeri da tenere sempre sotto controllo. Tra le sue caratteristiche principali troviamo una capacità della batteria di circa 5000 mAh che, associata alla ricarica rapida, permette di far durare a lungo il telefono anche in piena attività e di ricaricarlo velocemente. Il sensore di impronte digitali e il riconoscimento facciale, infine, lo rendo particolarmente sicuro.

-20% (- 100€) di sconto su Nintendo Switch V2 1.1: ultimo modello di casa Nintendo, la prima 2 in 1. Infatti oltre a poter collegare la console alla propria TV, la Nintendo Switch è possibile rimuoverla dalla base per averla sempre con sé. I due Joy-Con possono essere divisi con un amico per giocare in modalità in multiplayer dovunque. È possibile inoltre collegare fino a 8 console per serate giochi. Ha uno schermo integrato da 6, 2 pollici di tipo capacitivo multi-touch e una memoria intera da 32GB espandibile.

-11% (- 95 €) di sconto su Cellulare Smartphone Samsung Galaxy S22: il Galaxy S22 di Samsung si caratterizza per lo schermo da 6,1″ e la tripla fotocamera posteriore che, unita agli ultimi aggiornamenti software, permette di avere prestazioni ottimali anche con la luce notturna. Le tre fotocamere posteriori sono rispettivamente da 12 MP (Fotocamera ultra-grandangolare), 50 MP (Fotocamera grandangolare), 10 MP (Teleobiettivo). Lo space zoom 30x e la tecnologia Super Night Solution mettono a fuoco qualsiasi soggetto ed eliminano il rumore in ogni fotogramma sia alla luce che al buio. La memoria Ram di 8 GB consente una passaggio fluido da un'app all'altra. Inoltre ha una capacità di memorizzazione di 128 GB. Lo smartphone è venduto senza caricabatterie.

-10% (- 80€) di sconto su Apple iPhone 13 5G 128GB – Verde Green: l'iPhone 13 di Apple ha tutte la tecnologia che vi serve in appena 7,7 millimetri di spessore. Lo schermo ha un display da 6,1″ ed è realizzato in Super Retina XDR OLED con una risoluzione di 2532×1170 pixel per offrire il massimo della definizione delle immagini. La doppia fotocamera posteriore permettere di catturare immagini dai colori brillanti e alti contrasti grazie ai loro 12 MP con grandangolo e ultra-grandangolo. Anche le registrazioni video sono di qualità professionale con la loro risoluzione in 4K. La camera frontale non è da meno, con 12 MP e sistema TrueDepth che rende il riconoscimento del volto ancora più sicuro. Lo smartphone permette di collegarsi anche alla rete 5G per una connessione veloce e un trasferimento dati eccellente.

-40% (- 80 €) di sconto su Monitor LED Samsung F27T350 27″: un televisore nero di marca Samsung con schermo da 27″, dalle dimensioni 61.21 cm x 23.2 cm x 49.57 cm con supporto e un peso di 3,4 kg con retroilluminazione al Led. Tra le sue caratteristiche si trova la modalità gioco, la tecnologia Flicker Free, quella Image Size, e Eco Saving Plus, oltre all'Eye Saver Mode e Off Timer Plus per garantire una maggiore tutela di chi usa il dispositivo. La resa video è ottimale grazie al display IPS Led con risoluzione Full HD (1080p), una luminosità 250 cd/m², ben 16,7 milioni di colori riproducibili e con tempi di risposta a 5ms (da grigio a grigio).

-20% (- 60 €) di sconto su Console Microsoft Xbox Series S – Bianco: La console Xbox di Microsoft serie S si basa su un'unità SSD personalizzata che consente un avviamento dei giochi più veloce. Grazie all'innovativo sistema su tecnologia a chip (SOC) il gameplay ha una risoluzione fino a 120 fotogrammi per secondo (fps), per immagini dalla fluidità superiore. Con il supporto dell'architetture RDNA 2 e Zen 2 di AMD DirectX Raytracing offre illuminazione, ombre e riflessi realistici, migliorando l'esperienza di gioco e rendendola più coinvolgente e immersiva. Infine il controller wireless, dal design ergonomico ed elegante, facilita l'attività di gioco e la condivisione istantanea con gli altri giocatori.

-28% (- 25 €) di sconto su Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: uno smartwatch ad alta risoluzione e a colori su uno schermo di 1.55″ (3.94 cm), con batteria di 262 mAh che garantisce una durata di circa 10 giorni con un utilizzo a pieno regime. Un smartwatch adatto all'attività all'aria aperta e in acqua, che aiuta a tenere traccia dei progressi fatti e del proprio stato di salute, grazie alle 17 modalità professionali, tra cui HIIT e Yoga. A questo si aggiungono il monitoraggio del sonno 24/h, con rapporti dettagliati su sonno profondo, leggero e fasi REM e il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue. Inoltre, permette di segnare il ciclo mestruale, con la possibilità di ricevere un promemoria.