Smart tv, 15 modelli in promozione per il Prime Day 2023 di Amazon In occasione del Prime Day Amazon offre l’opportunità di usufuruire per 2 giorni, di sconti molto vantaggiosi, su diversi modelli di Smart TV e non solo.

Il Prime Day ritorna con i suoi imperdibili sconti che vanno a premiare tutti i membri Amazon Prime.

Oltre ai tanti prodotti disponili su Amazon come smartphone, prodotti per la casa, cucina, prodotti di bellezza, vi sono in offerta diverse Smart TV, a prezzi super convenienti, senza rinunciare però alla qualità. Scopriamo insieme tutte le offerte disponibili.

Fino al 60% di sconto sulle Smart TV per il Prime Day 2023 di Amazon

I modelli in offerta durante questo breve periodo sono moltissimi, per cui sarebbe difficile, se non impossibile, fornire una lista completa ed esaustiva. Pertanto l’obiettivo è quello di offrire un valido elenco di quelle che potrebbero essere, a parer nostro, le migliori smart tv in offerta durante l'Amazon Prime Day.

I criteri che determinano il catalogo tengono in considerazione diversi fattori tra cui il rapporto qualità prezzo del prodotto, la reputazione del brand e i relativi feedback degli utenti su Amazon. La nostra selezione si è focalizzata principalmente su tv di ultima generazione che vanno dai 30 ai 65 pollici.

1. LG32LQ63006LA

Una smart tv da 32 pollici con una qualità d’immagine in full HD. Essa è dotata di webOS 22, ndr e connettività wi-fi e bluetooth e sofisticate funzionalità di cloud gaming con Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW. Il processore a5 di quinta generazione con AI migliora garantisce una meravigliosa esperienza di visione.L' LG32LQ63006LA è semplice da utilizzare ed è ottimizzato per i videogiochi.

Durante l’Amazon Prime Day è venduta col 36% di sconto.

2.LG OLED65C24LALG OLED

Ancora protagonista è l'azienda sudcoreana, con un LG OLED65C24LALG evo da 65 pollici con pixel auto-illuminanti e risoluzione 4K, tecnologia Brightness Booster per immagini più luminose del 20% rispetto ad uno schermo Oled tradizionale, processore α9 Gen5 con AI. Il suo design è minimale ma, al contempo, ben curato, la rende tra le migliori smart tv in rapporto qualità- prezzo.

É adatta a tutti i games e appassionati di cinema poichè supporta tutte le tecnologie dei PC e delle nuove console, fra cui il gaming in 4K fino a 120fps su 4 porte HDMI 2.1 @48Gbps compatibili con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync. Il prodotto presenta uno sconto del 17%.

3.Hisense 43e78hq

Attualmente in vendita al 40 % di sconto, l' Hisense 43e78hq è una Smart tv da 43" QLED 4K Smart, ha una risoluzione di 3840×2160 con pannello VA Design Slim, con immagini Smart VIDAA 5.0 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Presenta controlli vocali Alexa, tuner Dvb-T2/S2 Hevc 10 e la tivù 4k.

4.Samsung QE50QN94BATXZT

Smart tv da 50 pollici, il Samsung QE50QN94BATXZT sfrutta la tecnologia Quantum Matrix con una sofisticata gestione della luce sia nelle scene più luminose che in quelle più buie. Quantum HDR Spettacolo puro, Dolby Atmos e OTS Lite Al centro della scena: audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel TV. Il prodotto è attualmente scontato al 44%.

5.Samsung Neo QLED QN700B

Al 60 % di sconto il Samsung Neo QLED QN700B da 55" è dotato di un processore Samsung Neural Quantum 8K che coinvolge gli utenti con una risoluzione immersiva potenziata in 8K (con un livello di nitidezza di 33 milioni di Pixel). É dotata di Mini LED innovativi per dettagli ultra definiti in ogni singolo contrasto di luce.

6.Samsung TV UE43AU7190UXZT

Smart tv da 43′‘ con tecnologia Dynamic Crystal Color e processore Crystal 4K utili ad ottimizzare colori e offrire il giusto contrasto, per una qualità dell'immagine eccezionale.

Tecnologia Xcelerator Turbo per un'esperienza Adaptive Sound: il suono viene ottimizzato in base a quello che si sta guardando, per fornire un audio ad alta risoluzione, in ogni scena.

Questo Samsung TV UE43AU7190UXZT è disponibile con uno sconto del 17%.

7.LG UHD 50

TV da 50′ 4K con circa 8 milioni di pixel per garantire immagini visibilmente più nitide.

LG UHD 50 è dotato di un processore α5 GEN6, utile a migliorare i contenuti. Grazie ad un sistema innovativo, regola la luminosità in base all'ambiente e migliora il suono in base a ciò che si ascolta, cloud gaming con NVIDIA GeForce NOW che permette ai players di usufruire dei migliori titoli senza usare una console o un PC. Ha a disposizione diverse piattaforme di streaming tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Il prodotto ha uno sconto del 24%.

8.LG NanoCell

Smart tv con tecnologia nanocell per colori puri: l'esclusiva tecnologia offerta da questo LG NanoCell 65′‘ purifica i colori rendendoli splendenti e realistici rispetto a un TV Ultra HD tradizionale.

É dotata di un Processore α5 GEN 5 che migliora i contenuti, trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all'ambiente. La tv presenta la Filmmaker Mode e l'HDR10 Pro.

In occasione del Prime Day, il prodotto è al 16% di sconto.

9.Philips 58PUS8507

Philips 58PUS8507 da 58 pollici con tecnologia HDR al fine di garantire una migliore qualità dell'immagine cinematografica a casa. Esso ha un processore Philips P5 che rende le immagini più nitide, realistiche e luminose, con colori vivi e movimenti dinamici.

Il sistema Ambilight presenta LED intelligenti su 3 lati dello schermo riflettono, in modo uniforme, le immagini sullo schermo. Design sottile e sistema di audio da cinema.

La tv è in offerta su Amazon al 24% di sconto.

10.Hisense 43″ UHD 4K 2023 43E63KT

Smart tv 43″ UHD 4K con risoluzione 3840×2160 e pannello VADesign Slim con controlli vocali, Alexa Built-In. L'Hisense 43″ UHD 4K 2023 43E63KT è dotato di Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a diverse piattaforme tra cui Prime Video, Netflix, DAZN e Disney+. I clienti prime possono approfittare della promozione ed acquistare questo prodotto con uno sconto del 14 %.

11.Hisense 65″ QLED 4K 2023 65E77KQ

Smart Tv da 65" QLED UHD 4K, con una risoluzione da 3840×2160, design slim senza cornice, Smart VIDAA U6 con controlli vocali, Alexa Built-In, audio 20W Dolby Atmos e Wi-Fi integrato. Hisense 65″ QLED 4K 2023 65E77KQ è in vendita con un sconto del 7%.

12.Samsung TV QLED QE43Q60BAUXXC

Diverse sfumature di colore con Quantum Dot per un'esperienza visiva del tutto realistica con questa smart TV da 43 pollici.

Il design del Samsung TV QLED QE43Q60BAUXXC è curato in ogni dettaglio con uno spessore più sottile ed elegante. Il sistema è dotato di un Object Tracking Sound Lite. L’audio surround 3D della TV abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora completamente immersiva. Con una valutazione più che positiva su Amazon, la tv è attualmente scontata al 7%.

13.Sony KD-50X85K

Smart TV 43" ultra HD in 4k con pannello 100Hz / 120Hz con tecnologia Dolby Vision. La Sony KD-50X85K è dotata di Dolby Atmos e altoparlante X-Balanced. Comando vocale integrato. Ideali per i giocatori, con un gameplay ultra-reattivo e fluido. Piedistallo premium versatile con supporto a due posizioni. Design sottile. Il prodotto è in offerta prime al 26% di sconto.

14.Sony XR-55X90S

Smart TV da 55 pollici BRAVIA XR, Full Array LED, 4K Ultra HD, con High Dynamic Range (HDR). E' dotata di un sistema di retroilluminazione. Design minimalista. TV BRAVIA che offre un gameplay dinamico grazie alla modalità automatica a bassa latenza in HDMI 2.1. Ideale per console Playstation 5. Sony XR-55X90S è in sconto al 22%.

15. Samsung Crystal UHD UE65CU7190UXZT

Ottimo rapporto qualità prezzo per questo Samsung Crystal UHD UE65CU7190UXZT da 65% con potente processore Crystal 4K, sistema di Upscaling, risoluzione 4K e tecnologia HDR. PurColour con colori ottimizzati e immagini super realistiche. Audio surround 3D. Design senza cornice su 3 lati. Televisione in sconto al 18%.