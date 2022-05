Smart mobility: fino a 500€ di sconto su bici elettriche, monopattini e accessori su eBay Ecco le migliori offerte di eBay su bici elettriche, monopattini e accessori per la mobilità, con sconti fino a 520€, per spostarsi in città con mezzi leggeri e sostenibili.

La bella stagione è alle porte ed è giunto il momento di abbandonare l'auto e scegliere un mezzo di trasporto più ecologico, come una comoda e-bike o un monopattino elettrico.

Proprio in questo periodo, il noto e-commerce eBay propone una serie di offerte vantaggiose sugli articoli legati alla smart mobility, perfetti per muoversi in città senza alcuno sforzo, consumare di meno e non rinunciare al risparmio.

Di seguito, dunque, troverete le migliori promozioni eBay su bici elettriche, monopattini e accessori per la mobilità, con sconti fino a 520€.

Le migliori offerte di eBay su bici elettriche, monopattini e accessori per la mobilità

Vi presentiamo le offerte più convenienti del celebre market-place eBay su bici elettriche, monopattini e accessori per la mobilità: dall'e-bike W6 di RKS Motor al monopattino elettrico Homcom aa1-025, passando per il casco da MTB o per il carrello da rimorchio per bici.

-520€ sulla bicicletta elettrica W6 di RKS Motor: caratterizzata da un design lineare e urbano, questa e-bike con pedalata assistita assicura stabilità, potenza e resistenza massime. Infatti, consente di percorrere con facilità qualsiasi strada, grazie al telaio in acciaio, al motore da 250 W, alle ruote Kenda da 28 pollici e al cambio Shimano a 6 marce.

-464€ sul monopattino elettrico Homcom aa1-025: adatto ai bambini dai 7 ai 12 anni, questo monopattino elettrico è leggero e maneggevole. È composto da un resistente telaio in metallo e monta un motore potente da 120 W, in grado di raggiungere la velocità massima di 10 km/h. In più, è pieghevole e semplice da trasportare.

-210€ sulla bicicletta elettrica TNT5 di RKS: ideale per spostarsi liberamente in città, questa e-bike possiede un design semplice e moderno. Monta un potente motore elettrico da 250 W e una batteria da 36 V. In più, rende agevole la pedalata, grazie al cambio Shimano a 6 velocità e al telaio pieghevole in acciaio.

-210€ sulla bici elettrica Mx25 di RKS Motor: pratica, leggera e veloce, questa e-bike monta un telaio pieghevole, realizzato con materiali quali acciaio e alluminio, combinati per offrire il massimo delle prestazioni in termini di resistenza e stabilità. È dotato di cambio Shimano a 6 velocità, ruote Kenda, una batteria da 36 V e un motore potente da 250 W.

-180€ sull'e-bike TNT10 di RKS Motor: esempio perfetto di folding bike, questa bici elettrica racchiude tutta la sua potenza in un design compatto. Infatti, monta un motore da 250 W ed è dotata di cambio Shimano a 7 velocità. In più, il comodo display LCD sul manubrio consente di monitorare velocità, distanza percorsa e livello di carica della batteria.

-69€ sul carrello da rimorchio per bici di Homcom: ideale per trasportare buste della spesa o altri oggetti fino a 40 Kg, questo carrello si collega facilmente a tutte le tipologie di bici. È stabile e semplice da gestire, grazie agli pneumatici spessi da 16 pollici e alla barra di traino robusta, in acciaio.

-52€ sulla bici elettrica pieghevole di I-Bike: perfetta per le strade urbane, questa e-bike pieghevole è robusta e performante. Infatti, è provvista di cambio Shimano a 6 rapporti, telaio in alluminio e pneumatici da 20 pollici. In più, monta una batteria da 280 W/h, in grado di assicurare un'autonomia di ben 35 Km.

-46€ sul monopattino per bambini di Homcom: ideale per bambini dai 5 anni, questo monopattino elettrico garantisce il massimo della sicurezza e dell'equilibrio. Infatti, è provvisto di un telaio in acciaio, resistente e stabile, di un freno sul manubrio, di ruote da 16 pollici e di un cavalletto per il parcheggio.

-38€ sul monopattino regolabile di Homcom: adatto ai bambini a partire dai 5 anni, questo monopattino è leggero, maneggevole e stabile. Infatti, possiede un telaio in acciaio verniciato a polvere, oltre a un manubrio regolabile in altezza con impugnature antiscivolo e a due pneumatici robusti con diametro da 30,48 cm.

-20€ sul casco per bici da corsa di A-Pro: ideale per proteggere il cranio da urti e cadute, questo casco per MTB è funzionale e resistente. È caratterizzato da un design versatile e traspirante ed è provvisto di ben 25 prese d'aria. Infine, possiede una fibbia di sgancio rapida e imbottiture interne comode e rimovibili.