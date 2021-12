Regali di Natale eBay: fino 400€ di sconto su Apple e dispositivi mobile In occasione del Natale 2021 vi proponiamo le migliori offerte di eBay sui dispositivi mobili, con sconti fino al 54%: dagli iPhone 11 e 12 mini, passando per il tablet Lenovo o Huawei, fino allo smartphone Motorola o OPPO.

Il Natale 2021 è alle porte e il noto marketplace eBay potrebbe essere una fonte d'ispirazione per i regali, soprattutto se il destinatario del dono è appassionato di tecnologia e dispositivi elettronici.

Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte tech su eBay, con sconti fino al 60%: dagli iPhone 11 e 12 mini, passando per il Chromebook 2 in 1 di Lenovo o il tablet Huawei, fino allo smartphone OPPO.

Fino a 400€ di sconto su smartphone e tablet su eBay

Se state pensando di regalare uno smartphone o un tablet per Natale, vi consigliamo di spulciare tra le migliori promozioni di eBay su dispositivi mobili proposte di seguito.

Apple, Lenovo, Huawei e Motorola sono solo alcuni dei brand tra cui scegliere in occasione delle promozioni natalizie degli e-days.

-400 € su Apple iPhone 11 da 64GB: tra i top di gamma della casa di Cupertino, l'iPhone 11 possiede un sistema a doppia fotocamera, grandangolare e ultra-grandangolare, e consente di girare video anche in 4k. Inoltre, il chip A13 Bionic, tra i più veloci sul mercato, massimizza le prestazioni dello smartphone e non incide sulla durata giornaliera della batteria.

-190 € sul tablet microtech da 10.1″ di etab: con una memoria espandibile da 64GB e una RAM da 4GB, questo tablet da 10 pollici è ideale per tutta la famiglia, progettato per la visione di contenuti multimediali grazie allo schermo a LCD. Presenta una doppia fotocamera, da 5 e 8 MP, ed è anche facilmente trasportabile.

-189 € sull'Apple iPhone XR da 128GB: dotato di uno schermo LCD evoluto, questo iPhone possiede un innovativo sistema di retroilluminazione, un vetro frontale resistente, un sistema di riconoscimento facciale tra i più sicuri e una fotocamera accessoriata che, grazie all'innovativo sensore, al processore ISP e al Neural Engine, aiuta a scattare foto nitide e realistiche.

-180 € su OPPO Find X3 lite 5G: dotato di quadrupla fotocamera fino a 64 MP, lo smartphone di OPPO non è solo in grado di scattare foto in alta definizione, ma gira anche video di alta qualità in ogni momento della giornata. Con un design ultra sottile e un corpo da 7.9 mm, regala inoltre un'esperienza di gaming confortevole.

-90 € sul tablet Ideapad ZA6F0011IT di Lenovo: questo dispositivo mobile ha una doppia funzionalità, tablet e Chromebook, ed è utile sia per uso professionale che personale, grazie alla memoria da 128 GB e al display Full HD da 10.1 pollici. Inoltre il Chromebook Lenovo comprende una tastiera staccabile con trackpad e ampio distanziamento dei tasti, che assicurano una comoda esperienza di digitazione.

-90 € su Apple iPhone 12 mini 5G da 64GB: per un regalo sorprendente e maneggevole da trovare sotto l'albero, l'iPhone 12 mini è dotato di uno schermo con tecnologia OLED, che offre bianchi più brillanti, neri più intensi e una risoluzione maggiore. Il dispositivo, inoltre, consente di girare video da HDR a 4K con Dolby Vision, proprio come in uno studio cinematografico, ma in una mano e con un design ultra compatto.

-60 € sullo smartphone Motorola moto g60s: con un'autonomia di 12 ore questo smartphone prevede un tempo di carica di soli 12 minuti, grazie alla tecnologia ricarica TurboPowerTM integrata. Il processore MediaTek Helio G95 garantisce un'esperienza di gaming fluida e la quadrupla fotocamera fino a 64 MP consente di scattare foto anche in modalità ultra-grandangolare e macro.

-30,91 € sul tablet MEDIAPAD T3 4G di HUAWEI: costruito in alluminio anodizzato, questo tablet è dotato di una modalità a luminosità bassa che riduce l'affaticamento degli occhi e l'impatto sul ciclo del sonno. Inoltre, è trasportabile e provvisto di un sistema di content control, che consente di controllare il device anche quando è utilizzato da bambini.

-30 € su TAB M10 HD ZA6V0123SE di Lenovo: ideale da regalare a tutta la famiglia, il tablet di Lenovo è dotato di accesso con riconoscimento facciale e una modalità di sicurezza per bambini. Fornito di altoparlanti anteriori e alla tecnologia Dolby Audio, offre un'esperienza di ascolto immersiva e garantisce efficienza e continuità di connessione con il Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.