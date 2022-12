Pulizie d’inverno: fino al 50% di sconto su robot aspirapolvere e scope elettriche Ecco le migliori offerte Amazon su robot aspirapolvere e scope elettriche senza fili, selezionate tra quelle dei brand più competitivi sul mercato: Yeedi, Polti, Samsung e altri, in sconto fino al 52%.

Il Natale in arrivo e le serate passate in casa con parenti e amici chiamano inesorabilmente alle pulizie d'inverno. Se, però, come accade alla maggior parte di noi, avete poco tempo per dedicarvi alla casa e igienizzare a fondo pavimenti e superfici, potrebbe essere utile acquistare un robot aspirapolvere o una scopa elettrica.

Proprio a questo proposito, Amazon offre occasioni da non perdere su dispositivi per la pulizia della casa, scontati fino al -50% e perfetti per eliminare sporco e acari e avere ambienti sempre sani e splendenti.

Di seguito, vi proponiamo le offerte migliori su robot aspirapolvere, lavapavimenti e scope elettriche, delle marche più note e affidabili: Yeedi, Rowenta, Cecotec, Roomba e tante altre.

Offerte Amazon su robot aspirapolvere e scope elettriche

Ma quali sono le promozioni Amazon pensate per facilitarvi le pulizie d'inverno? Ecco una selezione dei prodotti migliori, robot aspirapolvere e scope elettriche, su cui potrete risparmiare fino a 200 €: yeedi vac hybrid, Rowenta RH6921 X-PERT, Samsung VR05R5050WK/ET e tantissimi altri.

-150 € con coupon sul robot aspirapolvere yeedi mop Station 2 in 1: dotato di doppia funzione, pulitore mop e aspirapolvere, questo dispositivo ha una potenza di aspirazione pari a 2500 Pa. Prevede una stazione autopulente per lavare, inumidire e asciugare le spazzole in modo del tutto automatico e dispone di 2 serbatoi per l'acqua da 3,5 litri.

-150 € con coupon sul robot aspirapolvere e lavapavimenti yeedi vac 2 pro: con una potenza da 3000 Pa, questo robot aspirapolvere funge anche da lavapavimenti e ha un'autonomia fino a 240 minuti. € provvisto di tecnologia di elusione ostacoli 3D e rimuove anche le macchie più ostinate, grazie al sistema di lavaggio oscillante.

-60 € + coupon da 70 € sul robot aspirapolvere e lavapavimenti yeedi vac Max: perfetto sia per spolverare che per lavare i pavimenti, questo dispositivo elimina macchie e polvere anche negli angoli più difficili della casa, grazie alla mappatura integrata. Monta una batteria da 5200 mAh e offre fino a 200 minuti di autonomia.

-60 € + 40 € di coupon sul robot aspirapolvere yeedi vac hybrid: dotato di una potenza di aspirazione pari a 2500 Pa, questo dispositivo aspira e lava grazie al sistema di pulizia a 4 livelli. È in grado di catturare peli e capelli, tanto da essere particolarmente consigliato alle famiglie che hanno un animale domestico in casa.

-160 € sul robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154: non ha bisogno di tante presentazioni questo robot aspirapolvere, in grado di rimuovere lo sporco ostinato grazie a un sistema di pulizia a 3 fasi che si serve di doppie spazzole in gomma e di un'aspirazione Power-Lifting, 5 volte più potente rispetto alla Serie 600. È compatibile con Alexa e Google Assistant.

-102 € sul robot aspirapolvere Conga Flash Connected Titanium di Cecotec: questo robot aspirapolvere è potente ed efficiente, tanto da svolgere ben 4 funzioni in un unico dispositivo. Infatti, non solo aspira la polvere, ma spazza, passa il mocio e strofina. Garantisce una pulizia silenziosa e prevede 3 livelli di potenza (modalità eco, normale e turbo).

-80 € sulla scopa elettrica Rowenta RH6921 X-PERT: leggera e maneggevole, questa scopa elettrica pesa solo 2,2 Kg ed è in grado di aspirare polvere e acari in ogni angolo della casa, anche sotto i mobili bassi. Infatti, monta una spazzola motorizzata con luci a LED di alta qualità, per una maggiore visibilità e una pulizia facilitata.

-60 € sulla scopa elettrica Polti Forzaspira SLIM SR90B: con soli 2.2 kg di peso questa scopa elettrica è in grado di arrivare ovunque senza sforzi. Aspira anche le briciole ed è corredata da due accessori (lancia aspirazione e bocchetta con setole in nylon), utili a migliorare ulteriormente la performance del dispositivo.

-60 € sulla scopa elettrica senza fili ‎JR400-A di Buture: adatto a chi acquista per la prima volta una scopa elettrica, questo dispositivo è efficiente e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Monta un serbatoio per la polvere da 1,5 litri ed è in grado di arrivare anche nelle zone più difficili della casa, grazie al design leggero ed ergonomico.