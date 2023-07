PlayStation 5 in offerta a 450€ per il Prime Day Amazon 2023 Poche ore alla fine del Prime Day 2023 di Amazon, tra le offerte imperdibili last minute vi segnaliamo la PlayStation 5 al prezzo più basso di sempre.

Mancano poche ore alla fine del Prime Day Amazon 2023, ma le offerte continuano con sconti su tutte le categorie merceologiche.

Tra le tante offerte imperdibili per i gamer vi segnaliamo la PlayStation 5 a 450€ con il prezzo più basso di sempre su Amazon. Da anni tra le migliori console sul mercato, l'ultimo modello di casa Sony ha superato le aspettative e gli standard rispetto al modello precedente.

Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz per un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l'uscita a 120 Hz su display 4KTecnologia HDR. Su una TV HDR, i giochi PS5 compatibili mostrano una gamma di colori vivaci e realistici, mentre la tecnologia audio 3DRay Tracing consente di immergersi in mondi che offrono un livello di realismo senza precedenti.

