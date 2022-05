Offerte Tech: oltre il 50% di sconto su smartphone, smart TV e dispositivi hi-tech su eBay Se avete bisogno di cambiare il televisore o il telefonino, potrebbe interessarvi sapere che su eBay, in questi giorni, ci sono numerosi sconti proprio su questa categoria di prodotti. Ecco quali sono le offerte più vantaggiose di cui approfittare.

Essere sempre al passo con la tecnologia non è sempre facile, non solo perché le novità sono sempre più frequenti, ma anche perché smartphone, smart tv e gli utensili per la casa di ultima generazione hanno un costo molto spesso elevato e non sempre alla portata di tutti. Per questo, potrebbe essere utile approfittare delle offerte proposte dalle piattaforme di e-commerce principali.

A tal proposito, vi segnaliamo che su eBay trovate numerose offerte proprio riferite ai dispositivi tecnologici. Basta scorrere la landing page dedicata e poi scegliere il prodotto che preferiamo acquistare: c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Di seguito, ne abbiamo raccolto qualcuno.

Accessori e dispositivi di ultima generazione in offerta su eBay ad oltre il 50% di sconto

Ecco quali sono gli sconti che non dovete assolutamente farvi scappare su eBay in questi giorni in fatto di smartphone, smart tv, asciugatrici e altri dispositivi ad alta tecnologia.

-220€ invece di 349€ per la Smart tv LG 32LM6370PLA, un modello led con schermo da 32″ del tipo full HD e dotato di connessione WiFi. Una versione delle dimensioni più contenute che si adatta più facilmente agli ambienti di casa.

-229€ invece di 359€ per il tablet SAMSUNG GALAXY TABLET A8 da 10.5 pollici, dotato di Android 11, 4GB di ram e 128GB di memoria. Un modello dal design accattivante, super performante adatto sia a momenti di svago che di lavoro.

-254€ invece di 500€ per lo Smartphone Oppo Find X3 Lite: si tratta di un modello android 5G con una rom da 128 giga e una ram da 8 giga. Ha un display da 6,4 pollici. Dispone inoltre di ben 3 fotocamere per scattare foto perfette in qualsiasi circostanza.

-300€ invece di 400€ per il Notebook Lenovo con sistema operativo Windows 11, un PC dallo schermo di 15,6″, ha una ram da 8 giga e una SSD da 256 giga. È un modello leggero e compatto nonostante le dimensioni. Perfetto per chi viaggia spesso per lavoro.

-309€ invece di 499€ per la €Smart tv TCL, un televisore con schermo da 55 pollici e ultra HD LED, dotato di sistema operativo Android e connessione WiFi per accedere a tutte le più importanti piattaforme di streaming. Una smart TV perfetta per serate cinema in compagnia di amici.

-380€ invece che a 799€ per lo Smartphone Oppo Find X3 Neo, Con tecnologia di 5G, ha una memoria interna di 256GB e una ram di 12GB. È un modello dual sim dal design elegante, con un display da 6.55 pollici senza bordi per un'esperienza d'uso immersiva.

-369€ invece di 439€ per la GoPro Hero 9 Black, come tutte le GoPro Realizza foto nitide e di qualità professionale grazie alla fotocamera da 20Mp, conservando tutti i privilegi legati alle dimensioni compatte. Inoltre registra 1,5 secondi prima e dopo lo scatto, così da regalare reel perfetti da condividere sui social.

-389€ invece di 500€ per l'iPhone 11 Apple standard, modello ricondizionato certificato grazie al programma di verifica e garanzia di eBay. Disponibile sia da 64GB 128GB di memoria, in diversi colori.

-499€ invece di 769€ per l'Asciugatrice Hoover ND4 H7A2TCBEX-S, con una capienza di 7kg e classe energetica A+++, è dotata di un sistema con pompa di calore. Si tratta di un modello slim, che non occupa molto spazio in casa, perfetto per chi ha poco spazio nel vano accanto la lavatrice.

-550€ invece di 650€ per l'aspirapolvere senza filo Dyson V12 Slim Absolute, è tra i migliori modelli senza filo sul mercato, veloce e leggero, con batteria ricaricabile a lunga durata. Una garanzia per avere sempre casa pulita in pochissimo tempo.