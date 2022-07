Offerte outdoor: oltre 200€ di sconto su arredo da esterni, piscine e accessori giardinaggio Arredo e attrezzi da giardino sono ora in offerta su eBay con sconti di oltre 200 euro, aumentabili utilizzando il coupon dedicato. Ecco i 10 migliori prodotti in sconto che abbiamo selezionati per voi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giardini e terrazzi consentono di trascorrere momenti di relax all'aria aperta pur senza andare al mare o in piscina. Arredati con piccoli accorgimenti, possono diventare un vero e proprio angolo di pace in cui rifugiarsi ogni volta che si vuole. Per rendere il vostro spazio esterno funzionale e allo stesso confortevole, non lasciatevi sfuggire le offerte eBay su arredo e attrezzi per terrazzo e giardino, grazie alle quali potete risparmiare oltre 200 euro sul prezzo di listino.

Dal 25 luglio e fino al 14 agosto, inoltre, inserendo il codice FUORITUTTO22 in fase di pagamento avrete uno sconto aggiuntivo del 20% sugli articoli del carrello, per un massimo di 100 euro di risparmio. Potete tuttavia utilizzare il coupon tre volte, raggiungendo così 300 euro di sconto totali. La spesa minima richiesta per ogni transazione è di 15 euro.

Le offerte outdoor eBay da non perdere

Il noto e-commerce eBay offre una vasta selezione di articoli dedicati all'outdoor, tra cui arredo da esterni, piscine e accessori per il giardinaggio: abbiamo selezionato 10 prodotti perfetti per rendere unico il vostro giardino o il vostro terrazzo, con sconti che superano i 200 euro.

-217 euro di sconto su Piscina rettangolare fuori terra: caratterizzata da un robusto telaio in acciaio con rivestimento in PVC, la piscina è di grandi dimensioni e perfetta per far divertire adulti e bambini. È dotata di una pompa filtro con nanosfere che, collegata alle apposite valvole di scarico, garantisce che l'acqua sia sempre pulita.

-92 euro di sconto su Aspiratore per piscine: un piccolo aiuto per eliminare le impurità dall'acqua della piscina come foglie o altri detriti, con ruote e palo telescopico che facilitano le operazioni di pulizia. Il funzionamento è a batterie, e una carica di 3 ore garantisce fino a 45 minuti di autonomia.

-74 euro di sconto su Gazebo da esterno: da fissare al terreno con i picchetti laterali, il gazebo vanta una solida struttura in metallo e una copertura in poliestere di colore beige con doppio tettuccio per favorire il ricircolo d'aria ed evitare che il gazebo voli via all'arrivo di una raffica di vento improvvisa.

-56 euro di sconto su Dondolo da giardino: una comoda seduta a 3 posti e un ampio tettuccio regolabile utile a ripararsi dal sole contraddistinguono questo dondolo in acciaio e poliestere, che riesce a reggere fino a 200kg. Cuscino e schienale della seduta sono imbottiti per assicurare il massimo comfort.

-48 euro di sconto su Sedie pieghevoli da esterni: impermeabili e resistenti, le sedie che compongono questo set sono adatte sia al giardino che al terrazzo. Dotate di una struttura in acciaio rivestita da texteline, sono pieghevoli e molto leggere, facili da riporre. Ogni sedia sorregge un peso massimo di 100kg.

-28 euro di sconto su Barbecue da balcone: date le piccole dimensioni questo barbecue è perfetto da posizionare su un balcone, ma è adatto anche al giardino o da utilizzare in campeggio. Ha una griglia regolabile in altezza su 5 livelli, due pratici ripiani e due ruote alla base che ne facilitano lo spostamento.

-25 euro di sconto su Barbecue a carbonella: con coperchio è invece il secondo barbecue in offerta, anch'esso con comodo piano d'appoggio alla base, poco sopra le ruote utili a trasportarlo dove si preferisce. La regolazione continua dell'aria resa possibile dal coperchio garantisce una cottura del cibo perfetta.

-24 euro di sconto su Lettino prendisole: pieghevole e con schienale reclinabile a sei altezze, il lettino prendisole è realizzato in tessuto a rete traspirante ed ha una struttura estremamente stabile in acciaio. Il cuscino incluso è facile da rimuovere per facilitare sistemazione e trasporto.

-21 euro di sconto su Poltrona sospesa: da legare ad un albero o ad un supporto, questa poltrona sorregge fino a 150kg, è dotata di corde resistenti e realizzata in cotone e poliestere. Ha un comodo poggiapiedi ed un'ampia seduta leggermente imbottita che la rendono particolarmente confortevole.

-20 euro di sconto su Ombrellone da spiaggia: ideale da portare in spiaggia ma adatto anche per riparare dal sole un tavolo da giardino, questo ombrellone è antivento e realizzato con un particolare tessuto che non lascia passare i raggi UVA e UVB. La parte superiore può essere inclinata e orientata dove si preferisce.