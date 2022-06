Offerte Gaming: fino al 77% di sconto su giochi, console e accessori gaming su eBay Dieci offerte da non lasciarvi sfuggire se siete appassionati di gaming: PS5, Xbox Series S, tanti giochi e accessori ora in offerta su eBay con sconti fino al 77%.

Console e videogiochi permettono di vivere fantastiche avventure immedesimandosi nei personaggi proiettati sullo schermo. Che l'obiettivo sia sconfiggere temibili mostri o superare sfide e ostacoli in gare di velocità, appassionano da sempre giocatori di tutte le età.

Se anche voi siete appassionati di gaming, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti in corso su eBay, con sconti fino al 77% su tantissimi videogiochi, console come PlayStation 5 e Xbox Series S e anche utili accessori come cuffie e controller.

Le migliori offerte eBay su console, videogiochi e accessori

Su eBay ci sono tantissime offerte su console, videogiochi e accessori con sconti fino al 77%: ecco i 10 prodotti da non farsi sfuggire se siete appassionati di gaming.

– 90€ di sconto sulla PS5 Sony Standard Edition (759,90€ invece di 849,90€): ultima nata in casa Sony, la PlayStation 5 non ha quasi bisogno di presentazioni. Si tratta infatti di una console iper tecnologica che assicura ottime prestazioni, si collega facilmente a diversi tipi di dispositivi e supporta giochi Ultra HD Blu-ray.

– 77% di sconto su The Last Of Us Remastered per PS4 (19,90€ invece di 89,90€): vincitore di numerosi premi e amato da milioni di persone in tutto il mondo, The Last Of Us torna ora in versione Remasterd su PS4. In un'America post-pandemica popolata di umani infetti che minacciano la vita dei sopravvissuti, Joel è deciso ad aiutare Ellie a trovare ciò che sta cercando, in una lotta per la sopravvivenza che terrà i giocatori con il fiato sospeso.

– 47% di sconto su Kingdom Hearts III per PS4 (10,55€ invece di 19,99€): una storia dei amicizia che piacerà agli appassionati del mondo Disney-Pixar è quella che è possibile vivere con Kingdom Hearts III, in cui il protagonista Sora e i suoi aiutanti Pippo e Paperino si uniranno ad altri famosi personaggi (tra cui i protagonisti di Toy Story, Big Hero 6 e Rapunzel) per combattere gli Heartless, i malvagi che minacciano di distruggere l'universo.

– 43% di sconto su MotoGP 22 per PS5 (39,90€ invece di 69,90€): più di 20 circuiti ufficiali e 120 piloti vi aspettano in MotoGP 22, il gioco perfetto per gli appassionati di gare motociclistiche che vogliono vivere le emozioni della pista. I giocatori possono scegliere se sfidarsi sulle piste del campionato, fare pratica nella MotoGP Academy oppure fare un tuffo nel passato vestendo i panni di storici campioni come Rossi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa.

– 43% di sconto sulle Cuffie Gaming Turtle Beach Recon 70 (19,90€ invece di 34,90€): piccole e compatte, queste cuffie da gaming Recon 70 sono perfette da indossare durante le sessioni di gioco più intense per immergersi ancor di più nelle avventure. Possono essere facilmente collegate a pc e console tramite il jack, sono dotate di microfono e realizzate in pelle sintetica e spugna per offrire il massimo comfort.

– 30% di sconto sulle Cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 600P Gen2 (69,90€ invece di 99,90€): dello stesso brand sono queste cuffie Stealth 600P, dotate di connettività wireless quindi senza filo e comode da indossare. Sul lato di una delle cuffie ci sono il tasto di accensione/spegnimento e le rotelline per regolare il volume. La batteria assicura fino a 15 ore di durata con una carica.

– 27% di sconto sul Controller Xtreme Fellowes (79,90€ invece di 109,99€): compatibile con pc e PlayStation Sony 3, 4 e 5, questo controller comprende sterzo e pedali, perfetto per chi voglia vivere l'adrenalina di una corsa su strada proprio come i piloti professionisti.

– 19% di sconto su Just Dance 2022 per PS4 (48,99€ invece di 60,99€): Just Dance è il gioco ideale per scatenarsi a ritmo di musica sulle note dei più grandi successi degli ultimi anni. Adulti e bambini si divertiranno a sfidarsi in balli scatenati seguendo le coreografie dei personaggi sullo schermo.

– 15% di sconto sulla Xbox Series S (269,90€ invece di 319,90€): grazie alla possibilità di inserire un'unità SSD e al sistema basato su tecnologia a chip, questa console targata Xbox consente di personalizzare la propria esperienza di gioco e al contempo garantisce performance elevate, con tempi di caricamento dei giochi ultra veloci. Nella confezione è incluso anche un controller wireless.

– 14% di sconto sui Joy-Con per Switch (76,90€ invece di 89,90€): i Joy-Con, qui proposti in versione verde e rosa, sono i controller Nintendo collegabili alla Switch. Possono essere utilizzati sia da soli che in coppia, per permettere partite singole o sfide tra amici.