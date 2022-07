Offerte gaming eBay: fino al 55% di sconto su Nintendo Switch, giochi e accessori gaming Con le offerte Ebay videogiochi, console e accessori per il gaming sono accessibili con sconti fino al 55%. Ecco per voi la selezione delle 10 migliori offerte da non farsi scappare.

Immergersi nei videogiochi è un modo per vivere incredibili avventure e sfidare i propri amici in gare e scontri di ogni tipo. La grande varietà di giochi e di dispositivi va incontro alle esigenze più disparate, per garantire a tutti sempre il massimo del divertimento.

Se il gaming è la vostra passione e stavate cercando l'occasione giusta per ampliare la vostra collezione, potrete approfittare delle offerte disponibili su Ebay in questi giorni. Grazie agli sconti fino al 55% su Nintendo Switch e su un'ampia varietà di giochi e accessori per gamer, potrete fare quegli acquisti che avete rimandato fino a questo momento.

Per rendervi la scelta più semplice abbiamo selezionato per voi le 10 occasioni da non perdere.

Le 10 migliori offerte su giochi, accessori per il gaming e Nintendo Switch

Orientarsi tra le diverse offerte disponibili in questi giorni su Ebay potrebbe farvi perdere l'occasione di acquistare quello che più vi interessa. Per questo abbiamo selezionato per voi le 10 offerte più interessanti su videogiochi per Nintendo Switch, controller e accessori per il gaming con sconti fino al 55%.

-55% di sconto su Sedia per gaming Mod. Lotus: questa poltrona è pensata per offrire il massimo confort ai giocatori nelle lunghe sessioni alla console. Grazie al poggiatesta e al cuscino lombare, la postura resta corretta per tutto il tempo, mentre l'imbottitura Natural Foam garantisce una seduta comoda e ben ammortizzata. Inoltre, dispone di meccanismi per regolare sia l'altezza che l'inclinazione dello schienale.

-52% di sconto su poltrona per gaming Mod. Adam: una poltrona con rotelle, comodi braccioli e una seduta in Natural Foam, per offrire al giocatore sempre il massimo confort. Grazie allo schienale basculante, inoltre, la sedia si adatta a tutti i movimenti di chi la usa, dando sempre il supporto necessario. Infine, il pistone a gas di classe 4 permette una perfetta regolazione dell'altezza.

-32% di sconto su Cuffie Gaming Trust Gxt 323w carus: un accessorio per immergersi totalmente nel gioco e restare in continuo contatto con i propri amici grazie al microfono omnidirezionale. Queste cuffie si collegano facilmente con un cavo di 1,2 mt con jack stereo 3,5 mm 4 poli. I comandi integrati, come l'esclusione dell'audio e regolazione del volume, sono molto facili da usare.

-32% di sconto su Volante + Pedali Logitech G29 Driving Force: con questo set per videogiochi vi sembrerà di guidare un'auto sportiva direttamente nel vostro salotto: i pedali restano ben saldi a terra, in modo che non scivolino anche se soggetti a una forte pressione, mentre il volante con comandi integrati ha una rotazione di ben 900°. Il volante e i pedali sono compatibili con Pc, Playstation 3 e PlayStation 4.

-30% di sconto su Cuffie Gaming Xtreme 66001: un modello di cuffia pratico e funzionale, dal look che non passa inosservato. Il modello over-ear avvolge completamente l'orecchio in modo che il coinvolgimento del videogioco sia pieno e completo. L'archetto adattabile le rende particolarmente comode. Il microfono di tipo Boom, infine, permette di comunicare con i compagni di gioco in modo facile e continuo, come se foste nella stessa stanza.

-25% di sconto su 51 Worldwide Games IT – Nintendo Switch: grazie alla ricca collezione di mini-giochi potrete divertirvi e intrattenervi in qualsiasi momento della giornata, sia da soli che in compagnia. Dalle carte al domino, questo videogioco è adatto a tutta la famiglia, offrendo tante alternative stimolanti sia per gli adulti che per bambini.

-16% di sconto su Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch: una soluzione perfetta per gli appassionati di videogiochi con tante piccole sfide e personaggi allegri e clorati, da far crescere ed migliorare. L'ambientazione è su un'isola, che il vostro personaggio dovrà rendere ospitale raggiungendo gli obiettivi. Come per le altre versioni di Animal Crossing, tutti i personaggi sono personalizzabili ed è possibile comunicare con altri giocatori.

-16% di sconto su Kirby and Fogotten Land – Nintendo Switch: il tredicesimo capitolo della serie di videogiochi che vedono come protagonista il piccolo Kirby e che per la prima volta ha tutti gli scenari in 3D, compresi gli spin-off. Un videogioco divertente che vi metterà alla prova con livelli sempre più difficili fino al raggiungimento del mostro finale da abbattere per salvare tutti gli amici catturati.

-12% di sconto su Controller Nintendo Set 2 Joy-Con: piccoli, pratici e funzionali questi controller renderanno la vostra console unica e speciale. Nelle tonalità del rosa e del verde fluorescente, sono perfettamente compatibili con la vostra Nintendo Switch e le daranno un tocco di personalità che la distinguerà da tutte le altre.

-10% di sconto su Nintendo Switch v2 1.1: una console che offre un'altissima esperienza di gioco sia in casa, collegandola a un televisore, che fuori casa, grazie all'ampio schermo. Permette di accedere a una vastissima varietà di giochi per garantire un intrattenimento sempre diverso e stimolante, tutto da condividere con gli amici, sia in presenza che a distanza, grazie al multiplayer online.