Offerte gaming: fino a 100€ di sconto su giochi e console su eBay

Gli appassionati di videogiochi ne saranno felici: questa settimana, eBay offre a una serie di offerte e sconti su dispositivi e accessori per il gameplay.

Tra le numerose promozioni, vi proponiamo le migliori su giochi, console e accessori, disponibili sul noto retailer online con sconti fino a 100€, per offrirvi un'esperienza di gaming realistica e confortevole.

Il marketplace, inoltre, consente di ottenere, su un minimo di spesa di 20€, un ulteriore sconto del 10% sui prodotti presenti nella sezione dedicata. Dal 7 al 27 febbraio, infatti, incollando il codice SMARTHOME22 nella sezione apposita del carrello, potrete risparmiare un massimo di 100€. Il coupon è utilizzabile fino a 3 volte per ogni utente.

I migliori sconti di eBay su console, giochi e accessori

Di seguito abbiamo selezionato per voi le 10 migliori promozioni di eBay su console, giochi e accessori, con un risparmio fino a 100€, a cui si aggiunge lo sconto ulteriore del 10%.

Troverete, tra i tanti dispositivi e videogiochi in offerta, le console Nintendo Switch Lite, disponibile in diversi colori, e l'Xbox serie S, perfetti per giocare da soli o in compagnia.

-100€ sulla console Xbox serie S di Microsoft: per un'esperienza di gaming rapida e realistica, questa console è dotata di un innovativo sistema basato su un'unità SSD personalizzata e una tecnologia a chip (SOC), in grado di offrire una risoluzione fino a 120 fps e un audio 3D, il tutto racchiuso in un formato piccolo. Inoltre, è corredato dal nuovo controller wireless per Xbox, migliorato in termini di design e di comfort.

-90€ sulla console Nintendo Switch Lite: piccola e maneggevole, questa console è ideale da portare fuori casa, per sperimentare una tipologia di gameplay completa. Inoltre, consente il collegamento multiplo, per giocare con un massimo di 8 giocatori in modalità competitiva o collaborativa. Come il modello Switch base, è dotato di una risoluzione HD da 1280 x 720 pixel.

-80€ sulla console Nintendo Switch Lite Turchese: perfetta per giocare in modalità multiplayer online o in wireless locale, questa console è dotata di display da 5,5″ e una risoluzione HD da 1280 x 720 pixel. Consente un'esperienza di gaming realistica in qualunque luogo, grazie ai comandi integrati e al design compatto e maneggevole.

-70€ sul Nintendo Switch Lite Giallo: collegabile con la Nintendo Switch top di gamma, questa console portatile consente di condividere la propria esperienza di gioco con amici e parenti, grazie alla modalità multiplayer, che garantisce il collegamento con un massimo di 8 dispositivi. È caratterizzata da un design compatto e uno schermo da 5,5″.

-70€ sul gioco per PS4 The Last of us: considerato il gioco dell'anno per PS3, The Last of Us approda su PlayStation 4 con contenuti bonus tra cui The Last of Us: Left Behind. Ambientato in uno scenario post-apocalittico e post-pandemico, il videogioco consiste in una vera e propria sfida alla sopravvivenza per Joel ed Ellie, circondati da fuorilegge e civili infetti.

-60€ sulla console Nintendo Switch V2 1.1: una console innovativa, collegabile al televisore per mezzo del cavo HDMI ed estraibile dalla base per un'esperienza di gioco mobile, è dotata di uno schermo ad alta definizione da 6,2″ con risoluzione a 1280×720 pixel. Inoltre, possiede una memoria espandibile da 32 GB e una batteria duratura, provvista di un'autonomia massima di 6 ore.

-30€ sul videogioco per PS4 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: il sequel del pluripremiato Tom Clancy'S Ghost Recon Wildlands, questo videogioco per PS4 vi permetterà d'impersonare un vero e proprio Ghost, un soldato americano delle forze speciali, impegnato a combattere una disperata lotta alla sopravvivenza, tra scalate, infortuni, disagi e stanchezza.

-30€ sulla console PS5 di Sony da 825 GB: compatibile con i display 8K tramite il supporto HDMI, questa console offre il massimo delle prestazioni grazie alla CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato. Inoltre, è dotato una grafica all'avanguardia e di una tecnologia Ray-tracing, in grado di creare ombre e riflessi realistici mediante simulazione di raggi di luce singoli.

-25€ sul joystick Microsoft Elite Serie 2: questo gamepad è in grado di supportare numerose piattaforme (Android, PC, Xbox One, Xbox One X). Consente 30 modalità di utilizzo e possiede levette a tensione regolabile, grilletti più corti e un'impugnatura arrotondata in gomma, per massimizzare il comfort durante l'esperienza di gioco.

-16€ sul gioco Nintendo Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch: storica spalla e compagno di avventure del famosissimo Super Mario, Luigi torna con un gioco dedicato interamente a lui. Una fantastica avventura che vede Luigi alle prese con un hotel stregato e una vacanza non propriamente rilassante.