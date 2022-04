Offerte gaming eBay: fino al 60% di sconto su videogiochi, console e accessori Ecco le migliori offerte gaming di eBay su videogiochi, console e accessori, in sconto fino al 60%: le sedie da gaming, le cuffie wireless, il Nintendo Switch e tantissimi altri articoli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per vivere nuove avventure stando comodamente seduti sul divano di casa propria, non c'è niente di meglio di un'esperienza di gioco immersiva. Avere il massimo del comfort e del divertimento, infatti, è possibile se ci si assicura non solo il videogioco giusto, ma anche una console, delle cuffie adatte e una sedia comoda e spaziosa.

Per questa ragione, eBay offre tantissime offerte su videogiochi, accessori e console per il gaming. Di seguito, potrete trovare le 10 promozioni migliori, con sconti fino al 60%, sugli articoli tech e d'arredamento legati al mondo dei videogames.

Le migliori offerte di eBay su videogiochi, accessori e console per il gaming

Quali sono le migliori offerte di eBay su videogiochi, console e accessori per il gaming? Ecco i 10 articoli più convenienti, in sconto fino al 60%: dal videogame Mafia Trilogy, al noto Minecraft, passando per le comode sedie da gaming o per la console Nintendo Switch Lite.

Leggi anche Migliori creme piedi del 2022: classifica delle 16 più efficaci per ogni necessità e le marche più affidabili

-60% sul videogioco per PS4 Mafia trilogy: perfetto per immedesimarsi nel ruolo di un vero gangster americano, questo videogioco comprende l'edizione definitiva della nota trilogia sul mondo del crimine, da Mafia a Mafia II. È compatibile con Play Station 4 e offre un'esperienza di gaming immersiva e realistica.

-52% sul videogioco Rainbow Six Extraction per PS4: consapevolezza, spirito di squadra e strategia sono le tre qualità fondamentali per affrontare questo videogioco sparatutto, fruibile fino a 3 giocatori. Lo scopo del gioco è sconfiggere il nemico comune, una minaccia aliena e letale nota come Archean.

-50% suo videogioco GTA – The Trilogy per PS4: si tratta di un grande classico dei videogiochi, migliorato per offrire un'esperienza di gaming davvero immersiva. Questa serie videoludica, infatti, include la trilogia di Grand Theft Auto. Tra trame intricate, raggiri e vendette, il mondo del crimine e delle auto non avrà più segreti.

-42% sulla sedia da gaming Acer ENERGY-GC1100: se desiderate il massimo del comfort durante le sessioni di gaming, questa sedia è la soluzione ideale. Infatti, è caratterizzata da una seduta spaziosa in pelle sintetica, uno schienale reclinabile e due cuscini imbottiti regolabili, uno riposa-collo e l'altro per il supporto lombare.

-40% sul videogioco Minecraft per PS4: perfetto per dare sfogo alla propria immaginazione, Minecraft è un gioco complesso, fruibile in solitaria o con la collaborazione di un massimo di 7 giocatori. Consiste nel creare o conquistare nuovi mondi, costruendo macchine e sconfiggendo le entità ostili. Prevede diverse modalità di gaming, come "Sopravvivenza" o "Creativa".

-39% sulla sedia da gaming Acer SPORTY-GC1600: in grado di offrire il giusto comfort durante le sessioni di gaming, questa sedia ergonomica possiede una seduta spaziosa in pelle da 37×51 cm, due braccioli imbottiti e due cuscini. Per di più, è dotata di schienale reclinabile e altezza regolabile.

-38% sul videogioco GTA 5 Premium Edition per PS4: perfetto per chi ama l'avventura e l'adrenalina, questo videogioco vi consentirà di scoprire le vite intrecciate di Franklin, Michael e Trevor, personaggi singolari ed estranei al mondo della legalità. Tra crimini, vendette e tradimenti, non vi resterà che incominciare a giocare.

-33% sul videogioco Just Dance 2022 per Nintendo Switch: ideale per coniugare divertimento e attività fisica, questo videogioco è disponibile nella nuova versione aggiornata, caratterizzata da oltre 40 hit internazionali. In più, potrete decidere di utilizzarlo nella modalità Sweat, e completare così una vera e propria sessione di allenamento casalingo.

-30% sulla console Nintendo Switch Lite: compatta, leggera e maneggevole, questa console è progettata per i giocatori sempre in mobilità ed è dotata di comandi integrati. È compatibile con tutti i software per Nintendo Switch fruibili in modalità portatile ed è perfetta anche per giocare in compagnia.

-25% sulle cuffie bluetooth di AllPress: per vivere un'esperienza di gaming immersiva anche dal punto di vista dell'acustica, queste cuffie wireless costituiscono l'accessorio perfetto. Sono provviste di un lettore di schede TF card integrato, per ascoltare musica in formato MP3 e MP4, di radio FM e di tasti di selezione.