Offerte estate in giardino: fino al 40% di sconto su barbecue, piscine e arredo outdoor In cerca di idee per arredare il giardino? Ecco 10 prodotti acquistabili su eBay con sconti fino al 40%: barbecue, complementi d’arredo, piscine e tanto altro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'arrivo del caldo, trascorrere delle ore nel proprio giardino è piacevole e rilassante, ancor di più se lo spazio è sfruttato al meglio e fornito di tutto il necessario perché sia funzionale. Tra gli oggetti indispensabili ci sono un barbecue su cui preparare gustose pietanze per le cene con gli amici, una piscina in cui rinfrescarsi nelle giornate torride e, naturalmente, i complementi d'arredo: tavoli, sedie, dondoli, gazebo e tutto ciò che serve per rendere unico il proprio angolo di verde.

eBay vi aiuta ad organizzare al meglio la vostra estate in giardino proponendo tantissimi articoli per esterni a prezzi imperdibili, con sconti che arrivano al 40%: è il momento giusto per acquistare un set da giardino, un'amaca o una piscina gonfiabile per la felicità dei più piccoli.

Le migliori offerte eBay su barbecue, piscine e arredo outdoor

Abbiamo selezionato le 10 migliori offerte eBay sui prodotti della categoria outdoor ora in promozione: tra gli altri, troverete due diversi set di tavolo e sedie da giardino, un gazebo, un'amaca, una piscina fuoriterra e due tipologie di barbecue.

Leggi anche Cosa mettere nella borsa mare: gli oggetti indispensabili da portare in spiaggia

-40% di sconto sul barbecue XXL di Dardaruga: realizzato interamente in acciaio, questo barbecue è di ampie dimensioni, con ben due griglie, una per cuocere carne, pesce e verdure e una che funge da scaldavivande. È inoltre dotato di diversi accessori, tra cui maniglie e ruote piroettanti che permettono di spostarlo con facilità.

-40% di sconto sulla piscina gonfiabile per bambini di Bestway: adatta a partire dai 2 anni, questa piscina gonfiabile in vinile ha una capacità di 88 litri ed è dotata di valvola di sicurezza autobloccante. Allegra e colorata, oltre che d'acqua può essere riempita di palline in cui i bambini si divertiranno a tuffarsi.

-38% di sconto sul set da giardino in legno di Piushopping: composto da un tavolo e quattro sedie tutti in legno d'acacia, solido e resistente, questo set da giardino è anche salvaspazio, perché i pezzi possono essere chiusi quando non in uso. Il legno è trattato per resistere alle intemperie, per cui può essere collocato in giardino ma anche su un terrazzo senza timore che si rovini.

-37% di sconto sul dondolo da giardino di Outsunny: dotato di pratico tettuccio regolabile che ripara dai raggi solari, questo dondolo ha un comodo cuscino imbottito a 3 posti che poggia su una solida struttura in metallo verniciato. In più, ruotando l'apposita manovella è possibile reclinare lo schienale e trasformarlo in un lettino oscillante.

-37% di sconto sul gazebo richiudibile in PVC: facile da montare in pochi minuti, questo gazebo è regolabile a quattro diverse altezze ed è abbastanza grande da creare un'ampia zona d'ombra in giardino, perfetto da mettere a copertura di un tavolo o di un angolo relax. È inoltre impermeabile e richiudibile, facile da riporre nella sua sacca da trasporto.

-33% di sconto sulla piscina fuoriterra di Outsunny: chi non ha la possibilità d'installare una piscina tradizionale può optare per questa piscina fuori terra facile da montare e smontare in pochi minuti. Ha struttura in acciaio, pareti in PVC e sistema di filtraggio che mantiene l'acqua pulita a lungo.

-33% di sconto sul barbecue a gas Campingaz: doppia superficie di cottura per questo barbecue con griglia e piastra che permette di cucinare in contemporanea diversi tipi di alimenti. Sul davanti ha delle manopole per regolare l'intensità dei bruciatori, sui lati, invece, due comodi ripiani su cui riporre gli utensili.

-33% di sconto sul castello gonfiabile per bambini di Outsunny: decorato a tema mare, questo castello gonfiabile è 3 in 1, perché comprende trampolino, scivolo e piscina. Può ospitare tre bambini contemporaneamente, si gonfia in soli 2 minuti con il gonfiatore in dotazione ed ha una struttura solida e resistente.

-26% di sconto sul set da giardino in rattan di Piushopping: il secondo set da giardino della nostra selezione è in rattan intrecciato a mano, un materiale spesso utilizzato per l'arredo outdoor perché impermeabile e resistente. È composto da un tavolo con ripiano in legno e due sedie con braccioli, tutti di colore nero e caratterizzati da un design moderno ed elegante.

-25% di sconto sull'amaca da giardino di Luemm: perfetta per trascorrere momenti di totale relax, questa amaca ha un rivestimento in cotone e poliestere con barre di sostegno in legno di ciliegio che assicurano la massima stabilità. Le ampie dimensioni la rendono estremamente comoda, e può reggere fino a 120 kg di peso.