Offerte eBay: fino al 70% di sconto su Macbook e PC portatili Per risparmiare sui pc Apple e su notebook nuovi, abbiamo selezionato le migliori offerte di eBay su Mac ricondizionati e portatili nuovi Lenovo e Hp, con un sconti fino al 70%.

Comprare un Mac o un Notebook significa investire una cifra considerevole e non rinunciare a un articolo indispensabile per il lavoro, lo studio e le attività quotidiane.

Se, pertanto, desiderate acquistare un dispositivo efficiente nelle prestazioni e conveniente nel prezzo, potreste prendere in considerazione un portatile Apple ricondizionato, come quelli venduti su eBay, garantiti 12 mesi e proposti di seguito, con un margine di sconto fino al 70%:

-Apple iMac 27″ del 2012 ricondizionato a 689€ invece di 2099€: pari al nuovo per funzionamento e prestazioni, questo device Apple non presenta difetti hardware e software. Coperto dalla garanzia cliente di 12 mesi, è dotato di uno schermo retroilluminato da 27″ con tecnologia IPS e processore Intel Core i5, per un'esperienza di visione e utilizzo unica.

-MacBook 12.1″ del 2015 ricondizionato a 519€ invece di 1669€: di grado AB (molto buono), questo pc ricondizionato, disponibile nella colorazione "grigio siderale", è caratterizzato da un processore veloce Intel Core M M-5Y31 “Broadwell” da 1.1GHz con turbo boost fino a 2.4GHz. Inoltre, è dotato di una RAM da 8GB e di una memoria esterna da 256GB.

-Apple iMac 21.5″ del 2015 ricondizionato a 699€ invece di 1649€: di grado AB e solo qualche segno di usura sulla scocca, questo iMac è il computer perfetto sia per lavorare che per guardare un film. Grazie allo schermo retroilluminato LED da 21,5″ con tecnologia IPS e risoluzione 1920×1080 è in grado di supportare milioni di colori e di offrire un'esperienza visiva senza pari.

-Apple MacBook Air 13.3" del 2018 a 590€ invece di 1379€: dotato di un processore Intel Core i5 quad-core e prestazioni grafiche all'80% più scattanti, questo Macbook è caratterizzato da un display ad alta definizione, con tecnologia True Tone, in grado regolare in automatico il bilanciamento del bianco in relazione al tipo di luce ambientale.

Ma le opportunità non finiscono qui. Se, infatti, preferite comprare un pc nuovo di zecca senza spendere troppo, il noto market place propone offerte e promozioni vantaggiose, con un risparmio sui notebook fino 335€.

Fino a 335€ di sconto su notebook nuovi su eBay

Ma quali sono, allora, le migliori offerte di eBay su notebook nuovi?

Di seguito troverete le promozioni più convenienti del retailer online, su portatili di marche note e du qualità come Lenovo e HP.

-335€ sul notebook HP 250 G7 1L3F4EA da 15.6″: dotato di processore Intel Core i3 di decima generazione, questo pc è caratterizzato da una RAM di 8 GB e un'ampia memoria esterna da 256 GB, per conservare documenti e file senza preoccuparsi dello spazio. Lo schermo da 15.6″, inoltre, consente una visione in HD ed è provvisto di risoluzione da 1366 x 768 pixel.

-230€ sul LENOVO V15 da 15,6″: dotato di processore Intel Core i5-1035G1 di decima generazione e scheda grafica da Intel UHD, questo pc è il device ideale da portare in viaggio, grazie al design innovativo, sottile e leggero, allo schermo da 15,6″ full HD e ai bordi laterali sottili, in grado di offrire un'esperienza ottimizzata di visione.

-220€ sul notebook HP 255 G8 da 15.6″: dotato di processore AMD Ryzen 7 e RAM da 8 GB, questo pc consente di archiviare immagini, files e documenti senza preoccuparsi dello spazio, grazie all'ampia memoria esterna di 512 GB. Inoltre, è integrato con il sistema operativo Windows 11 Pro e provvisto di display HD da 15,6 ".

-185€ sul notebook HP 250 G8 da 15.6": caratterizzato da un processore di ultima generazione, l'Intel Core i7, e una scheda grafica avanzata di tipo Intel Iris Xe Graphics, questo pc è veloce ed efficiente nelle prestazioni. Dotato di RAM da 16 GB e memoria esterna da ben 512 GB, ha un design moderno e accattivante, ed è semplice da trasportare, anche in viaggio.

-153€ sul Lenovo IdeaPad 3 I7-1065G7 da 15,6″: provvisto di RAM da 8 GB e memoria esterna da 512 GB, il notebook Lenovo offre prestazioni ottime, grazie al sistema operativo Windows 10 integrato e al processore Intel i7, uno dei più veloci ed efficienti sul mercato. Inoltre, offre un'esperienza di visione unica, grazie al display da 15,6″ Full HD.

-101€ sul Lenovo Ideapad 3 cb 15ijl6 da 15.6″: provvisto di sistema operativo Intel Celeron e RAM da 8 GB, il Chromebook Lenovo è caratterizzato dalla presenza, in aggiunta alla tastiera, del touchpad multi-touch. La batteria in litio, inoltre, garantisce una durata fino a 10 ore e il doppio schermo, esterno e interno, permette di utilizzare il dispositivo anche come tablet.