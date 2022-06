Offerte eBay: fino al 65% di sconto su smartphone, iPhone, tablet e PC portatili Sconti fino al 65% sulla categoria Elettronica di eBay: smartphone, iPhone, tablet e PC sono in promozione a prezzi imbattibili. Ecco le 10 migliori offerte.

Avete in programma di sostituire i vostri dispositivi tecnologici? Che voi vogliate acquistare un telefono top di gamma o mandare in pensione il vostro computer ormai datato, questo è il momento giusto per farlo: su eBay ci sono tantissime offerte sui prodotti della categoria Elettronica tra cui smartphone, iPhone, tablet e PC. Gli articoli in promozione hanno fino al 65% di sconto sul prezzo di mercato, e in più la piattaforma offre la spedizione gratuita.

Le offerte eBay da non perdere su smartphone, iPhone, tablet e PC

Di seguito trovate le 10 offerte eBay più interessanti, con sconti fino al 65%. Tra i prodotti che abbiamo selezionato, anche l'iPhone 12 e l'iPad 2021 di Apple, il Chromebook 300E di Lenovo e il Galaxy Tablet A8 di Samsung.

-65% di sconto sull'E-Tab di Microtech: un tablet Wi-Fi con memoria espandibile da 64 GB e RAM da 4 GB, dotato di uno schermo touch HD da 10,1 pollici e batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 10.

-52% di sconto sul Chromebook 300E di Lenovo: memoria da 32 GB e RAM da 4 GB per questo pc Lenovo che ha Chrome OS come sistema operativo. Il display, touch e HD, è da 11,6 pollici.

-48% di sconto sul Tab M10 Plus di Lenovo: sistema operativo Android 9.0, display touch da 10,3 pollici e memoria da 64 GB caratterizzano il tablet Wi-Fi di Lenovo. La RAM è invece da 4 GB.

-35% di sconto sul Notebook F515JA-EJ1135W di Asus: il display di questo notebook Asus è da 15,6 pollici, la memoria interna da ben 256 GB, mentre la RAM è da 8 GB. Come sistema operativo ha Windows 11 S.

-33% di sconto sul Galaxy Tablet A8 di Samsung: dotato di connettività Wi-Fi, questo tablet ha un display touch da 10,5 pollici e il sistema operativo Android 11. La memoria è da 128 GB, la RAM da 4 GB.

-30% di sconto sul Redmi Note 10 Pro di Xiaomi: uno smartphone dual sim con una fotocamera da ben 108 megapixel e display touch da 6,67 pollici. La memoria è da 128 GB, il sistema operativo è Android.

-23% di sconto sull'iPhone 12 di Apple: iOS 14 come sistema operativo, display da 6,1 pollici e connettività 5G caratterizzano questo modello di iPhone. La fotocamera è da 12 megapixel, la memoria interna da 128 GB.

-21% di sconto sul Find X3 Neo di Oppo: connettività 5G anche per questo smartphone Oppo, che ha una memoria da 256 GB e una RAM da 12 GB. Il display è da 6,55 pollici, la fotocamera da 50 megapixel, il sistema operativo Android.

-18% di sconto sullo Xiaomi 12: fotocamera da 50 megapixel e display AMOLED da 6,28 pollici, questo smartphone ha una batteria da 4500 mAh e 256 GB di memoria. Offre la connettività 5G e ha sistema operativo Android.

-17% di sconto sull'iPad 2021 (9th Generation): chiudiamo con l'iPad Apple Wi-Fi con 64 GB di memoria interna e display touch da 10,2 pollici. Come sistema operativo ha iPadOS 15.