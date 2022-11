Offerte eBay: fino al 60% di sconto su smartphone, TV, PC, tablet e dispositivi per la casa Ecco le migliori offerte di eBay su smartphone, TV, PC, tablet e dispositivi per la casa, in sconto fino al 60% e acquistabili con un risparmio ulteriore del 15%, grazie al coupon REGALI22.

I dispositivi tech, sia personali che per la casa, rappresentano un'idea regalo sempre apprezzata, ma risultano spesso costosi e poco accessibili. Per consentirvi di acquistarli a un prezzo competitivo, però, il noto e-commerce eBay offre tantissime opportunità per anticiparsi sui regali di Natali.

Infatti, potrete trovare occasioni convenienti su elettrodomestici e informatica, oltre a un 15% di sconto ulteriore su articoli selezionati. Per approfittarne basterà inserire a carrello il coupon REGALI22. Ma ricordate: il codice è valido fino alle 23:59 del 16 novembre 2022, fino a 4 utilizzi e per uno sconto totale di 200 € al massimo (50 € per ogni ordine).

Di seguito, vi proponiamo le offerte eBay più vantaggiose su smartphone, TV, PC, tablet e dispositivi per la casa delle migliori marche: Samsung, Apple, Roomba, Hisense e tantissimo altro, in sconto fino al 60%.

Sconti eBay su smartphone, TV, PC, tablet e dispositivi per la casa

Quali sono, dunque, le offerte proposte da eBay su informatica ed elettrodomestici? Ecco una selezione delle migliori promozioni su tantissimi prodotti tech, nuovi e ricondizionati: il TV Samsung, l'aspirapolvere iRobot Roomba, il notebook Asus, l'iPad Apple e molto altro ancora.

-60% sul robot aspirapolvere iRobot Roomba E6(198): per avere una casa sempre pulita e rimuovere polvere e allergeni, questo robot aspirapolvere ricondizionato è la soluzione ideale. Infatti, è dotato di un sistema Dirt Direct, in grado di raggiungere anche le zone più nascoste della casa. In più, monta un contenitore lavabile per raccogliere la polvere e spazzole in gomma multi-superficie.

-42% sulla TV Samsung UE50AU7090UXZT: perfetto per gli ambienti spaziosi, questa tv da 50 pollici ha un design lineare ed elegante. Grazie allo schermo UHD 4K, poi, supera per risoluzione la classica FHD e restituisce immagini nitide e dai colori vivaci. In più, la tecnologia High Dynamic Range migliora la resa luminosa del display, rendendo l'esperienza visiva ancora più ricca di dettagli.

-36% sulla TV Hisense 50A6CG: dotato di display ampio, da ben 50 pollici, anche questo televisore è perfetto sia per gli ambienti spaziosi che per quelli moderni. Assicura un'esperienza di visione realistica e immersiva, grazie alla tecnologia UHD 4K e a una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Infine, funziona mediante il sistema operativo incluso VIDAA U.

-35% sull'Apple iPad Air 2 ricondizionato: ideale per chi vuole acquistare un device certificato senza rinunciare alla convenienza, questo iPad Air 2 rigenerato si presenta in condizioni ottime. Infatti, è classificato "come nuovo", è privo di difetti estetici ed è stato sottoposto a una serie di test di funzionamento. È caratterizzato da uno schermo da 10,2 pollici. Monta una RAM da 3 GB e una memoria esterna da 64 GB.

-25% sul notebook Asus VivoBook 15: adatto sia all'uso personale che al lavoro, questo pc presenta uno schermo da 15,6 pollici, una RAM da 8 GB e una memoria esterna ampia, pari a 512 GB. Si distingue per la velocità e l'efficienza di risposta, assicurata dal processore Intel Core i7 e alla grafica dedicata GeForce MX330. In più, è dotato di display NanoEdge, in grado di offrire un'esperienza di visione e fruizione priva di distrazioni, sia per il lavoro che per il gioco.

-20% sullo smartphone Motorola Edge 20 5G: perfetto da regalare o regalarsi a Natale, questo smartphone presenta una RAM da 8 GB e una memoria esterna da 256 GB. È dotato di un sistema a tripla fotocamera, fino a 108 MP, che consente di scattare foto nitide e realistiche. In più, ha un design idrorepellente, che protegge il cellulare da liquidi e spruzzi.

-16% sull'iPad Apple da 10.2 pollici: con un display da 10,2 pollici, anche questo iPad rappresenta un'ottima occasione per acquistare un device Apple, nuovo e a un prezzo competitivo. Presenta una memoria esterna da 64 GB e una capacità della batteria fino a 10 ore. Monta il processore veloce A13 Bionic e funziona mediante il sistema operativo Apple iPadOS 15, già installato. Infine, prevede una doppia fotocamera, quella anteriore da 12 MP e quella posteriore da 8 MP.

-13% sul display HP J3G07A4 Z27s: perfetto sia con funzione di schermo per un computer fisso che per il gaming, questo monitor da 27 pollici restituisce immagini vivide e realistiche. Si tratta di un dispositivo ricondizionato certificato e, come tale, ha superato numerosi test di funzionamento, tanto da essere classificato "come nuovo". Antiriflesso e inclinabile, ha una risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel, una luminosità di 300 cd/m² e un tempo di risposta pari a soli 6 ms.

-10% sull'Apple iPhone 11 nuovo: non ha bisogno di grandi presentazioni l'iPhone 11, tra gli smartphone di fascia medio-alta più veloci ed efficienti. Infatti, è particolarmente apprezzato per il sistema a tripla fotocamera, con grandangolo e ultra-grandangolo da 12 MP. Presenta un display LCD con tecnologia True Tone, progettato per regolare in automatico il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale. Infine, ha una memoria esterna da 128 GB.

-10% sull'aspirapolvere Dyson V11 Absolute ricondizionato: l'aspirapolvere più potente ed efficiente sul mercato, il dispositivo Dyson rappresenta una vera e propria garanzia. Viene ricondizionato dalla stessa azienda produttrice, venduto a un prezzo vantaggioso su eBay e coperto da 1 anno di garanzia. Presenta una potenza di aspirazione di 220 W e una durata di funzionamento pari a 60 minuti.