Offerte di fine anno: fino al 60% di sconto su dispositivi tech e gaming su eBay Ecco per voi le offerte di fine anno su dispositivi tech e gaming su eBay: sconti fino al 60% su smartphone, portatili, monitor, videogiochi e console, tutti disponibili con spedizione gratuita.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per concludere un anno ricco di offerte, perché non acquistare un device tech, un videogioco o una console? Perfetti per il lavoro o l'intrattenimento, questi articoli sono disponibili a prezzi convenienti sul noto market-place eBay, che offre la spedizione gratuita e tantissime promozioni su varie categorie di prodotti, con percentuali di risparmio oltre il -50%.

Che siate appassionati di tecnologia o di gaming, potrete approfittare degli ultimi giorni del 2022 per regalarvi un videogioco avvincente, un nuovo smartphone o un monitor per migliorare la produttività.

Di seguito, troverete le occasioni eBay da non perdere su dispositivi tech e gaming, scontati fino al 60%: il videogame MotoGP 22, il notebook HP, l'iPhone 11 nuovo e non solo.

Leggi anche Regali di Natale: 10 idee tech spendendo poco su eBay

Sconti di fine anno eBay su articoli gaming e dispositivi tech

Quali sono, dunque, gli sconti più vantaggiosi su portatili, cellulari, videogiochi e console? Ecco una selezione dei dispositivi più scontati su eBay, scelti tra quelli delle migliori marche: Apple, Sony e molte altre.

-60% sul videogioco Ghost of Tsushima per PS4: perfetto per chi ama i giochi di azione e avventura, questo videogioco vi permetterà di intraprendere la strada verso la liberazione di Tsushima, tra guerre, nemici e alleati. Potrete adoperare l'arco o la katana, affinare le vostre tecniche di furtività e avere a disposizione contenuti e funzionalità aggiuntive.

-57% sul videogioco MotoGP 22 per PS4: ideali per gli amanti della corsa su due ruote, questo videogioco Koch Media è un vero e propri must per gli esperti del genere. Potrete immedesimarvi nei grandi campioni del Gran Premio, con più di 120 piloti e 20 circuiti ufficiali tra cui scegliere, oltre a 70 campioni che hanno segnato la storia della MotoGP.

-51% sul videogames Demons Souls per PS5: se amate le atmosfere tetre e misteriose, questo videogioco vi trasporterà in un mondo invaso da nebbie perenni, frutto della rievocazione di un demone ancestrale: l'Antico. Dovrete vestire i panni di un cavaliere solitario e affrontare non solo la nebbia, ma anche creature mostruose, per riportare l'equilibrio sulla terra e ricacciare il demone nel suo torpore.

-45% sul videogioco Horizon: Forbidden West per PS5: per gli appassionati dell'azione, questo videogioco vi trasporterà in un futuro post-apocalittico, in un mondo dominato da mostruose macchine e fenomeni distruttivi. Dovrete indossare le vesti di Aloy per scoprire segreti e affrontare le insidie al fianco dei vostri alleati.

-41% sul videogame Mario + Rabbids Sparks of Hope: compatibile con Nintendo Switch, questo videogioco unisce i due mondi di Mario Bros e Rabbids, in un prodotto di elevata qualità. Vi permetterà di immedesimarvi in un personaggio a scelta, per affrontare una realtà intergalattica, sconfiggere l'entità nemica e salvare gli alleati: gli Sparks.

-46% sull'iPhone 11 da 128 GB nuovo: questo dispositivo Apple non ha bisogno di troppe presentazioni. Con un sistema a doppia fotocamera con grandangolo e ultra grandangolo, consente di scattare foto nitide e di livello professionale. In più, permette di girare video in 4K, anche in condizioni di scarsa luminosità. Infine, funziona grazie al chip A13 Bionic, tra i più veloci ed efficienti sul mercato.

-45% sul Monitor LED MSI Optix da 37,5 pollici: adatto sia al lavoro che all'intrattenimento, è dotato di retroilluminazione a LED e di risoluzione massima da 3840 x 1600 pixel. Restituisce immagini nitide e dai colori vivaci e ha un design elegante, a lunetta senza cornice.

-44% sul Monitor LED MSI Optix da 23,8 pollici: dal design semplice ed elegante, questo monitor consente di lavorare con doppio schermo o dare il via a sessioni immersive di gaming. Si tratta di un display LCD, con retroilluminazione a LED e risoluzione massima da 1920 x 1080 pixels.

-30% sul notebook HP 250 g9 da 15,6 pollici: provvisto di RAM da 8 GB e memoria esterna da 512 GB, questo portatile è adatto sia all'uso personale che al lavoro. Funziona con il sistema operativo Windows 11 Pro già installato e monta un processore ultra veloce – Intel Core i7 – e una scheda grafica integrata di tipo Intel Iris Xe Graphics.

-15% sulla console Sony PS5 da 825 GB: un vero e proprio must per i gamer, la console PS5 di Sony assicura un caricamento quasi istantaneo con un'unità SSD ultra veloce, un maggiore coinvolgimento grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi, all'audio 3D e alla grafica di ultima generazione.