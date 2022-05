Offerte della settimana: fino al 50% di sconto su piccoli e grandi elettrodomestici Ecco le offerte più vantaggiose su piccoli e grandi elettrodomestici delle migliori marche, acquistabili su Amazon e Mediaworld: frigoriferi, forni, robot da cucina, macchine per il caffè e tanto altro, in sconto fino al 50%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per preparare al meglio i propri piatti preferiti e stupire gli ospiti con pietanze fresche e deliziose, è necessario possedere gli strumenti giusti. Gli elettrodomestici per la cucina, ad esempio, sono perfetti per cucinare, cuocere o conservare i cibi.

A questo proposito, vogliamo proporvi le migliori offerte online su piccoli e grandi elettrodomestici, acquistabili su Amazon e Mediaworld: frigoriferi, forni, robot da cucina, macchine per il caffè e tanti altri dispositivi delle marche più prestigiose, in sconto fino al 50%.

I migliori sconti Mediaworld su piccoli e grandi elettrodomestici

Di seguito, troverete i migliori sconti Mediaworld della settimana su forni, frigoriferi e altri elettrodomestici da cucina, come la macchina per caffè Vertuo Next ENV120.GY di De'Longhi, il microonde NN K10JWMEPG di Panasonic e molto altro ancora.

Leggi anche I migliori prodotti per capelli del 2022: i più adatti per tutti i tipi di capelli e come sceglierli

-50% sul frigorifero RS67A8811S9/EF di Samsung: ottimo per le famiglie numerose, questo frigorifero è in grado di contenere fino a 634 litri ed è caratterizzato da un particolare rivestimento in uretano ad alta densità, ottimo per risparmiare energia senza rinunciare alla capienza interna. In più, integra nello sportello una macchina per il ghiaccio.

-49% sul forno da incasso BOSCH HBA574BR0: appartenente alla classe energetica A e dotato di una capienza di ben 7 litri, questo forno da incasso è realizzato in acciaio inox e consente di preparare tantissime pietanze, grazie alle 7 modalità di cottura disponibili. Le dimensioni sono di 59,4 x 59,5 x 54,8 cm.

-47% sulla macchina per caffè Vertuo Next ENV120.GY di De'Longhi: ottimo per preparare qualsiasi tipo di caffè, da quello americano all'espresso, questo elettrodomestico è caratterizzato dal sistema One Touch e dalla tecnologia Centrifusion, che consentono alla macchina di riconoscere la tipologia di capsula e regolare l'erogazione della bevanda in base a quest'ultima.

-45% sul forno da incasso FSCTX615 WIFI di Candy: caratterizzato da una capienza di 7 litri, questo forno da incasso permette di effettuare una cottura a vapore, più leggera. Infatti, è ottimo anche per la lievitazione di pane, pizza e dolci. In più, la tecnologia simply-Fi consente di monitorare e preriscaldare l'elettrodomestico anche da remoto.

-40% sulla lavastoviglie Hotpoint HIC 3C26 CW: perfetta per lavare stoviglie fino a 14 coperti, questo elettrodomestico ha un design elegante e un livello di rumorosità molto basso, pari a soli 46 dB(A). Le dimensioni per l'incasso sono di 60 x 82 x 56 cm.

-38% sul frigorifero CMICN 5182XN di Candy: caratterizzato da un design compatto ed elegante, questo frigorifero combinato integra anche il congelatore ed è dotato di un sistema Total No Frost. Pertanto, non è necessario sbrinarlo. In più, si tratta di un elettrodomestico capiente, in grado di contenere fino a 270 litri.

-35% sul microonde NN K10JWMEPG di Panasonic: perfetto per riscaldare o cuocere qualsiasi tipo di pietanza, questo forno a microonde integra anche il grill al quarzo da 1000 W, ottimo per conferire una maggiore croccantezza ai cibi. Ha una capacità di 20 litri.

-22% sulla macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evo: perfetta per gli amanti del caffè, la macchina De'Longhi è dotata di tantissime funzionalità. Infatti, potrete sia macinare direttamente i chicchi interi di caffè che creare una morbida schiuma per il cappuccino.

Offerte Amazon della settimana su piccoli e grandi elettrodomestici

Se vi state chiedendo quali sono gli sconti Amazon più vantaggiosi su piccoli e grandi elettrodomestici, vi proponiamo 5 promozioni su articoli delle migliori marche: Moulinex, Candy, Electrolux, Bosch e non solo.

-47% sul forno elettrico Moulinex OX4448 Optimo: dotato di 6 modalità di cottura, da quella tradizionale allo scongelamento, questo forno ha un design elegante e versatile, compatto ma con una capacità ampia, da 19 litri. Include anche la griglia e le teglie.

-41% sul frigo piccolo Candy CCTOS 542XHN: adatto anche al campeggio, questo elettrodomestico è compatto e funzionale. Infatti, possiede una capacità netta di 95 litri e un buon sistema di ventilazione, utile a distribuire la temperatura in maniera omogenea.

-37% sul forno da incasso Electrolux EOF4P04X: ottimo per una cottura multilivello uniforme, è dotato di una resistenza circolare aggiuntiva e di un comodo display a LED. In più, possiede la funzione intelligente per la pulizia pirolitica, pensata per tenere il forno sempre come nuovo.

-36% sul robot da cucina Bosch MUM5: dotato di un potente motore da 900 W, questo robot è ottimo non solo per impastare, ma anche per mescolare e montare. Infatti, presenta 7 livelli di velocità e una serie di accessori inclusi, come il gancio per impasti o la frusta per dolci.

-32% sul forno a microonde Samsung MG23T5018AW: con una capacità da 23 litri e una potenza da 1100 W, questo elettrodomestico è perfetto non solo per riscaldare, ma anche preparare dolci o pietanze croccanti. In più, ha un design elegante e raffinato, con finitura in vetro e pannello touch.