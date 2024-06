video suggerito

Migliori volanti per PS4 del 2024: classifica e guida all’acquisto dei modelli per ogni budget La classifica dei migliori volanti per PS4 del 2024 sulla base del prezzo, del design, delle compatibilità e degli accessori compresi nella confezione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 6

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se siete amanti del gaming, avete uno PS4 e prediligete i giochi di simulazione e corse, allora non potete non avere un volante per PS4. Questo accessorio vi permette di provare una guida sportiva, spericolata e senza limiti senza correre pericoli, comodamente seduti sulla vostra poltrona da gaming. I volanti per PS4 migliori, per lo più ormai quasi tutti compatibili anche con la PS5, sono quelli che riescono a far vivere questa esperienza di gioco nel modo più realistico possibile, simulando anche dossi, fossi, curve e imperfezioni del manto stradale.

Come possiamo vedere cercandoli su Amazon o su altre piattaforme online, i modelli in commercio hanno prezzi differenti, ce ne sono di economici, ma anche di fascia alta, a seconda del livello tecnologico e delle prestazioni garantite. I top di gamma sono quelli a marchio Thrustmaster, Logitech e Fantatec, ma ce ne sono davvero tanti tra cui scegliere.

Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca un volante per PS4: compatibile con diverse consolle; con display LED; di design

Pro: si tratta di un modello con connessione wireless, che può essere utilizzato anche mettendosi ad una certa distanza dal monitor

Contro: questo volante è perfetto per chi ama i giochi di formula 1, gli unici con cui è compatibile

Se stai cercando un volante che sia venduto ad un prezzo accessibile e che abbia prestazioni elevate, può fare al caso vostro il Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition, ideale se amate la Formula 1 e volete sfidarvi nelle gare di velocità con amici e parenti. Oltre ad essere un modello di design, è versatile – perché compatibile anche con la PS5 e la Xbox – e dotato di una pulsantiera completa che riproduce perfettamente quella di una Ferrari vera. Realizzato in fibra di carbonio, è leggero ed ergonomico.

Altre soluzioni consigliate di volanti PS4 con un buon rapporto qualità/prezzo:

Logitech G29 Driving Force

Il modello compatibile anche la PS5

Consigliato a chi cerca un volante per PS4: con leva di cambio; silenzioso; con pedaliera a tre pedali

Pro: questo volante offre un'esperienza di guida molto realistica

Contro: non è dotato di display, ma grazie al touch e al livello di tecnologia con cui è costruito è comunque molto prestante

Essendo ormai in commercio la Play Station 5, è bene scegliere un volante che possa essere abbinato anche all'ultimo modello della famosa consolle, qualora voleste sostituire quella vecchia senza rinunciare agli accessori. Per andare sul sicuro, potete optare per il Logitech G29 Driving Force, che può essere associato persino alla Xbox o direttamente al pc. Nella confezione trovate anche il cambio e la pedaliera. La pedaliera è comprensiva di frizione e di cambio sequenziale, per poter cambiare le marce manualmente.

Altre soluzioni consigliate di volanti PS4 compatibili anche con PS5:

Thrustmaster T818

Il migliore con tecnologia Direct Drive

Consigliato a chi cerca un volante per PS4: con tecnologia Force Feedback; potente; compatibile con PC

Pro: questo modello è compatibile con tutti gli accessori del marchio

Contro: tutti coloro che lo hanno provato si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto

I volanti con tecnologia Direct Drive sono volanti potenti che permettono di provare esperienze di guida immersive e totalmente realistiche. Tra i migliori con questa tecnologia integrata c'è il Thrustmaster T818, compatibile con qualsiasi pc e dotato di display; il suo design è impeccabile, riproduce perfettamente il volante originale della Ferrari. Ha un buon margine di rotazione ed è leggero ed ergonomico, ma anche facile da tenere fisso su un supporto, come ad esempio la scrivania.

Subsonic Superdrive SV250

Il più economico

Consigliato a chi cerca un volante per PS4: con pedaliera a 2 pedali; versatile; programmabile

Pro: essendo programmabile, può essere utilizzato con tutti i giorni per Play Station 4

Contro: non è compatibile con la PS5, ma può essere utilizzato con la Xbox o direttamente con il pc

Un buon volante per PS4 non deve essere per forza costoso. Per esempio, il Subsonic Superdrive SV250 è venduto ad un prezzo accessibile a tutti e offre prestazioni paragonabili a quelle dei modelli top di gamma. Può essere utilizzato anche con la Xbox o collegare direttamente al pc. Ha un angolo di rotazione di 180° e le marce possono essere cambiate direttamente tramite il volante. Grazie alle resistenti ventose, può essere ancorato a qualsiasi superficie piana. Il suo design è pensato con attenzione ai dettagli, ma senza dimenticare ergonomicità e comfort.

Altre soluzioni consigliate di volanti PS4 economici:

Thrustmaster t300 RS

Il migliore per giocare a F1 2023

Consigliato a chi cerca un volante per PS4: con pedaliera a 3 pedali; con angolo di rotazione ampio; con numerosi pulsanti

Pro: grazie ai numerosi pulsanti, questo volante permette di intraprendere un'esperienza di guida molto realistica

Contro: la pedaliera non è provvista di antiscivolo, ma riesce comunque a garantire una buona aderenza della suola della scarpe

Gli amanti dei giochi ispirati alla Formula 1 sanno che per vivere questa esperienza di gioco in modo completo, c'è bisogno di un volante che sia non solo prestante, ma anche una vera riproduzione di quello di una Ferrari originale. A questa descrizione risponde il Thrustmaster t300 RS, un modello di fascia media con pedaliera a tre pedali, tredici pulsanti sul volante e croce multidirezionale. Questo accessorio da gioco può essere utilizzato anche con una Play Station 5. Grazie alla tecnologia Force Feedback, vi sembrerà di guidare su un terreno vero, con tanto di imperfezioni ed eventuali pericoli.

PXN V10

Il migliore con tecnologia Force Feedback

Consigliato a chi cerca un volante per PS4: completo; con ampio angolo di rotazione; con leva di cambio

Pro: l'angolo dei pedali può essere personalizzato in quattro fasi, in base alle preferenze personali

Contro: alcuni di questi volanti sono risultati difettosi, ma basta chiamare l'assistenza, che provvederà immediatamente alla sostituzione

La tecnologia Force Feedback permette di sentire la strada come se fosse reale, percependo dossi, scossoni e inclinazioni. Tra i migliori modelli pensati con questa tecnologia c'è il PXN V10, venduto completo di base e pedaliera a tre pedali. Il cambio manuale permette di avere un completo controllo della guida e di scalare le marce quando si ritiene opportuno. Il suo livello di tecnologia è tale che può essere comandato anche da remoto, tramite l'applicazione Wheel, da attivare con il bluetooth.

Altre soluzioni consigliate di volanti PS4 con Force Feedback:

Come scegliere i migliori volanti per PS4 per il sim-racing

Cosa fa di un volante per PS4 il migliore? Vediamo insieme quali sono le caratteristiche principali da tenere in considerazione, oltre al prezzo, che certamente è da valutare anche in base alle proprie possibilità.

Base, corona e pedaliera: le componenti principali

Quando si acquista un volante per PS4 non si acquista un pezzo unico, ma un set di componenti che servono a rendere l'esperienza completa e unica. Un modello top di gamma non può non avere una base e una pedaliera che supportano la corona, ovvero il volante vero e proprio.

La base è il corpo centrale, in cui si trova l'anima elettronica del device. Si compone principalmente di sensori ed è bene studiare questi ultimi perché ne esistono di diversi e bisogna sapere quali e quanti sono quelli che posso essere utili per garantirci la migliore esperienza di gioco, in base alle nostre preferenze.

La corona è il volante vero e proprio, su cui c'è la pulsantiera. Può avere dimensioni varie e può essere girato più o meno ampiamente, a seconda della sua struttura. Valutate bene questi aspetti, altrimenti potreste non riuscire ad utilizzarlo per i giochi che più vi piacciono.

La pedaliera può essere di diversi tipi: a due pedali (con acceleratore e freno), a tre pedali (con acceleratore, freno e frizione) e a cella di carico (per una maggiore precisione nell'andatura). Assicuratevi che sia ergonomica, non troppo dura, ma neanche troppo flessibile, in modo da poter avere il completo controllo dei vostri movimenti.

Cambio

La maggior parte dei volanti per PS4 sono dotati di palette che fungono da cambi sequenziali; le palette sono perfette per le gare in velocità e per scalare le marce in velocità.

Esistono, però, anche volanti con leve, che possono essere sia dotati di cambi sequenziali che di cambio ad H. Questi volanti sono presenti soprattutto nei modelli con frizione, perché offrono la possibilità di ricreare una corsa il più realistica possibile, per una simulazione entusiasmante.

Compatibilità con altre consolle

Alcuni modelli di volante sono compatibili anche con la Play Station 5 e con la Xbox; se utilizzate anche queste consolle, assicuratevi che il vostro volante sia versatile, in modo da poterlo utilizzare in qualsiasi modalità di gioco.

Force Feedback

Il Force Feedback è la principale caratteristica da prendere in considerazione quando si sta per scegliere il miglior volante Ps4. Si tratta di una funzionalità che permette di simulare il reale comportamento dello sterzo in base alle sollecitazioni ottenute dal tipo di asfalto sul quale si sta gareggiando, dalla velocità e anche dagli urti ricevuti in gara. È un vero e proprio sistema di vibrazione avanzato, che vi permetterà di sentire ogni minimo particolare della gara automobilistica, mettendo a dura prova le vostre braccia ad ogni curva, ogni fosso, ogni fuori strada e così via.

Stile di gara preferito

Come volete che si svolga la vostra corsa simulata? Scegliete un modello che abbia i pulsanti posizionati in modo che i vostri movimenti non vengano intralciati e possano essere eseguiti in modo molto veloce. Inoltre, assicuratevi che l'impugnatura sia comoda, tenendo conto dei movimenti che dovete compiere.

Design

Un accessorio di questo tipo deve essere anche di design, per rendere l'esperienza immersiva al 100%. Attenzione, però, che non diventi poco ergonomico e difficile da impugnare a lungo, perché questi fattori potrebbero compromettere la vostra sessione di gaming.

Raggio di sterzata

Molto importante è sapere di quanto è possibile ruotare il manubrio mentre si utilizza; questo fattore è indicato dal raggio di sterzata. I modelli basici non vanno oltre i 300°, ma un modello top di gamm può arrivare a ruotare fino a 900° o 1050°. Maggiore è il raggio di sterzata, più realistica è la simulazione che si ottiene.

Marche

Tra i migliori volanti per PS4 ci sono quelli a marchio Logitech e Thrustmaster, top di gamma nel settore. Tra i tanti tra cui poter scegliere, questi sono quelli che hanno realizzato modelli prestanti, ergonomici, con materiali resistenti e versatili.

Quanto costa un volante per PS4?

Il costo di un volante per PS4 varia a seconda dei materiali, delle prestazioni garantite, della completezza della pulsantiera, dall'ampiezza del raggio di sterzata e dal numero di pezzi che compone il set. Un modello top di gamma può arrivare a costare anche oltre i 500 euro, ma se ne trovano di ottimi per rapporto qualità prezzo anche intorno a 150 euro. Tutto dipende, ovviamente, da quanto potete e siete disposti a spendere.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.