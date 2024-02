Migliori tavolette grafiche del 2024: guida all’acquisto e prezzi a confronto Cosa fa di una tavoletta grafica la migliore in assoluto? Quanto bisogna spendere per avere il top di gamma? In questa guida cerchiamo di rispondere a queste domande e vi proponiamo i migliori modelli in circolazione adatti a tutte le tasche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 4:

Le tavolette grafiche sono degli strumenti tecnologici che non possono mancare nella casa o nello studio di un grafico e di chi lavora con le immagini. Possiamo definirle come fogli virtuali che permettono di realizzare lavori grafici in velocità e rimandandoli simultaneamente sullo schermo del pc. Che abbiano o meno uno schermo proprio, il loro compito è quello di semplificare il lavoro e rendere le operazioni e i passaggi da seguire più veloci. Inoltre, è possibile salvare il lavoro fatto step by step e tornare indietro in caso di errore, per essere sicuri di non perdere niente e di non dover ricominciare sempre da capo in caso si faccia uno sbaglio. Per utilizzare le tavolette grafiche bisogna avere a disposizione un pennino: solitamente questo accessorio è già compreso nella confezione, altrimenti bisognerà essere essere certi che sia ergonomico e tecnicamente compatibile.

In questo articolo, oltre al fare chiarezza sull'aspetto tecnico di questo strumento di lavoro, abbiamo raccolto anche i migliori modelli in vendita.

Wacom Onebywacom Small

La più economica

Consigliato a chi cerca una tavoletta grafica: semplice da utilizzare; compatibile sia con Windows che con iOS; leggera

Connettività: cavo USB

Pro: è un modello basico, facile da utilizzare e perfetto per chi ne vorrà farà un uso amatoriale

Contro: non è provvista di schermo, ma si impara molto velocemente ad utilizzarla

Chi è alle prime armi avrà bisogno di un device intuitivo e semplice per fare pratica; per questo, non è necessario spendere molti soldi, basta un modello economico. Un buon compromesso è la tavoletta grafica Wacom Onebywacom Small; non ha né schermo né tasti laterali, è un dispositivo basico ed economico perfetto per prendere confidenza con questo modus operandi. Nella confezione è compreso un pennino ergonomico e facile da muovere sulla superficie. Per collegarla al pc è sufficiente utilizzare il cavo USB in dotazione.

Altre soluzioni consigliate di tavolette grafiche economiche:

Huion Kamvas 20

Il modello professionale

Consigliato a chi cerca una tavoletta grafica: con schermo; con angolo di visione comodo; con schermo antiriflesso

Connettività: HDMI, DP, VGA

Pro: il vetro antiriflesso consente di lavorare al meglio anche all'aperto o con una luce particolare

Contro: ad oggi, tutti coloro che l'hanno provata si ritengono soddisfatti

Se invece, al contrario, avete bisogno di un modello un modello che vi avvii ad una professione, allora vi consigliamo di affidarvi alla tavoletta grafica Huion Kamvas 20. Al contrario della precedente, dispone di uno schermo che permette di lavorare senza guardare sul monitor del pc. Questo modello, in particolare, può essere collegato sia ad un pc che al monitor da gaming o ad una televisione. La resa grafica permette di lavorare anche sui dettagli più piccoli, grazie alla vividezza dei colori. Fissata sulla base, la tavoletta può essere inclinata fino a 60°, in modo da lavorare comodamente.

Altre soluzioni consigliate di tavolette grafiche professionali:

XP-PEN Artist 12 Pro

La migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca una tavoletta grafica: con pulsantiera laterale; con angolo di visiera ampio; compatibile con Photoshop

Connettività: HDMI e USB

Pro: il vetro antiriflesso consente di lavorare al meglio anche all'aperto o con una luce particolare

Contro: ad oggi, tutti coloro che l'hanno provata si ritengono soddisfatti

Se stai cercando una tavolette grafica di alto livello, ma hai un budget limitato, potrebbe interessarti il modello XP-PEN Artist 12 Pro. Tra i suoi vantaggi più apprezzati quello di disporre sia di pennino che di tastiera laterale: potete utilizzarlo come preferite e come ritenete sia più comodo. Il display IPS completamente laminato da 11,6 pollici con angolo di visione di 178° e in alta risoluzione fa sì che si lavori al massimo della professionalità e con una grande attenzione al dettaglio.

Altre soluzioni consigliate di tavolette grafiche con un buon rapporto qualità/prezzo:

Huion Inspiroy Giano G930L

Il modello più facile da collegare al pc

Consigliato a chi cerca una tavoletta grafica: con bluetooth; con tastiera personalizzata; disponibile in diverse misure

Connettività: bluetooth e cavo USB

Pro: grazie alla personalizzazione della tastiera, è possibile attivare le scelte rapide dei comandi, rendendo il lavoro ancora più veloce

Contro: questo modello garantisce ottime prestazioni ad un prezzo accessibile, nessuno ha espresso perplessità

Per avere una rapida connessione tra la tavoletta grafica e il computer non c'è niente di meglio del bluetooth: grazie a questa tecnologia, non ci sarà bisogno di utilizzare cavi e ci si potrà posizionare anche su un piano di lavoro differente da quello del monitor, per una maggiore comodità. Tra i modelli che ne sono provvisti vi segnaliamo la Huion Inspiroy Giano G930L, realizzata con la tecnologia più recente di bluetooth. L'area di lavoro dello schermo è molto ampia e la risoluzione grafica elevata: il risultato è una prestazione di alto livello.

Altre soluzioni consigliate di tavolette grafiche con bluetooth:

Come scegliere la migliore tavoletta grafica

Come si riconoscere la tavoletta grafica più adatta alle proprie esigenze? I fattori da valutare sono tanti, ma trovare la risposta giusta non è difficile. Alcuni aspetti sono prettamente tecnici: la compatibilità con altri device, le tecnologie supportate, il response rate e i software compatibili. Altre considerazioni, invece, vanno fatte in modo più pratico: quanto deve essere grande lo schermo e quanto il supporto in generale? Di quali accessori potreste aver bisogno, oltre al pennino? Cerchiamo di far chiarezza su ciascun aspetto.

Schermo, dimensioni e formati

La prima distinzione da fare è tra i modelli che hanno lo schermo integrato e quelli che non lo hanno. I modelli più basici, infatti, si collegano direttamente al pc e hanno bisogno del supporto di un monitor esterno per rimandare l'immagine; i modelli più recenti e tecnologici, invece, sono provvisti di display e permettono di vedere ciò che si sta realizzando prima ancora di vederlo sul pc. In questo modo, il lavoro diventa più agile e smart.

Nel caso in cui lo schermo sia presente, bisogna valutarne innanzitutto la risoluzione: per un uso amatoriale è sufficiente uno display da 4k, ma i professionisti dovranno prediligerne uno full HD. In secondo luogo, l'attenzione deve essere focalizzata sul formato della porzione di tavoletta dedicata allo schermo e, quindi, all'area di lavoro; proprio come se si trattasse di fogli da disegno, si può scegliere uno schermo A3, A4, A5 o A6. In alcuni casi è possibile addirittura personalizzarne le dimensioni.

Comandi

Pennino o tasti laterali? I modelli più completi e versatili sono dotati di entrambi. Il pennino permette di fare lavori di precisione e lavorare sul dettaglio, ma i comandi laterali sono utili a muoversi più velocemente sulla tavoletta, creando delle intuitive scorciatoie.

Pennino e altri accessori

Il pennino è l'accessorio principale associato a questo device. Ma come deve essere un buon pennino? Per prima cosa deve essere ergonomico, altrimenti si farà fatica ad impugnarlo a lungo. Ma non è tutto: assicuratevi anche che abbia una buona inclinazione, abbastanza ampia, in modo da garantire un buon tratto: solitamente, un pennino di qualità raggiunge i 60°.

Altri accessori che potrebbero essere utili mentre si utilizza una tavoletta grafica sono l’aerografo, utile per lavori di precisione, le punte intercambiabili per lo stiletto, il foglio trasparente per ricalcare i disegni poggiati sulla tavoletta e il guanto per l’impugnatura della penna.

Connettività

Come si collega la tavoletta grafica al computer? Le strade sono principalmente due: il bluetooth e il cavo per il collegamento al pc. Avere entrambe le modalità a disposizione permette di utilizzare la tavoletta anche allontanandosi dal piano di lavoro, scegliendo la postazione che si ritiene più comoda. Ma non è tutto: esistono anche delle tavolette dotate di porte HDMI che si connettono a TV o monitor esterni senza che sia necessario sul supporto del PC.

Response rate

Il response rate indica la frequenza con la quale la tavoletta grafica comunica la posizione della penna o della mano dell’utente al computer. Si misura in PPS (punti per secondo), in RPS (report per secondo) o in ms. Le tavolette grafiche ritenute migliori sono quelle che hanno un minimo di 150 PPS/RPS, perché sono quelle che comunicano in maniera più rapida e precisa.

Software compatibili: quali programmi possono essere utilizzati per disegnare con una tavoletta grafica?

Le tavolette grafiche possono essere utilizzate con vari software. I più famosi e richiesti sono Photoshop, Illustrator e Indesign, ma ce ne sono anche tanti altri. Se avete bisogno di utilizzarne uno in particolare, assicuratevi che il modello scelto sia compatibile con esso oppure che sia già compreso nelle impostazioni di fabbrica.

Quanto spendere per acquistare una tavoletta grafica?

I prezzi delle tavolette grafiche sono vari. Se avete un budget molto ridotto, potete scegliere un modello basico spendendo circa 50-60 euro. I modelli top di gamma, invece, possono avere un prezzo che sia anche superiore ai 300 euro. Tutto dipende da ciò che cercate.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.