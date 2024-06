video suggerito

Migliori stampanti WiFi: classifica del 2024 e guida all’acquisto per capire quale comprare Dalla HP OfficeJet Pro 8024 alla Epson Workforce WF-2930DWF e non solo, ecco quali sono le migliori stampanti WiFi del 2024 tra cui scegliere per poter stampare documenti e foto in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 7:

La stampante WiFi è un dispositivo capace di collegarsi alla rete internet e di stampare file, foto e documenti senza bisogno di cavi ethernet o usb. Che si tratti di un modello inkjet o laser e che sia multifunzione o meno, avere una stampante WiFi in casa può tornare molto utile, soprattutto se si è in smart working o se si stampano numerosi documenti, file e foto per motivi di studio. In vendita se ne trovano numerose, diverse per prestazioni, caratteristiche tecniche e prezzo. Le marche più apprezzate sono HP ed Epson, aziende leader del settore ormai da anni, ma ce ne sono tante altre che offrono prestazioni elevate pur essendo più economiche.

HP Envy 6420e

La più economica

Consigliata a chi cerca una stampante WiFi: compatta; per la stampa fronte/retro; multifunzione

Risoluzione: 300 x 300 dpi

Velocità di stampa: 10 ppm

Pro: la stampante HP Envy 6420e è tecnologica, può essere avviata e gestita anche da remoto, grazie all'applicazione dedicata

Contro: non è provvista di display, ma le spie luminose sono sufficienti a segnalare malfunzionamenti eventuali

Se avete un budget limitato, non preoccupatevi: la stampante WiFi HP Envy 6420e è economica, ma funzionale. Ha una velocità di stampa di 10 ppm in bianco e nero e di 7 ppm a colori. Una volta configurata, può essere associata sia ai pc che agli smartphone che ai tablet, grazie ad una connessione stabile e potente. Inoltre, l'applicazione dedicata creata dal produttore permette di gestirne le impostazioni anche da lontano. Ma non è tutto: trattandosi di un modello multifunzione, permette non solo di stampare, ma anche di scannerizzare.

HP OfficeJet Pro 8024

La migliore inkjet

Consigliata a chi cerca una stampante WiFi: veloce nella stampa; con display; per stampe a colori

Risoluzione: 4800 x 1200 dpi

Velocità di stampa: 20 ppm

Pro: il display touch rende intuitive le impostazioni e permette di modificarle più velocemente

Contro: le cartucce del marchio hanno un costo più elevato di altre, ma è possibile acquistare quelle compatibili, disponibili ad un prezzo inferiore

Una stampante a getto d'inchiostro garantisce stampe con colori brillanti ed è ideale per tesine e documenti di lavoro in cui sono presenti grafici. Tra le migliori di questo tipo c'è la HP OfficeJet Pro 8024, tra le più apprezzate e ricercate del marchio. Il suo punto di forza è la velocità di stampa, elevata anche per la modalità a colori. Nonostante le sue dimensioni, è leggera e facile da trasportare, per poter essere utilizzata sia a casa che in ufficio, all'occorrenza. Essendo un modello multifunzione, permette anche di scannerizzare documenti.

HP LaserJet M140w 7MD72F

La migliore laser

Consigliata a chi cerca una stampante WiFi: per stampare in bianco e nero; compatibile con diversi tipi di carta; smart

Risoluzione: 600 x 600 dpi

Velocità di stampa: 20 ppm

Pro: si tratta di un modello con comandi semplici e intuitivi, facile da utilizzare anche se non si è particolarmente tecnologici

Contro: non è dotato di funzione di stampa fronte/retro, per questo tipo di stampa è necessario procedere manualmente, ma il risultato sarà lo stesso

Una stampante laser è veloce e funziona solo tramite il toner. Tra i modelli di questo tipo che più vi consigliamo, c'è l'HP LaserJet M140w 7MD72F, venduta con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ha un design minimal e funzionale, perfetto per chi non ha molto spazio in casa, ma non può rinunciare ad una stampante. Grazie allo scanner incorporato, è possibile scansionare e stampare anche documenti cartacei in pochi secondi e senza dover consumare inchiostro. Questo modello, in particolare, è apprezzato anche perché non rumoroso.

Pantum P2502W

La migliore per stampe in bianco e nero

Consigliata a chi cerca una stampante WiFi: airprint; con app dedicata; economica

Risoluzione: ‎1200 x 1200 dpi

Velocità di stampa: 22 ppm

Pro: la tecnologia airprint la rende adatta a chi non è molto tecnologico, perché fa sì che la stampante non abbia bisogno di alcuna configurazione

Contro: il vassoio per la carta è leggero e di piccole dimensioni, ma in grado di reggere un buon numero di fogli

Se dovete stampare solo semplici documenti e ricerche scolastiche, una stampante in bianco e nero sarà più che sufficiente. In tal caso, vi consigliamo di dare uno sguardo alla Pantum P2502W, molto ben recensita su Amazon. Si tratta di un modello airprint, ovvero già pronta all'uso una volta accesa. Veloce e compatta, può essere utilizzata anche tramite l'applicazione associata, scaricabile su qualsiasi smartphone. La qualità della stampa è elevata e l'apparecchio non è rumoroso.

Brother DCPJ1050DW

La migliore a colori

Consigliata a chi cerca una stampante WiFi: con scomparto per i fogli; con tastiera e display; con fronte-retro automatico

Risoluzione: ‎1200 x 6000 dpi

Velocità di stampa: 9,5 ppm

Pro: il display a colori rende più facile tenere traccia delle impostazioni attive

Contro: i ricambi dei toner hanno un prezzo medio-alto, ma ciascuno ha una durata molto lunga, che permette di ammortizzarne il costo

Se invece volete stampare anche immagini a colori o foto, allora vi servirà un modello che non sia monocromatico, come ad esempio la Brother DCPJ1050DW, la migliore in assoluto tra le stampanti a colori. Non solo è multifunzione e può essere sfruttata come scanner, ma è anche in grado di stampare fronte-retro in modo automatico. Il display a colori e la tastiera la rendono intuitiva e semplice da azionare. Il formato di stampa supportato da questo modello è l'A4, quello classico.

Epson Workforce WF-2930DWF

La migliore multifunzione

Consigliata a chi cerca una stampante WiFi: intuitiva; con funzione fax; compatta

Risoluzione: ‎5.760 x 1.440 dpi

Velocità di stampa: 33 ppm

Pro: grazie alla funzione fax, questa stampante si rivela versatile e completa

Contro: tutti coloro che l'hanno provata si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto

Una stampante multifunzione è una stampante che funge anche da fax e da scanner, quindi versatile e utile. Un modello di questa tipologia che decidiamo di consigliarvi è la Epson Workforce WF-2930DWF. Semplice e intuitiva, permette anche di stampare fronte/retro in modo automatico. Il set di inchiostri a quattro colori con cui è compatibile ha costi contenuti e dura a lungo, senza gravare troppo sui costi di manutenzione dell'apparecchio. Oltre ad essere un modello prestante, ha anche un design essenziale ed elegante, perfetto sia per la casa che per l'ufficio.

Canon Selphy CP1500

La migliore a sublimazione

Consigliata a chi cerca una stampante WiFi: piccola; per carta fotografica; top di gamma

Risoluzione: ‎313 x 512 dpi

Velocità di stampa: 50 secondi per stampa

Pro: il display rende più facile impostare la quantità di stampe necessaria e le dimensioni preferite

Contro: intuitiva e prestante, questa stampante è apprezzata da chiunque la provi

La stampante a sublimazione è quella che consente di stampare foto sulla carta adeguata. La migliore in tal senso è la Canon Selphy CP1500. L'azienda è la migliore nel campo della fotografia e i suoi dispositivi sono pensati per ottenere risultati semi professionali a prezzi convenienti. Sulla parte superiore è posizionato un display corredato da tastiera, con cui è facile scegliere le modalità di stampa che si preferiscono. La sua velocità permette di stampare una foto ogni 50 secondi.

Come scegliere una stampante WiFi

Acquistare una stampante WiFi senza conoscere bene le caratteristiche essenziali di questi dispositivi è poco saggio. Per questo, abbiamo pensato di aiutarvi a capire quali sono i fattori da valutare prima dell'acquisto.

Tipologie di connessione wireless

Non tutte le stampanti WiFi wireless sono uguali. Certo, tutte sono in grado di connettersi al router domestico installato in casa, ma alcune integrano alcune funzioni aggiuntive che, in alcuni casi, potrebbero rendere le cose più semplici. Alcune stampanti WiFi integrano ad esempio il cloud painting, una particolare funzione che permette alla stampante di collegarsi a internet e ricevere le stampe via web: in questo modo sarà possibile stampare un documento da qualsiasi parte del mondo. Altre, invece supportano l'NFC, che consente l'abbinamento semplificato con lo smartphone o il tablet, altre ancora infine supportano il WiFi Direct, una tecnologia che permette la connessione diretta tra due dispositivi, evitando la necessità di utilizzare la rete WiFi domestica.

Stampanti laser, stampanti inkjet o stampanti termiche?

Non tutte le stampanti sono progettate con la stessa tecnlogia. Questo aspetto influisce particolarmente sul prezzo di vendita della stampante. Le stampanti laser/LED sono adatte alle persone che hanno la necessità di stampare una grossa mole di documenti testuali, perché sono più veloci e funzionano tramite cartucce che hanno una lunga durata. Le stampanti a getto d'inchiostro – dette anche Inkjet – sono adatte a chi stampa saltuariamente, sia documenti che illustrazioni fotografiche, perché il loro processo di stampa è più lungo e la durata delle cartucce più breve; è anche vero, però, che il prezzo di queste stampanti è più competitivo. Infine ci sono le stampanti termiche a sublimazione che, come lascia intendere il nome, utilizzano la sublimazione termica per stampare le fotografie con maggiore qualità e con una spesa minore.

Stampante WiFi a colori o in bianco e nero: le cartucce

Ormai, tutte le stampanti WiFi in vendita sono a colori; è importante sapere, però, che hanno un costo maggiore rispetto alle stampanti in bianco e nero. Se avete bisogno di stampare una grande quantità di fogli a colori, allora il consiglio giusto è quello di orientarvi su un modello a getto di inchiostro, in cui le stampe colorate hanno un prezzo più moderato. Se, invece, dovete stampare solo un documento ogni tanto, allora potete valutare anche le stampanti laser.

Velocità di stampa

Le prestazioni di una stampante si valutano in base al numero di pagine per minuto (ppm) o al numero di immagini per minuto (ipm) che quest’ultima riesce a produrre: si tratta di parametri importanti di cui tenere conto quando si ha la necessità di stampare una grande mole di documenti o immagini.

Risoluzione

La risoluzione, invece, riguarda il livello di definizione che si può ottenere per le stampe. Viene espressa in DPI, (punti per pollice) e può essere valutata in base a due varianti: la reale risoluzione della stampa il numero di DPI che la stampante riesce ad ottenere grazie a degli algoritmi di miglioramento dell’immagine.

Stampanti WiFi multifunzione

Una buona soluzione può rivelarsi quella di acquistare una stampante multifunzione, che vi permetta di gestire diverse necessità con u solo macchinario. I modelli più completi, ad esempio, fungono non solo da stampante, ma anche da scanner, fax e fotocopiatrice. Certo, in questo caso le dimensioni e l'ingombro saranno maggiori, ma non avrete bisogno di nessun altro mezzo per gestire i vostri file e i vostri documenti.

Formato e grammatura

Le stampanti destinate all'uso domestico producono stampe in formato A4. Se però sapete di dover usufruire di un formato maggiore – ad esempio l'A3 -, assicuratevi di scegliere un modello più professionale e versatile, che vi consenta di personalizzare la vostra stampa anche da questo punto di vista. Verificate anche la grammatura dei fogli supportata: solitamente, il valore standard è tra gli 80 e i 120 g/m².

Funzioni

Una tra le funzioni più importanti in una stampante è sicuramente il fronte/retro. Questa impostazione consente di fare più stampe riducendo il numero di fogli utilizzati e, quindi, risparmiando. Sebbene sia una funzione diffusa, non è detto che tutti i modelli ne siano provvisti, è bene controllare.

Dove acquistare le stampanti WiFi

Le stampanti WiFi possono essere acquistare in qualsiasi negozio di elettronica, come Euronics o Trony, oppure direttamente online, su siti e-commerce specializzati o generalisti come Amazon.

