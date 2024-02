Migliori stampanti multifunzione: la classifica del 2024 con i modelli top per casa e ufficio Guida all’acquisto delle migliori stampanti multifunzione del 2024, selezionate tra modelli inkjet e laser professionali e per la casa, vendute al miglior rapporto qualità-prezzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 10

Le stampanti multifunzione, conosciute anche come mfp (multifunction printer) sono la soluzione perfetta per chi ha necessità di stampare, scansionare e fotocopiare abitualmente e vuol farlo con un unico strumento, compatto e rapido nell'utilizzo. Che le si usi in un ambiente domestico (magari per lo smart working) o in ufficio, le stampanti multifunzione incontrano tutte le esigenze di spazio, connettività e funzioni.

Dai moduli di connessione Wifi stabili e veloci fino ad arrivare a stampe a colori e fronte-retro automatiche, questi dispositivi vanno pienamente incontro alla modernità dell'epoca contemporanea, non risultando mai obsoleti anche dinanzi alla sempre maggiore digitalizzazione di documenti e testi.

Ciò detto, non mancano una serie di caratteristiche che contraddistinguono le varie tipologie di prodotti che è possibile trovare sul mercato, come per esempio i formati (tipicamente, quelli supportati sono A4 e A3) o le combinazioni di funzioni: si parla di 3-in-1 per quelle stampanti che scansionano, stampano e fotocopiano, e di 4-in-1 lì dove sia presente anche il Fax.

Ancora, a creare un'ulteriore spaccatura nel mondo delle stampanti multifunzione vi è senz'altro il metodo di funzionamento, con prodotti che stampano a getto d'inchostro (altresì detto inkjet) e altri che stampano a laser. Le prime sono più economiche e ricche di dettaglio nelle stampe a colori ma con necessità di essere ricaricate più frequentemente, mentre le seconde brillano per velocità e precisione nelle stampe in bianco e nero.

Altri fattori importanti, come per esempio l'affidabilità e rapidità del software che gestisce queste stampanti multifunzione, possono essere tranquillamente rimandati alla sicurezza che le grandi marche (HP, PANTUM, Brother ed Epson in primis) che producono questi dispositivi garantiscono col loro know-how.

Ciò detto, in virtù dell'ampiezza d'offerta nel mercato delle stampanti multifunzione, ci rendiamo senz'altro conto che scegliere un modello particolarmente indicato per sé potrebbe non essere così semplice. Ecco perché abbiamo ritenuto fosse il caso di proporre una classifica delle migliori stampanti multifunzione aggiornata al 2024, con annessa una pratica guida all'acquisto attraverso cui tenere traccia di tutte le principali caratteristiche a cui badare quando si è in procinto di scegliere una stampante multifunzione che risponda a tutte le proprie esigenze.

HP DeskJet 2720e

La migliore stampante multifunzione economica

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: a colori; wireless; 3 in 1; con formato A4; compatta; con collegamento in app.

Pro: il prezzo, in relazione all'ottima qualità dei moduli di connessione, così come alla completezza dell'app proprietaria e alla precisione della stampa, rendono questo prodotto particolarmente indicato per chi vuole un dispositivo di prima qualità che resti pur sempre abbondantemente al di sotto dei 100 euro.

Contro: manca un display su cui visualizzare avvisi e informazioni di stampa, cui compensa, però, l'ottima app proprietaria di HP e, in generale, il prezzo contenuto.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice.

Tipologia: inkjet.

HP DeskJet 2720e apre la classifica guadagnandosi la sua menzione per il prezzo assolutamente accattivante in relazione ad un design compatto ed elegante, una stampa a colori di buona qualità e un validissimo comparto per la connettività, con ingresso USB e modulo Wifi Dual Band, nonché piena compatibilità con l'app proprietaria di HP. Le funzioni di questa stampante sono le classiche: stampa, fotocopia, scansiona.

Peccato per la velocità quanto mai modesta, il ché la rende adatta principalmente ad un utilizzo casalingo e non troppo intenso, per quanto la durabilità del prodotto ne garantisce senza difficoltà un uso quotidiano e continuativo per diversi anni.

Brother DCPJ1050DW

La migliore stampante multifunzione per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: a colori; wireless; 3 in 1; con formato A4; compatta; con collegamento in app; con schermo LCD.

Pro: La completezza di funzioni ed elementi accessori, come la stampa fronte-retro automatica e lo schermo LCD da cui visualizzare tutti i parametri di stampa, fanno brillare questa stampante multifunzione per qualità dei suoi risultati al netto di un prezzo ben più che competitivo.

Contro: il design è abbastanza anonimo, ma funzionale e con dimensioni compatte. Lo schermo LCD, poi, compensa sia in termini di design del prodotto che di comodità nella gestione di tutte le informazioni e funzioni che la stampante propone.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice.

Tipologia: inkjet.

Con Brother DCPJ1050DW, l'azienda giapponese ha lanciato sul mercato un prodotto soddisfacente in ogni suo aspetto: con stampa a colori e fronte-retro automatico, un ampio comparto per la connettività (Wifi + USB), le principali funzioni da 3-in-1 e un comodo schermo LCD con cui tenere d'occhio tutte le informazioni di stampa.

La velocità di stampa è valida se si tiene conto della precisione e del rapporto coi costi contenuti del prodotto, e a ciò si somma la validità ed efficienza dell'app Brother Mobile Connect, completa e chiara per ogni funzione disponibile.

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

La migliore stampante multifunzione da ufficio

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: per ambienti professionali; con pannello touch personalizzabile; a colori; wireless; 4 in 1 con Fax; con formato A4; con collegamento in app; con elevata velocità di 28 pagine al minuto.

Pro: la precisione di stampa, l'aggiunta del Fax e i molteplici sistemi di connessione rendono questa stampante multifunzione a laser il prodotto perfetto per le aziende.

Contro: la velocità di stampa di 28 pagine al minuto non sarà forse la più veloce in assoluto, ma supera abbondantemente lo standard del settore e permette di mantenere alto il workflow, riuscendo così ad agevolare la produttività dell'ufficio in cui viene installata.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice; Fax.

Tipologia: laser.

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw, al netto di prezzo e dimensioni sostenuti, è il prodotto perfetto per uffici di medio-grandi dimensioni, grazie ad una connettività completa (ingresso USB e porta Ethernet, con Wifi Dual Band e Bluetooth) e un software, sia per mobile che per PC, particolarmente aggiornato, chiaro nelle sue funzioni e professionale. Lo schermo touch integrato rende ancor più immediato l'accesso a tutte le funzioni e informazioni della stampante, mentre la velocità di 28 ppm consente di reggere al meglio un alto workflow da ufficio.

Questo modello con tecnologia laser della HP, inoltre, è il primo della classifica a integrare anche la funzione di Fax, per quelle aziende più esigenti in termini di sistemi di comunicazione.

HP OfficeJet Pro 8025e 229W9B

La migliore stampante multifunzione per la casa

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: a colori; wireless; 3 in 1; con formato A4; compatta; con collegamento in app; con velocità di 20 pagine stampate al minuto.

Pro: colorata e con comodo display ben illuminato, questa stampante multifunzione è tanto bella da vedere quanto efficiente in un contesto casalingo, dove sfruttare a pieno l'elevata connettività del dispositivo e l'app HP dedicata.

Contro: le dimensioni non la rendono una delle stampanti multifunzione più compatte in assoluto, ma ciò non esclude che si tratti di un prodotto assai facile da posizionare negli spazi di casa e, soprattutto, funzionale e comodo in ogni suo utilizzo.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice.

Tipologia: inkjet.

HP OfficeJet Pro 8025e 229W9B, con le sue dimensioni compatte, lo schermo LCD che rende chiare tutte le informazioni di stampa, la comoda app proprietaria e una velocità di 20 ppm, si rivela la stampante multifunzione più indicata per un contesto casalingo, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, specie se posto in relazione all'efficacia delle sue tre funzioni e alla qualità generale di stampa e scansione.

Il design è colorato ed elegante, e il formato A4 a colori permette stampe di ogni tipo con risultati sempre in linea con i più moderni standard di questi dispositivi.

Hp Smart Tank Plus 7005 Aio

La migliore stampante multifunzione inkjet

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: con serbatoio di inchiostro ad alto volume; a colori; wireless; 3 in 1; con formato A4; compatta; con collegamento in app; con sensore automatico di rilevamento delle quantità di inchiostro.

Pro: il serbatoio d'inchiostro ad alto volume permette di ricaricare questa stampante con flaconi dai costi contenuti e ad alta durabilità, per un notevole risparmio sul lungo periodo.

Contro: la velocità massima è di 23 pagine al minuto stampate in bianco e nero: un risultato che non eccelle in contesti lavorativi, ma che risulta ideale in un contesto casalingo, senza in alcun modo lesinare sulla qualità della stampa in sé.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice.

Tipologia: inkjet.

Hp Smart Tank Plus 7005 Aio è la soluzione ideale per chi vuole preoccuparsi il meno possibile di dover ricaricare le cartucce della propria stampante troppo frequentemente. Questo perché questa Smart Tank della HP gode di serbatoi di inchiostro ad alto volume, che consentono una massima efficienza dei consumi con un elevato numero di pagine stampate prima della ricarica.

Con una velocità di stampa di circa 15 ppm in bianco e nero e 9 ppm per le stampe a colori, cui si somma un comparto per la connettività completo e con piena compatibilità con app HP Smart, questa stampante multifunzione della HP si fa soprattutto apprezzare per l'ottima qualità di stampa a colori che, unita all'elevata capienza dei serbatoi di inchiostro, la rendono preferibile a molti dei suoi competitor con tecnologia inkjet.

Brother DCPL2620DW

La migliore stampante multifunzione Laser

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: con tecnologia laser; monocromatica; wireless; 3 in 1; con formato A4; compatta; con pannello LCD a 2 righe.

Pro: l'elevata precisione della stampa monocromatica di questa stampante multifunzione a laser la rende un prodotto di prima qualità nella sua categoria, cui si somma un'elevatissima velocità pari a circa 32 pagine al minuto.

Contro: le dimensioni non di certo contenute di questo prodotto lo rendono maggiormente indicato per un contesto lavorativo che casalingo, così da essere sfruttato al 100% delle sue possibilità in ogni sua caratteristica.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice.

Tipologia: laser.

Brother DCPL2620DW è, semplicemente, la stampante a laser col miglior rapporto tra prezzo e prestazioni. Superato il compromesso di una stampa esclusivamente monocromatica, ad elevare l'offerta di questo dispositivo vi è l'elevata velocità di 32 ppm, la presenza di porta USB e Wifi Dual Band a 5 GHz, la possibilità di stampa fronte/retro automatica e una capienza del toner pari a circa 700 pagine stampate.

Certo, non parliamo di un prodotto dalle dimensioni contenute, ma l'esclusiva tipologia di stampa in bianco e nero, l'elevata velocità di stampa, il design semplice e un vassoio di circa 250 pagine rendono questa stampante multifunzione sicuramente indicata maggiormente ad un ambiente d'ufficio, soprattutto perché parliamo di un prodotto in grado di reggere alti regimi di utilizzo e di stress.

HP OfficeJet Pro 7740

La migliore stampante multifunzione per formati A3

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: a colori; wireless; 4 in 1; con Fax; con formato A3; compatta; con collegamento in app; con display touchscreen.

Pro: con numerose funzioni e più modalità di connessione, oltre al supporto di app proprietaria e schermo LCD sul fronte del dispositivo, questa stampante HP è l'ideale per chi stampa quotidianamente un numero piuttosto importante di file, sia a colori che in bianco e nero.

Contro: anche in questo caso, le dimensioni indicano una maggiore adattabilità ad ambienti lavorativi anziché casalinghi; ciò detto, a rafforzare questo concetto è anche l'elevata velocità di 34 pagine stampate al minuto e le caratteristiche generali di questo prodotto, che brilla anche e soprattutto quando messo "sotto sforzo".

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice; Fax.

Tipologia: inkjet.

HP OfficeJet Pro 7740, con la sua compatibilità al formato A3 dei fogli di stampa, soddisfa le esigenze di tutti i professionisti che hanno a che fare con progetti grafici come ingegneri e graphic designer. L'alto livello di qualità della stampa di questo dispositivo inkjet, unito ad una compatibilità massima (con USB, ingresso Ethernet e Wifi Dual Band), alla presenza del Fax e di due capienti vassoi da 250 fogli l'uno soddisfano ogni esigenza in termini di produttività, elevando talvolta gli standard della categoria.

Al netto di un prezzo non tra i più bassi ma senz'altro concorrenziale, questa HP OfficeJet Pro 7740 unisce design e funzionalità per tutti i professionisti che cercano un prodotto pensato specificatamente per mantenere alto il loro workflow.

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF

La migliore stampante multifunzione con Fax

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: a colori; wireless; 4 in 1; con formato A4; compatta; con schermo touch; con velocità massima di 21 pagine al minuto.

Pro: compatta e con comodo schermo touch per la gestione di tutte le funzioni, questa stampante multifunzione 4-in-1 brilla per completezza dell'offerta e per dimensioni, risultando indicata per qualunque tipologia di ambiente di lavoro.

Contro: la velocità di stampa non è tra le più elevate, ma le dimensioni del prodotto giustificano una minor velocità in favore di un facile posizionamento sia in grandi uffici che per ambienti ad-hoc per lo smart working.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice; Fax.

Tipologia: inkjet.

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF è venduta ad un prezzo che sarebbe riduttivo definire come competitivo, il ché la rende una delle 4-in-1 più apprezzate attualmente sul mercato. La buona velocità di 25 ppm, che le consentono di raggiungere pienamente lo standard di categoria, unita al supporto dell'app proprietaria e ad un modulo Wifi Dual Band con funzione Wi-Fi Direct, e infine un comodo schermo touchscreen da 6.8 cm per la lettura di tutte le informazioni di stampa e l'avviamento di tutte le funzioni completano un pacchetto d'offerta particolarmente apprezzabile, senza mai lesinare in termini di qualità né sul piano strutturale né in termini di risultati. Proprio questi ultimi, inoltre, sono resi al massimo della qualità grazie alle testine PrecisionCore di Epson, che emulano – in termini di precisione di stampa – la qualità di una stampante laser.

Epson EcoTank ET-2870

La migliore stampante multifunzione con accessori

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: a colori; wireless; 3 in 1; con formato A4; compatta; con 4 flaconi inclusi; con serbatoi ricaricabili ad alta capacità; con collegamento in app.

Pro: i 4 flaconi inclusi garantiscono un acquisto completo e pronto ad un utilizzo duraturo.

Contro: i comandi della stampante risultano comodi e intuitivi, ma uno schermo LCD avrebbe aiutato nella lettura rapida di tutte le informazioni di stampa. Fortunatamente, subentra la comoda app Epson Smart Panel, da cui avviare la stampa, una scansione o la funzione di risoluzione problemi.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice.

Tipologia: inkjet.

Questa Epson EcoTank ET-2870 è un prodotto completo: con una buona velocità, una connessione Wifi e Wi-Fi Direct stabile e veloce, un'app proprietaria comoda e pratica e le testine PrecisionCore che garantiscono ottimi risultati in termini di resa di stampa. Non solo, trattandosi di una stampante multifunzione di tipo "EcoTank", dispone di serbatoi ad alta capacità, per non doversi più preoccupare del cambio frequente di cartucce.

Il tutto in un prodotto dal design minimal e curato, con dimensioni assai compatte che permettono a questa stampante multifunzione di essere allocata anche in spazi non esattamente generosi.

Epson, inoltre, include nella confezione 4 flaconi di inchiostro color nero, ciano, magenta e giallo, con cui è possibile stampare fino a 3600 pagine in bianco e nero e ben 6500 pagine a colore.

PANTUM M6558NW

La migliore stampante multifunzione monocromatica

Consigliato a chi cerca una stampante multifunzione: con tecnologia laser; con stampa solo in bianco e nero; wireless; 3 in 1; con formato A4; con ingresso USB 2.0 e porta Ethernet; con collegamento in app.

Pro: questa stampante multifunzione è l'ideale per chi necessita di stampe precise e definite in bianco e nero, magari in un contesto d'ufficio.

Contro: la velocità di stampa non è particolarmente brillante, per quanto raggiunga in ogni caso lo standard della categoria e si presti ottimamente ad un utilizzo per la produttività.

Funzioni: stampante; scanner; fotocopiatrice.

Tipologia: laser.

PANTUM M6558NW è una stampante laser monocromatica efficace in tutto ciò che fa, con una lista completa di caratteristiche sia in termini di funzioni che di qualità di stampa e connettività (con app dedicata, connessione Wifi o tramite USB). Anche il toner con capienza di 700 pagine (incluso in confezione) consente un utilizzo prolungato nel tempo, mentre la velocità di 22 ppm porta il dispositivo a raggiungere gli standard della categoria anche sotto questo aspetto. La risoluzione di stampa è di 1200×1200 dpi, più che sufficiente per risultati precisi e di qualità.

Completano il tutto dimensioni non particolarmente compatte e un design non di certo tra i più moderni o minimali, ma che, per entrambe le caratteristiche, risulteranno senz'altro funzionali e non faranno sfigurare la stampante in uno studio privato o nel contesto lavorativo di una piccola azienda, dove il prodotto tende più a brillare.

Quale stampante multifunzione scegliere tra inkjet e laser?

Prima di addentrarci nella classifica, ci piacerebbe approfondire un punto fondamentale per la scelta di una stampante multifunzione che soddisfi tutte le proprie necessità d'utilizzo, ovverosia quale modello scegliere tra una stampante multifunzione inkjet e una Laser.

La decisione non è certamente scontata, e per quanto è vero che in entrambi i casi si casca in piedi, è comunque opportuno sottolineare che le differenze tra i due modelli incidono abbondamente sull'usabilità dei due prodotti, facendo sì che l'esperienza d'uso sia sensibilmente diversa.

Al netto dei costi, dove sappiamo che le stampanti inkjet hanno costi ridotti sia per il dispositivo in sé che per le ricariche di inchiostro, ciò che più preme nella scelta è cosa i due tipi di stampanti sono in grado di fare al meglio.

Per entrambi i modelli è possibile svolgere le medesime funzioni: stampare in bianco e nero, a colori e fronte retro, così come scansionare, fotocopiare e – in taluni casi – anche avere la funzione di Fax. Le inkjet, però, rendono molto meglio in termini di qualità di stampa, in particolar modo per quella a colori, mentre le seconde, assai più veloci per rapporto di pagine stampate al minuto, mantengono una precisione ed efficienza paragonabili ai modelli inkjet solo nel caso di stampe in bianco e nero, perdendo in dettaglio nel caso di stampe a colori.

Le stampanti multifunzione a inchiostro, insomma, brillano in ambienti dove la stampa di file multimediali è essenziale, sia in contesti casalinghi (dove possono esserci bambini con le necessità di stampare disegni o ricerche per la scuola) che lavorativi (specialmente lì dove sono richieste con frequenza stampe a colori). Immaginare, invece, una stampante multifunzione a laser in un contesto casalingo è senz'altro più difficile: le grandi dimensioni e l'elevata velocità la rendono più adatta ad un grande ufficio, ove il numero giornaliero di pagine stampate è sempre abbondante.

Valutate, dunque, il contesto in cui inserire la vostra nuova stampante multifunzione, e ancor prima fate mente locale sui tipi di utilizzo che sarà chiamata a svolgere. Così facendo, la scelta tra un modello inkjet e uno a laser vi sarà senz'altro più naturale e immediata.

Come scegliere una buona stampante multifunzione

Come risulterà chiaro dalla nostra classifica, optare per una buona stampante multifunzione per sé vuol dire, anzitutto, privilegiare specifiche caratteristiche del prodotto anziché altre, e mantenere nella propria scelta dei validi standard qualitativi a cui il dispositivo ha da attenersi. Ecco perché abbiamo pensato che valesse la pena raccogliere in una breve guida all'acquisto le caratteristiche principali da tenere a mente per l'acquisto di una nuova stampante multifunzione, con annessi dei piccoli suggerimenti su come assicurarsi di avere sempre un prodotto all'altezza delle proprie necessità d'utilizzo.

Funzioni disponibili

Una stampante multifunzione è, per definizione, in grado di svolgere più task. I principali sono sicuramente stampare, scansionare e fotocopiare che, quando presenti in una stampante, la rendono un classico modello 3-in-1. A ciò, in caso, può sommarsi un'altra, interessante funzionalità: il Fax. In questo caso, dunque, parliamo di stampanti multifunzione 4-in-1.

Ora, il mondo delle stampanti è sensibilmente diverso dal resto del campo della tecnologia dove, volgarmente, "più è meglio"; per le stampanti, infatti, tale discorso non solo non è strettamente necessario, ma talvolta del tutto superfluo e, anche in virtù delle nostre reali necessità, del tutto inutile.

Questo perché, mentre le stampanti multifunzione 3-in-1 svolgono azioni sempre utili anche nella quotidianità, l'aggiunta del Fax diviene ben più specifica e, trattandosi di una tecnologia ormai obsoleta e usata solo in specifici contesti e ambienti di lavoro, per una buona fetta degli utenti potrebbe rivelarsi assolutamente marginale.

Ne deriva che la scelta deve solo ed esclusivamente tararsi sulle specifiche esigenze dell'acquirente. sebbene la presenza del Fax non necessariamente spinga un prodotto in una fascia di prezzo superiore (bensì si tratta di una funzione presente anche in modelli economici), la sua aggiunta potrebbe trarre in inganno l'acquirente, che inconsapevolmente potrebbe essere portato a pensare che il prodotto 4-in-1 sia necessariamente il migliore tra quelli che ha adocchiato. Ciò, come detto poc'anzi, non è sempre vero, e se non si ha bisogno di un Fax, scartare il modello 4-in-1 in virtù di un semplice modello 3-in-1 che privilegi maggiormente altre caratteristiche ben più importanti potrebbe essere decisamente la scelta giusta.

Connettività

La connettività di una stampante multifunzione ha un gran peso, oggi, nella valutazione del modello più indicato per sé. Quasi tutti i modelli più recenti (ma sicuramente tutti quelli presenti nella classifica), sono dotati di modulo per la connessione Wifi, attraverso cui inviare da smartphone, PC e tablet i propri file in stampa senza l'utilizzo di cavi. Alcuni modelli, inoltre, dispongono anche di Bluetooth ed NFC, utili per una connessione ancor più immediata coi propri smartphone Android o IOS, mentre altri ancora dispongono di software che possono essere collegati direttamente ai principali servizi di cloud storage come Google Drive, OneDrive di Microsoft e Dropbox, consentendo di stampare file scelti direttamente dal nostro servizio cloud di riferimento senza dover passare per un salvataggio manuale del documento da stampare.

In termini di supporti fisici, invece, le stampanti multifunzione godono molto spesso della presenza di porte Ethernet (per una connessione ad internet cablata, dunque con filo) e di ingresso USB (tipicamente, USB di tipo A) per il collegamento di penne USB o hard disk esterni da cui estrapolare il file che necessitiamo venga stampato.

Infine, parlare di connettività vuol dire anche parlare di app e supporti per dispositivi mobile: ogni produttore ha ormai creato delle app proprietarie attraverso cui leggere tutte le informazioni legate al proprio dispositivo e compiere tutte le azioni che la stampante permette, dunque dalla semplice stampa (con tanto di selezione di tutti i parametri), sino alla scansione e alla stampa di fotocopie.

Volendo lanciarci in delle indicazioni da tenere a mente per la scelta di una stampante multifunzione che risulti ottimale per ciò di cui si ha bisogno in termini di possibilità di connessione, ci sentiremmo senz'altro di dire che va prediletto il modello che più riesce a trovare un equilibrio tra connessioni wireless e cablate. In tal senso, una stampante che disponga simultaneamente di Wifi, Bluetooth e supporto in app proprietaria, ma che al tempo stesso abbia anche una comoda porta USB per il collegamento rapido di dispositivi fisici comunemente utilizzati, porterebbe ogni tipo di cliente ad essere soddisfatto in ogni circostanza, a prescindere – per esempio – dall'ambiente e dal contesto entro cui la stampante multifunzione si andrebbe a inserire.

Peso e dimensioni

L'utilizzo di una stampante multifunzione, come è facile aspettarsi, riduce la quantità di spazio occupata poiché unisce le funzioni di tre dispositivi diversi in uno solo. Ciò detto, le differenze di peso e dimensioni tra alcune tipologie di modelli sono lampanti, e richiedono attenzione da parte dell'acquirente nel valutare bene gli spazi a disposizione e la robustezza del piano d'appoggio su cui si intende collocarle.

Da sottolineare, inoltre, che elementi come la guida a scomparsa per la raccolta delle stampe ed il carrello estraibile che tipicamente possiamo trovare su alcuni modelli di stampante multifunzione incidono sulle dimensioni complessive del prodotto.

Ciò detto, già solo intuitivamente è molto semplice riconoscere modelli pensati maggiormente per un ambiente spazioso come un ufficio rispetto a modelli ad-hoc per l'incastonamento in piccoli spazi di camere per ragazzi, piccole sale studio casalinghe o studi privati.

Difficilmente, inoltre, le dimensioni generali di un prodotto incidono sulla qualità delle prestazioni.

Formati di carta

La scelta di una stampante multifunzione richiede inevitabilmente di valutare anche su che tipo di carta si ha necessità di stampare. Se si è utenti "comuni", dunque senza necessità specifiche per il formato della propria stampante, uno dei tanti modelli predisposti al classico formato A4 potrà soddisfare ogni esigenza; la cosa cambia, però, nel caso in cui la stampante debba acquistarla un grafico, un ingegnere o un professionista impegnato in lavori dove la componente visiva ha una sua elevata rilevanza: lì il supporto al formato A3 diventa essenziale, e i modelli che ne dispongono si riducono sensibilmente di numero.

Ciò detto, anche per le stampanti con formato A3 non cambia il discorso legato al mercato e al suo andamento: si potrà andare incontro ad ottimi dispositivi, realizzati da grandi marche affidabili e dal know-how conclamato, a prescindere dalla fascia di prezzo entro cui si voglia far rientrare il proprio acquisto.

Numero di pagine stampate per minuto

Le stampanti multifunzione si contraddistinguono, tra le altre cose, anche per le diverse velocità con cui sono in grado di stampare un dato numero di fogli al minuto.

Questo è un parametro che varia anche in base alla tipologia di stampante, con quelle laser che sono tendenzialmente più veloci di quelle inkjet, e alla tipologia di stampa, con un risultato diverso per stampe a colori o in bianco e nero.

In generale, una stima media della velocità delle stampanti è all'incirca di 22-25 ppm (pagine per minuto), che risultano ottimali anche e soprattutto in un contesto casalingo, per un utilizzo personale e che non sfoci in un ambito lavorativo troppo serrato (dove tale velocità potrebbe bastare solo in virtù di un utilizzo sporadico e generalmente non troppo stressante per il dispositivo). Gli standard massimi di velocità, invece, sono dati da quelle stampanti, tipicamente adatte ad un contesto d'ufficio, che raggiungono ben 40 ppm all'incirca. Infine, vi sono i modelli più semplici e meno performanti, con una media di 10-15 ppm.

Le migliori marche produttrici di stampanti multifunzione

Qual è la migliore marca di stampanti multifunzione? Al netto dell'importanza delle caratteristiche che abbiamo visionato poc'anzi, va comunque sottolineato che, in un mercato così ampio come quello delle stampanti multifunzione, un punto saldo a cui affidarsi in caso di incertezza dev'essere sempre il know how delle grandi marche che svolgono il ruolo di leader del settore. Aziende come Epson, PANTUM, HP e Brother rappresentano un porto sicuro per chi cerca una stampante multifunzione che sia affidabile e duratura nel tempo, con un servizio clienti sempre pronto a risolvere le varie problematiche che dispositivi del genere potrebbero portare con sé e, soprattutto, che non rinuncino alla qualità generale di tutte le componenti, a prescindere dalla fascia di prezzo in cui si collocano i loro prodotti.

HP, azienda statunitense, è tra i principali leader del settore dell'informatica e mantiene salda la sua posizione nel mercato delle stampanti multifunzione con prodotti che si distribuiscono equamente in tutte le fasce di costo, mantenendo un alto indice di gradimento sia per i prodotti più economici che per quelli top di gamma.

Epson, invece, è un'azienda giapponese leader nel settore delle stampanti a inchiostro, oltre che della robotica, dei dispositivi indossabili e della videoproiezione. Anche nel suo caso, troviamo dispositivi di prima qualità in tutte le fasce di prezzo e che, per varietà di caratteristiche e funzioni, rispondono a tutte le principali esigenze dell'utenza, sia per utilizzo personale che per contesti professionali.

Diverso è il percorso dell'azienda Brother, giapponese, che – per quanto concerne prodotti elettronici – si è specializzata proprio nella produzione di stampanti e Fax. Ne deriva, infatti, che le loro sono alcune tra le migliori stampanti multifunzione presenti sul mercato, in particolar modo per la fascia medio-alta del mercato, con ottimi risultati per i prodotti pensati ad-hoc per ambienti lavorativi e d'ufficio. Ciò detto, è indubbio che proponga ottimi prodotti anche nella fascia bassa del mercato, come testimonia la Brother DCPJ1050DW, che eccelle tra i prodotti economici per il suo ottimo rapporto qualità prezzo.

A chiudere la fila è PANTUM, azienda del Gruppo Ninestar (lo stesso di Lexmark, altrettanto apprezzata nel settore printing) che sta acquisendo sempre più consensi nel mercato europeo per l'alta qualità dei suoi prodotti e la completezza di funzioni anche su dispositivi di bassa fascia, come dimostra proprio la PANTUM M6558NW: un dispositivo, questo, completo e dal prezzo competitivo, che ben aggredisce il mercato e conquista sempre più il pubblico.

