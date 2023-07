Migliori sedie da gaming del 2023: classifica, guida all’acquisto e prezzi Le migliori sedie da gaming del 2023 selezionate in base al prezzo, al materiale e all’ergonomia. Nella nostra classifica abbiamo scelto tra dei modelli economici e delle migliori marche come Diablo, Razer, DXRacer e Autofull.

La nuova generazione di videogiochi per PC e console, e i recenti tornei competitivi degli eSports hanno cambiato il modo di percepire l'esperienza immersiva di una partita, che richiede agli utenti di trascorrere molto più tempo vicino al monitor o alla TV della propria scrivania per essere completata.

Per questo motivo, è diventato di fondamentale importanza possedere una buona sedia da gaming, tipicamente conosciuta con la denominazione racing, che aiuti ad evitare di andare incontro a dei dolorosi e spiacevoli fastidi alla schiena, alla cervicale e ai muscoli lombari. Si differenzia dalla sedia da ufficio, meno appariscente e personalizzabile, perché consente una maggiore mobilità della postura, risulta ancora più comoda grazie alle imbottiture dei cuscini, e ha un design più vistoso adatto alla postazione di un vero videogiocatore.

Tra tutte le aziende che producono poltrone di buona qualità, gli articoli più scelti sono realizzati da brand importanti come: Corsair, Diablo, DXRacer, Autofull, Secretlab e altri ancora, che regalano prodotti ergonomici per la propria schiena. In questa guida, abbiamo definito una classifica delle sedie da gaming più comode e resistenti tra cui scegliere, in base al rapporto qualità/prezzo dei prodotti delle migliori marche e alle principali caratteristiche dei materiali dell'ergonomia e della mobilità.

Classifica delle migliori sedie da gaming di luglio 2023

Migliorare la propria postazione di gioco e proteggere l'integrità della propria schiena, durante delle lunghe sessioni di gioco, di studio e di lavoro, con una comoda poltrona, è davvero semplice. Per aiutare un utente a compiere la scelta ideale, abbiamo selezionato una lista delle 9 migliori sedie da gaming da acquistare nel 2023 su Amazon per la scrivania.

1. Autofull‎ C3 Gaming

Migliore sedia da gaming ergonomica

Consigliata per: chi desidera rinnovare la propria postazione da gaming con un prodotto resistente e duraturo, che supporti in maniera ergonomica il proprio peso e sia semplice da regolare per trovare una comoda postura.

La poltrona per videogiocatori Autofull‎ C3 Gaming è la migliore sedia da gaming per l'ergonomia della seduta ed è l'ideale per delle lunghe sessioni di gioco in piena comodità. Il materiale del rivestimento è in ecopelle, che non traspira tanto quanto il tessuto ma è più semplice da pulire, con una parte in fibra di carbonio che assicura una buona resistenza a tanti anni di utilizzo. Il telaio in acciaio è estremamente stabile e robusto per supportare le persone fino ad un peso massimo di 150KG, grazie anche al sistema di sollevamento dei pistoni a gas di classe 4.

Il design è semplice ed elegante, così come il confortevole cuscino imbottito dei muscoli lombari in memory foam, che rende la sedia perfetta per prevenire i dolori di una cattiva postura. Si può regolare l'altezza e la profondità dei braccioli 2D e inclinare lo schienale fino a 170 gradi per distendersi quasi completamente con il supporto del poggiapiedi.

Pro: ha una perfetta ergonomia, poggiapiedi integrato, materiale del rivestimento di alta qualità, telaio robusto e resistente, buona imbottitura della struttura e dei cuscini.

Contro: i braccioli 2D regolabili solo in due direzioni ma sono estremamente comodi e hanno un'ottima base di appoggio. Ha un'inclinazione dello schienale fino a 170 gradi che non è completa ma garantisce lo stesso una notevole distensione del corpo.

2. DXRacer Prince P132

Migliore sedia da gaming per qualità/prezzo

Consigliata per: chi concede la priorità al design di una buona mobilità della seduta e alla piacevole sensazione di comfort dei materiali di alta qualità.

Questa DXRacer Prince P132 appartiene alla linea di produzione racing della prima azienda ad aver realizzato delle vere sedie da gaming ispirate ai sedili delle auto sportive. Ideale per il gaming e per le attività da ufficio, la poltrona in questione assicura una comodità prolungata per ore ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La struttura ha un telaio in acciaio che garantisce una maggiore resistenza, infatti può reggere senza problemi un peso massimo di 150KG.

La sensazione di comfort è un tratto fondamentale per una buona poltrona e questo prodotto ne assicura la percezione con un rivestimento del materiale di alta qualità in ecopelle. Lo schienale non permette una completa distensione perché ha un'angolazione poco ampia di 135 gradi e i braccioli 1D consentono di modificare esclusivamente l'altezza del supporto. La seduta ha una buona imbottitura traspirante di schiuma fredda.

Pro: ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, telaio in acciaio, buona qualità dei materiali di rivestimento e un'ottima imbottitura traspirante della base, dei cuscini e dello schienale, supporta il peso di 150KG.

Contro: i braccioli 1D sono regolabili solo in altezza ma risultano estremamente solidi e stabili. Lo schienale è inclinabile fino a 135 gradi per una posizione non troppo distesa ma ugualmente comoda.

3. Corsair T3 Rush

Migliore sedia da gaming in tessuto traspirante

Consigliata per: chi detesta grondare di sudore nei periodi estivi e nelle giornate particolarmente afose, e vuole un'ottima mobilità delle braccia e della schiena per una comoda postura.

Questa sedia da gaming è l'ideale per delle lunghe ore di gioco, anche nei periodi più caldi, grazie al materiale in tessuto traspirante che trattiene al minimo il calore. Il cuscino imbottito per la cervicale e per il supporto lombare è in memory foam, con il rivestimento in microfibra, che consente di trovare facilmente la propria posizione ideale. Lo schienale della Corsair T3 Rush è regolabile in altezza con il sistema di sollevamento a gas di classe 4 ed è reclinabile fino a 180 gradi, ma richiede molto spazio, avendo delle dimensioni molto ampie.

La poltrona di Corsair è una scelta ideale anche per il lavoro di ufficio e lo studio, grazie anche ai braccioli 4D, non perfettamente fermi e stabili, che permettono di adattare la posizione delle braccia e dei gomiti, regolando l'altezza, la profondità, la rotazione e la larghezza dei supporti. Il sistema di montaggio è molto semplice ed è possibile spostarsi agevolmente con la sedia, sfruttando la mobilità delle doppie rotelle da 65mm.

Pro: ha un ottimo tessuto traspirante e un buon supporto imbottito dei cuscini, schienale reclinabile fino a 180 gradi, braccioli 4D gestibili in quattro direzioni.

Contro: i braccioli non sono perfettamente stabili ma sono facilmente regolabili. Richiede molto spazio vicino alla scrivania ma è perfetta per chi vuole assumere qualsiasi posizione possibile e restare ugualmente comodo.

4. Razer Iskur

Migliore sedia da gaming top di gamma

Consigliata per: chi ha bisogno di un modello top di gamma, resistente a delle sedute prolungate e che assicuri un ottimo supporto al proprio bacino per anni.

Questa poltrona da gaming Razer Iskur è in grado di risolvere le esigenze di una postura corretta, con un comodo cuscino poggiatesta imbottito con schiuma ad alta intensità. Grazie alla mobilità dei braccioli 4D, che a volte fanno un po' di gioco, è possibile personalizzare l'altezza, l'angolo, la larghezza e spostarli in avanti o all'indietro. Il materiale della sedia è in ecopelle con uno strato di rivestimento in PVC, che ne aumenta la resistenza alle lunghe ore di utilizzo. Grazie alla curva lombare integrata è possibile appoggiare comodamente la schiena e regolarla facilmente.

Le dimensioni della sedia sono ideali anche per le persone di elevata statura e la robusta struttura in acciaio, con un sistema di sollevamento a gas di classe 4, può sostenere fino ad un peso massimo raccomandato di 136 KG. L'ottima qualità dei materiali della sedia da gaming di Razer e l'ergonomia dei cuscini la rendono ideale per chi soffre di dolori alla cervicale, anche se il prezzo è abbastanza elevato e l'inclinazione dello schienale si ferma solo a 135 gradi.

Pro: ottima imbottitura del cuscino di supporto cervicale, regolazione completa dei braccioli 4D, materiale in ecopelle, curva lombare integrata.

Contro: il costo è un po' elevato ma è necessario per possedere un prodotto top di gamma con materiali di altissima qualità. Lo schienale è inclinabile fino a 135 gradi ma lo schienale è così comodo da non necessitare una maggiore ampiezza. I braccioli non sono perfettamente stabili e fermi ma possono essere spostasti lungo 4 direzioni.

5. Diablo X-One 2.0

Migliore sedia da gaming sotto i 300 euro

Consigliata per: chi colloca la comodità al primo posto, dando un piccolo sguardo al budget, e preferisce avere a disposizione molto spazio libero per muoversi sulla poltrona.

Il punto di forza della Diablo X-One 2.0 risiede senza alcun dubbio nel suo design ergonomico, che asseconda il naturale posizionamento della colonna vertebrale. Grazie alle notevoli dimensioni della taglia XL e al sistema di sollevamento con i pistoni a gas di classe 4, la sedia può sostenere un peso raccomandato inferiore ai 150 KG e le persone alte oltre i 2 metri. Purtroppo, l'inclinazione dello schienale arrivo solo fino a 140 gradi e non ha un poggiapiedi integrato.

L'imbottitura della seduta è riempita con una doppia schiuma fredda dura e resistente, per prevenire eventuali deformazioni alla pressione, e sia la base che lo schienale sono rivestiti in pelle sintetica, impermeabile e confortevole. La regolazione della posizione dei braccioli 2D è possibile solo in due direzioni e non si può ruotare o allargare la posizione delle braccia, ma ha un ottimo rapporto qualità/prezzo perché è sotto i 300 euro. Non mancano dei comodissimi cuscini imbottiti, per proteggere la cervicale e la zona lombare.

Pro: garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo, ergonomia del design, adatta a sostenere 150 KG di peso e persone di alta statura, sistema di sollevamento a gas di classe 4.

Contro: l'inclinazione dello schienale è limitata a 140 gradi e manca un poggiapiedi ma riesce a distendere la schiena abbastanza da avere l'impressione di riposare in salotto. I braccioli 2D sono gestibili solo lungo due direzioni ma sono molto comodi al tatto con le braccia.

6. OverSteel Ultimet

Migliore sedia da gaming sotto i 200 euro

Consigliata per: chi mette al primo posto la personalizzazione della propria postazione e non rinuncia ad uno schienale completamente regolabile per sdraiarsi in qualsiasi momento della giornata.

Questa poltrona OverSteel Ultimet ha una buona ergonomia della seduta e un buon prezzo che resta sotto i 200 euro, ma possiede alcune caratteristiche non presenti in sedia top di gamma. Il prodotto permette di risparmiare sul costo, a patto di avere una limitazione sul peso che può sostenere, avendo un sistema di sollevamento a gas di classe 3. Riesce a reggere fino ad un massimo peso consigliato di 120 KG. Il materiale di rivestimento è di ottima qualità ed è formato dal 70% di PVC e dal 30% in poliestere.

L'inclinazione dello schienale può raggiungere un massimo di 180 gradi per una completa distensione della postura. Si può regolare l'altezza dello schienale per un migliore appoggio delle spalle sulla parte alta della poltrona, mentre i braccioli 2D possono essere spostati in altezza e in profondità. Esistono tante versioni diverse con una scelta tra 8 colori differenti e ha due cuscini imbottiti, rispettivamente per il collo e la parte bassa della schiena, per migliorare l'ergonomia della postura.

Pro: il prezzo è molto economico, ha una regolazione dello schienale fino a 180 gradi, rivestimento in PVC e poliestere, buona imbottitura dei cuscini e diverse scelte di colorazione.

Contro: è poco adatta a carichi di peso superiori ai 120 KG e possiede un sistema di sollevamento a gas di classe 3 ma ha un ampio spazio di appoggio per una comoda posizione. I braccioli sono regolabili in due direzioni ma risultano molto stabili.

7. Woltu bs21sz

Migliore sedia da gaming robusta e resistente

Consigliata per: chi pretende un prodotto estremamente robusto che sia resistente ad elevati carichi e pressioni di diversi anni e ore di utilizzo.

Facilmente apprezzabile per il suo design moderno ed elegante, la Woltu bs21sz è una sedia da gaming estremamente robusta e duratura. La struttura è realizzata in metallo, rifiutando la fragilità e l'instabilità del legno. Può supportare un peso massimo di 150 KG per tutto il tempo che desideri ed è possibile sdraiarsi con un comodo supporto poggiapiedi integrato. L'inclinazione è limitata ad un angolo di 155 gradi e i braccioli 2D ammettono solo una regolazione parziale su e giù e a sinistra e a destra.

La poltrona è molto comoda e il sistema basculante dello schienale permette di dondolare avanti e indietro. Il materiale utilizzato per il rivestimento è in tessuto traspirante che evita di trattenere il calore ed evita una maggiore sudorazione. L'imbottitura dei cuscini è realizzata con una spugna ad alta intensità ed è molto comoda per poggiare la testa e i lombari. Meno piacevole è il montaggio che risulta più impegnativo di altre sedie.

Pro: notevole robustezza della struttura in metallo, peso supportato fino ai 150 KG, poggiapiedi integrato, materiale di rivestimento in tessuto traspirante. Ottima imbottitura del cuscino lombare.

Contro: lo schienale ha un'inclinazione limitata ad un massimo di 155 gradi che sono sufficienti ad assumere una posizione rilassata e riposante. I braccioli sono regolabili in 2 dimensioni ma hanno un appoggio molto ampio e comodo. Il sistema di montaggio è un po' impegnativo ma al termine dell'assemblaggio si otterrà una struttura ben fissata e solida.

8. Soontrans Captain

Migliore sedia da gaming con sistema massaggiante

Consigliata per: chi ha particolari dolori nella parte bassa della schiena e fa fatica a rilassare i muscoli lombari. Una buona distensione permetterà di sdraiarsi completamente con lo schienale e il poggiapiedi, godendo di un piacevole massaggio.

La fondamentale comodità di avere una Soontrans Captain risiede nella funzione del sistema massaggiante, che è utile per sciogliere la rigidità lombare. Rispetto alle sedie da gaming di fascia alta ha delle dimensioni più piccole e, anche se possiede un telaio in acciaio, non è adatta a carichi di peso superiori ai 130 KG. L'altezza dello schienale è regolabile per un migliore supporto alle spalle, ma l'inclinazione della schiena è limitata a 135 gradi.

Riposare le gambe è molto semplice, utilizzando il poggiapiedi integrato e sfruttando la comodità della sedia per lunghe ore di gioco, senza rischiare di danneggiare il materiale di pelle PU (resine poliuretaniche) in fibra di carbonio. Il cuscino massaggiante del sedile è imbottito con della schiuma ad alta densità e ha uno spessore di 8 cm. Si può spostare il cuscino lombare lungo lo schienale e usare un'alimentazione USB per attivare il massaggio e la vibrazione.

Pro: possiede un cuscino da 8 cm con sistema massaggiante, poggiapiedi integrato, telaio in acciaio e rivestimento in pelle PU.

Contro: ha un'inclinazione parziale fino a 135 gradi e sostiene in sicurezza un peso massimo di 130 KG. Le dimensioni piccole la rendono meno comoda ma perfetta per chi ha poco spazio in camera e cerca un prodotto compatto.

9. Trust Gaming GXT 708R

Migliore sedia da gaming economica

Consigliata per: chi desidera alternare momenti di postura monotona ad una completa distensione della schiena e risparmiare sull'acquisto di una sedia da gaming che sia allo stesso tempo comoda e semplice da montare.

Per concludere, una buona alternativa economica è quella offerta dal prodotto Trust Gaming GXT 708R, che aiuta a rendere più piacevole la seduta durante le numerose ore di gaming. Il prezzo è davvero conveniente, ma è possibile acquistare il modello solo con una taglia universale, che sostiene senza alcun problema le persone con una statura inferiore ai 195 cm. Il telaio può reggere un peso massimo consigliato di 150 KG e possiede un sistema di sollevamento a gas di classe 4.

Lo schienale è reclinabile fino a un massimo di 180 gradi per sdraiarsi e sciogliere i dischi inter vertebrali. I cuscinetti imbottiti sono rimovibili e regolabili, ma il materiale di rivestimento dei cuscini e della struttura poco imbottita è il policarbonato, che potrebbe risultare meno comodo e traspirante del similpelle e del tessuto. La poltrona è molto semplice da montare, ma i braccioli 1D possono essere regolati solo in altezza.

Pro: è in vendita ad un prezzo molto economico, resiste al peso di 150 KG, sistema di sollevamento a gas di classe 4, schienale reclinabile fino a 180 gradi, facile sistema di montaggio.

Contro: disponibile in un'unica taglia ma è abbastanza grande per ospitare chiunque voglia un modello essenziale ma resistente. Il materiale del rivestimento risulta poco traspirante ma è semplice da pulire e nei periodi invernali trattiene più calore. I braccioli 1D regolano solo l'altezza ma hanno una base di appoggio sufficientemente ampia.

Come scegliere la migliore sedia da gaming

Qual è lo scopo di una buona poltrona per videogiocatori? Senza alcun dubbio è quello di aumentare il comfort della seduta, attraverso il supporto delle imbottiture, dei materiali di alta qualità e di una mobilità ottimale per la propria postura. Saper scegliere una sedia da gaming è fondamentale per soddisfare i bisogni e le necessità di qualsiasi utente, optando per prodotti resistenti e pensati per durare tanti anni, che fanno la differenza dopo ore e ore di utilizzo del PC.

Tipologia

Esistono diverse tipologie di sedie che possono essere utilizzate per giocare sulla propria scrivania, ma non tutte sono in grado di offrire lo stesso livello di comodità e comfort. Le poltrone tipicamente utilizzate per il gaming vengono chiamate racing, le quali hanno delle maggiori imbottiture della struttura e dei cuscini per la cervicale e per i muscoli lombari, e uno stile più accattivante, che abbellisce ancora di più la postazione di gioco, rispetto alle sedie da ufficio. Quest'ultime sono più eleganti e sobrie, e non presentano dei cuscini per la postura, dei poggiapiedi o degli schienali completamente reclinabili.

Le sedie a dondolo hanno delle dimensioni molto più piccole e sono molto più adatte ai bambini. Le poltrone a piedistallo hanno una base più ampia e stabile, ma sono più pesanti e difficili da usare per spostarsi nella stanza. Infine, esistono dei modelli senza braccioli, chiamati pouf, che hanno letteralmente la forma di un sacco e sono imbottiti di polistirolo.

Marche migliori

Quando bisogna scegliere un prodotto fondamentale per la propria salute e utilizzarlo nella vita quotidiana di tutti giorni per un tempo continuato, ha senso affidarsi solo alle marche più importanti e affidabili, come Trust, DXRacer, Oversteel, Corsair, Diablo, Autofull e Secretlab, che hanno già riscosso un notevole gradimento da parte degli utenti, in questo caso dei videogiocatori, e che realizzano diversi articoli per fasce di prezzo.

Le principali aziende produttrici hanno la possibilità di investire sui migliori materiali e di tenere conto dei feedback degli utenti, per modificare e perfezionare la seduta delle proprie poltrone. Ma investire nella realizzazione di un prodotto più sofisticato ha un costo maggiore che gli utenti consci sanno di dover pagare per una sedia top di gamma.

Ergonomia

Una buona struttura e imbottitura della sedia assicurano un'ottima ergonomia della seduta e l'inclinazione dello schienale consente di evitare una postura monotona e stancante. I braccioli aiutano ad assumere una posizione più corretta per la propria schiena e si dividono per funzionalità. Quando possiamo modificare solo l'altezza e la profondità, i braccioli vengono indicati con la dicitura 2D, dove la lettera ‘D' sta per direzione. Nel momento in cui è presente una maggiore regolazione dei braccioli, che comprende la modifica dell'altezza, della rotazione, della profondità e della larghezza, i braccioli vengono denotati con la sigla 4D.

Per prevenire eventuali dolori alla schiena, le sedie da gaming hanno la possibilità di posizionare e sfruttare le imbottiture dei cuscini lombari e dei supporti per la testa. In alcuni casi, è possibile trovare anche un poggiapiedi integrato che completi la distensione del corpo.

Funzioni

Oltre alla possibilità di regolare l'altezza dello schienale e di modificare il posizionamento dei braccioli, alcuni modelli hanno a disposizione un sistema più completo per il benessere della seduta. In particolare, esistono poltrone con un sistema massaggiante per rilassare i muscoli della zona lombare e aumentare la sensazione di comfort. Alcuni modelli presentano anche uno o più speaker, di cui è controllabile il volume, e delle porte audio in cui inserire delle cuffie.

Materiali

La sensazione di una piacevole seduta è garantita dalla qualità dei materiali utilizzati per realizzare la sedia. Il rivestimento che ricopre l'intera struttura può essere di diversi tipi come l'ecopelle o pelle sintetica, che è quella più utilizzata, oppure può essere in tessuto, che traspira di più e trattiene minor calore per i periodi più caldi. La struttura può essere realizzata con un telaio in legno, che è più leggero ma meno resistente, oppure, per offrire una maggiore stabilità e resistenza, in acciaio e in alluminio, anche se risulta più pesante.

Le imbottiture dei cuscini lombari e e dei supporti cervicali sono realizzate con una schiuma ad alta densità, che risulta abbastanza dura e resistente alla pressione, o in memory foam, che assorbe e accompagna la forma della schiena appoggiata. I braccioli possono avere lo stesso rivestimento della struttura oppure essere realizzati in plastica o con della schiuma semidura.

Mobilità

Una buona mobilità di una sedia da gaming è assicurata dalle meccaniche di regolazione delle posizioni dello schienale e dei braccioli. Una funzione imprescindibile per i videogiocatori è quella di avere un'altezza regolabile, attraverso un sistema di sollevamento a gas suddiviso per classi, perché è importante riuscire mettere i piedi a terra per avere una buona distribuzione del peso. Nei prodotti di buona qualità, il sistema di sollevamento appartiene, nella maggior parte dei casi, alla classe 4 che supportano anche un maggiore peso, ciò significa avere un diametro dei pistoni interni di 1,5 mm e dei pistoni esterni di 2,5 mm.

Oltre all'altezza è importante avere la possibilità di inclinare lo schienale per una postura più dritta o distesa e di potersi facilmente spostare con le rotelle, come nella stragrande maggioranza dei casi, anche se all'occorrenza esistono modelli con base fissa a piedistallo. Una buona gestione della mobilità della poltrona coincide con un ottimo controllo della postura per proteggere la colonna vertebrale, di cui è importante far riposare i dischi inter vertebrali, cercando di simulare la naturale curva della spina dorsale.

Prezzo

Osservando i diversi articoli messi in vendita sull'e-commerce di Amazon, risulta difficile districarsi tra le numerose alternative proposte sul negozio digitale. Il prezzo di una sedia da gaming dipende dalla qualità del materiale utilizzato, dalla classe dei pistoni, dalla regolazione dello schienale e dei braccioli, dalle particolari funzione e dall'ergonomia.

Ad ogni modo, la maggior parte dei prodotti hanno un costo che parte dai 150 fino ai 600 euro, ma è possibile trovare una poltrona perfetta per qualsiasi esigenza, con un ottimo rapporto qualità/prezzo, spendendo una cifra da fascia media che si aggira intorno ai 250-300 euro. I modelli top di gamma raggiungono un valore superiore ai 500 euro che è giustificato dalla capacità di offrire una seduta estremamente confortevole e dai materiali di alta qualità pensati per durare a lungo.