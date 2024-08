Migliori schede audio del 2024: modelli a confronto

video suggerito

La nostra top 4

La scheda audio è una delle componenti principali di un pc il cui compito è quello di assimilare gli imput sonori dei video e rimandarli alle casse o alle cuffie. Tutti i computer ne hanno una più o meno potente, ma è possibile integrarne una esterna che migliori in modo importante le prestazioni del pc: infatti, una scheda audio esterna serve a rendere il suono più nitido e più potente, sia durante delle sessioni di gaming che in fase di editing video o semplicemente per lo streaming e la riproduzione musicale.

In questo articolo vi indichiamo quali sono le migliori schede audio in vendita al momento – su Amazon e non solo – e cerchiamo di fare il punto sulle caratteristiche tecniche da valutare per essere certi di stare per fare il giusto acquisto.

PreSonus AudioBox iOne

La migliore del tipo USB

Consigliata a chi cerca una scheda audio: a cui collegare le cuffie; versatile; facile da installare

Interfaccia: usb

Numero di canali: 2

Pro: questa scheda audio è versatile, può essere collegata sia al pc che al tablet

Contro: è una scheda audio pensata per chi non la deve utilizzare a scopi professionali

Una scheda audio con interfaccia usb può essere collegata ad un pc o ad un tablet in modo molto immediato. Tra le migliori di questo tipo c'è la PreSonus AudioBox iOne, perfetta non solo in uscita, ma anche in entrata, per la registrazione di podcast, ad esempio. Permette anche di attaccare il jack delle cuffie e di regolare il volume delle stesse. Con sistema operativo Windows, supporta diversi software, come Ableton Live Lite, Studio One Artist and Studio Magic Plug-in Suite.

Asus Xonar SE

La più economica

Consigliata a chi cerca una scheda audio: per il gaming; intuitiva; compatibile con Android e Windows

Interfaccia: usb

Numero di canali: 5.1

Pro: i suoni rimandati sono chiari e limpidi, anche quando si alza il volume

Contro: si consiglia di aggiornare il software prima di cominciare ad utilizzarla, per poter usufruire di una versione più recente

Per chi ha bisogno di una scheda audio non per scopi professionali, un modello economico come l'Asus Xonar SE andrà più che bene. Realizzato con il sistema operativo Windows 10, trova il suo punto di forza nella tecnologia Hyper Grounding, che assicura un efficace blocco del rumore, riducendo la distorsione audio e le possibili interferenze. Il rapporto segnale-rumore è di 116 dB. Gli amanti del gaming sfrutteranno questo dispositivo anche grazie all'amplificatore per cuffie, che rende l'esperienza di gioco davvero realistica.

Motu M2

La migliore per il gaming

Consigliata a chi cerca una scheda audio: di fascia media; con cavo XLR; che permetta la cancellazione del rumore

Interfaccia: usb

Numero di canali: 2

Pro: lo schermo LCD a colori rende più intuitivi e di facile lettura i dati rimandati durante l'ascolto audio

Contro: tutti coloro che lo hanno utilizzato, si dicono soddisfatti

Chi è amante del gaming ha bisogno di una scheda audio potente e che rimandi in modo nitido anche il più flebile suono, per garantire un'esperienza di gioco perfetta. Il migliore in tal senso è il Motu M2, un dispositivo venduto con un ottimo rapporto qualità/prezzo e comprensivo di cavo XLR-XLR extra. La qualità del suono è garantita dai 120 dB sulle uscite principali. I convertitori ESS permettono di vivere una buona esperienza audio anche inserendo le cuffie. Il display a colori permette di avere un impatto visivo sulla modulazione del suono.

Universal Audio Apollo Twin X Quad He

Il modello professionale

Consigliata a chi cerca una scheda audio: top di gamma; compatibile con iOS; intuitivo

Interfaccia: ADAT, S/PDIF

Numero di canali: 8

Pro: i lavori effettuati con questa scheda audio sono impeccabili

Contro: questo modello è adatto a chi deve fare lavori impegnativi, mentre è meno consigliato a chi ne ha bisogno solo a livello amatoriale

Se state cercando il top di gamma, allora vi serve la scheda audio Universal Audio Apollo Twin X Quad He, che non solo rimanda audio puliti e precisi, ma consente di mixare, sovrascrivere e convertire suoni in pochi e semplici passaggi. Permette di gestire 8 canali contemporaneamente, per un'esperienza d'ascolto completa e dettagliata. Ma non è tutto: questo dispositivo è facile e intuitivo anche nell'installazione. Il suo prezzo è un po' alto, ma in linea con le sue prestazioni.

Come configurare la scheda audio esterna

Dopo aver collegato la scheda audio esterna al pc, è necessario installarla. Per configurarlo, basta andare nel pannello di controllo e selezionare prima suoni e poi periferiche audio. Tra le periferiche audio troverete la voce dedicata alla vostra scheda audio: basterà cliccarci sopra e l'installazione partirà in automatico.

Come scegliere la migliore scheda audio

Per scegliere la scheda audio più giusta per le nostre esigenze, bisogna tenere conto di diversi aspetti tecnici, tutti importanti. Quali prestazioni garantisce? Quali e quante porte ha? Ovviamente, la differenza la fanno anche la marca e il prezzo.

Prestazioni

Per valutare le prestazioni di una scheda audio, bisogna confrontare il numero di canali e la risoluzione.

Per quanto riguarda i canali, ovvero i segnali audio rimandati contemporaneamente, un modello prestante ne conta un minimo di 6, fino ad arrivare ad un massimo di 8.

Per quanto riguarda la risoluzione, invece, deve raggiungere i 192 KHz e i 24 bit, per garantire un suono nitido e un'ottima esperienza audio.

Interfaccia

L'interfaccia riguarda il tipo di porte che sono montate sulla scheda audio. Solitamente, possiamo distinguere tra:

USB, le porte più comuni, facili da collegare al pc e in grado di garantire un prezzo molto basso. Il loro più grande vantaggio è quello di non aver bisogno di una presa di corrente per far funzionare la periferica;

FireWire, una presa sempre più desueta che, però, offre prestazioni più elevate delle usb, al netto di un prezzo d'acquisto più elevato. Avendo bisogno di un alimentatore esterno, sono adatte a chi ha una postazione di lavoro fissa;

Thunderbolt, pensate per i computer a marchio Apple. Sono la giusta via di mezzo tra le due tipologie precedenti, perché offrono prestazioni più elevate dell'usb, ma hanno un costo minore delle FireWire.

Prezzo

Una scheda audio può essere molto costosa o molto economica. Le top di gamma, pensate per i professionisti del settore audiovisivo, possono costare anche sopra i 1000 euro. Ma non temete: se ve ne serve una per uso casalingo, se ne trovano anche intorno ai 100 euro: le prestazioni saranno inferiori, ma adeguate a un non esperto del settore.

Marca

Se volete puntare sulla qualità, scegliete una scheda audio tra quelle realizzate dai seguenti marchi: Presonus, Focusrite, Audient, Universal Audio e Steinberg. Ciascuna azienda è esperta e inserita nel settore ormai da anni e tutti i modelli sono ben performanti e rispondenti alle loro specifiche tecniche.

