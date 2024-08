Migliori pc da gaming del 2024: prezzi e prestazioni a confronto

video suggerito

La nostra top 3

I pc da gaming si diversificano dagli altri pc perché garantiscono prestazioni più elevate in materia di audio e grafica e sono pensati per essere utilizzati a lungo senza surriscaldarsi. Se è vero che questi modelli hanno solitamente un prezzo più alto, è vero anche che ormai se ne trovano anche di appartenenti ad una fascia di prezzo bassa senza che si debba rinunciare a caratteristiche tecniche che fanno la differenza.

Se siete gamers alle prime armi, però, scegliere il modello giusto può risultare complicato, soprattutto se si sta ancora imparando a capirne di RAM, componenti hardware e altri aspetti tecnici. Di seguito trovi una guida dettagliata delle caratteristiche di cui tenere conto al momento della scelta e una selezione dei migliori modelli di pc da gaming del momento da acquistare su Amazon o nei negozi fisici.

Megaport

Il migliore fisso

Consigliato a chi cerca un pc da gaming: con spazio di archiviazione extra; con tastiera e mouse; con sistema Windows 11

Pro: si tratta di un pc che garantisce elevate prestazioni pur essendo venduto ad un prezzo medio

Contro: tutti coloro che lo hanno acquistato si dicono soddisfatti

Un pc fisso è difficile da spostare, ma assicura delle prestazioni migliori di un modello portatile. Per esempio, il Megaport è un ottimo PC da gaming fisso e pre assemblato che costa meno di 1000 euro, ma che è in grado di garantire buone performance di gioco. Il processore utilizzato è il nuovo AMD Ryzen 5 2600X, che è affiancato da una GPU prodotta da Nvidia e della serie GeForce RTX 2060, con 6 GB di memoria video GDDR6. La memoria RAM è di 16 GB del tipo DDR4, mentre la memoria interna è affidata ad un'accoppiata composta da un hard disk meccanico da 1 TB e da un SSD da 240 GB.

Altre soluzioni consigliate di pc da gaming fissi:

Lenovo Legion 5 Pro

Il migliore portatile

Consigliato a chi cerca un pc da gaming: con tastiera retroilluminata; con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060; con sistema di aspirazione intelligente

Pro: i tasti cursore separati rendono più semplice la gestione della tastiera e più veloci e facili i movimenti durante il gioco

Contro: alcuni lamentano che il modello arrivato a caso non sia conforme alla descrizione; vi consigliamo di controllare accuratamente la corrispondenza prima di utilizzarlo ed eventualmente segnalare l'errore per la sostituzione

Un pc da gaming portatile permette di giocare anche assieme agli amici e in qualsiasi luogo senza troppa difficolta. Tra i migliori di questo tipo c'è il Lenovo Legion 5 Pro, un modello di fascia media con prestazioni elevate grazie al processore AMD Ryzen 7 6800H. Ha un display da 16 pollici e permette di contare su una SSD da 1 TB, per un'archiviazione importante. La scheda grafica con risoluzione 2560×1600 permette di rivedere immagini brillanti e nei minimi dettagli, per un'esperienza di gioco davvero immersiva.

Altre soluzioni consigliate di pc da gaming portatili:

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R51W

Il più economico

Consigliato a chi cerca un pc da gaming: con processore Ryzen; con tre porte; con velocità ventole regolabile

Pro: la velocità delle ventole regolabile permette di evitare il surriscaldamento del dispositivo

Contro: la batteria ha una durata media, quindi si consiglia di utilizzarlo per delle sessioni di gioco di circa 3-4 ore al massimo

Si può acquistare un buon pc per il gaming pur avendo a disposizione un budget limitato. Per esempio, l'Acer Nitro V 15 ANV15-41-R51W è un pc portatile che rappresenta un buon compromesso tra qualità e prezzo. Spendendo meno di 1000 euro si potrà usufruire di un modello con processore Ryzen 5 7535HS, tre porte diverse e versatile e ventola a velocità regolabile. Il display da 15,6 pollici offre una buona visuale, supportata da una risoluzione di 1920 x 1080 px e da un refresh rate di 144 Hz.

Altre soluzioni consigliate di pc da gaming economici:

Come scegliere il miglior PC da gaming

La scelta del miglior PC da gaming, va fatta innanzitutto in base alle proprie esigenze. È chiaro che tutti vorrebbero la configurazione più potente per giocare, ma per riuscire a portarsi a casa i computer da gaming di fascia molto alta potrebbe essere necessario spendere cifre astronomiche. Insomma, è importante riuscire a capire qual'è il giusto compromesso tra hardware e prezzo e, chiaramente valutare tutte le caratteristiche tecniche che compongono una particolare configurazione.

Pc fisso o pc portatile?

La prima cosa da decidere quando si vuole acquistare un PC da gaming, è il suo form factor. In soldoni vuol dire che bisogna decidere se si vuole un PC fisso, un notebook oppure un all-in-one di dimensioni più compatte da tenere in casa. Indifferentemente dalle necessità però, è importante ricordarsi che a parità di prezzo, i PC fissi sono quelli più potenti, perché hanno più spazio per la componentistica che non deve essere necessariamente miniaturizzata. E così come avviene per i computer tradizionali, anche nel mondo dei PC da gaming ci sono sostanzialmente tre categorie.

I PC da gaming fissi sono sempre stati la migliore soluzione per quanto riguarda il rapporto prezzo e prestazioni. Sono molto grandi e spesso ingombrano un volume decisamente maggiore di tutti gli altri modelli in commercio, e molti sono caratterizzati dalla presenza di un'illuminazione a LED RGB e un design decisamente vistoso. I migliori modelli però, danno sempre molte soddisfazioni per quanto riguarda le prestazioni di gioco perché, nel loro interno, sono utilizzati componenti estremamente potenti che – tra l'altro – possono essere sostituiti nel tempo con estrema semplicità. Insomma, anche acquistando il miglior PC fisso per giocare in questo momento, fra qualche anno all'uscita di una nuova GPU più potente, si potrà sostituire solo quel componente ed aumentare quindi le prestazioni di gioco di tutta la macchina. Sono la tipologia di PC da gaming più versatile nel tempo.

I notebook da gaming sono un'altra categoria di prodotti che, negli ultimi anni, sta diventando sempre più diffusa. Grazie alla loro potenza di calcolo, questi portatili sono in grado di eseguire senza problemi anche i giochi di ultima generazione, ma nonostante siano caratterizzati da un hardware più ottimizzato dal punto di vista termico, portano con sé ingombri non indifferenti: dimenticatevi di trovare un notebook da gaming realmente potente, che sia anche facilmente trasportabile. Per questo, il nostro consiglio è quello di optare per questa soluzione solo se si è assidui viaggiatori, e si vuole sfruttare la GPU dedicata anche mentre si è in viaggio.

Processore

Il processore è quello che si potrebbe definire il cervello del computer, ed è la componente hardware alla quale sono affidati tutti i calcoli della macchina. La potenza di un CPU viene espressa in GHz, e quando si sceglie un processore per PC da gaming vanno valutati anche i cosiddetti "core", ossia le unità di calcolo indipendenti che compongono il processore e che sono in grado di lavorare in maniera parallela.

Ad oggi, per un PC da gaming sono consigliati i nuovi processori Ryzen di AMD, oppure i nuovi Intel Core i7 ed i9 di nona o decima generazione. In commercio è possibile trovare anche configurazioni che utilizzano un Intel Core i5 di ottava generazione in poi, ed è questo forse, uno dei migliori compromessi tra prezzo e prestazioni.

Scheda video

Un PC da gaming senza una buona GPU, cioè senza una scheda video dedicata, non si può definire come una macchina per giocare. Questo particolare hardware è il cuore pulsante per tutti i calcoli grafici, sia bidimensionali ma soprattutto tridimensionali, e deve essere sempre presente in un computer pensato per giocare. Il nostro consiglio è quello di scegliere il PC da gaming valutando soprattutto questo fattore, che viene aggiornato di anno in anno diventando sempre più importante e potente.

In commercio sono presenti tantissime GPU dedicate, tra cui potrebbe essere logico puntare sulle Radeon RX 4xx e 5xx, sulle Radeon Vega, oppure sulle nVidia della serie 10×0 o 20×0. Ma ricordate una cosa: maggiori saranno le prestazioni della GPU integrata, maggiore sarà il prezzo del sistema, perché questi particolari componenti possono arrivare a costare quasi 1000 euro!

RAM

La RAM è una memoria ad accesso casuale nella quale vengono immagazzinati i dati del sistema operativo, delle applicazioni e dei giochi in utilizzo. Nonostante abbia una velocità di lettura e scrittura estremamente elevata, questa particolare memoria non può essere utilizzata come memoria principale del computer perché, una volta spento, il suo contenuto viene eliminato. È però un componente di vitale importanza per le prestazioni di una macchina: in un computer da gaming, il nostro consiglio è quello di puntare almeno a 16 GB di memoria RAM, anche se ci sono sistemi che ne utilizzano 32 GB o addirittura 64 GB.

SSD

Come avrete notato, non abbiamo utilizzato la dicitura hard disk, perché in un PC da gaming che si rispetti, un hard disk meccanico andrebbe solo a compromettere le prestazioni generali. Il nostro consiglio quindi quello di puntare a modelli che sono dotati di un SSD, molto più veloce rispetto agli HD meccanici, che al massimo potrà essere affiancato da una memoria di tipo tradizionale. In commercio sono presenti diversi tipi di SSD, che si contraddistinguono tra loro in base alla piattaforma con la quale sono compatibili: esistono i modelli SATA III, oppure modelli PCIe (PCI Express) in formato M.2 che sono estremamente più veloci. Ma anche in questo caso vale la legge che associa maggiori prestazioni a prezzi decisamente più importanti.

Monitor

Il monitor, chiamato da molti anche schermo o display, è una componente chiaramente già integrata nei notebook da gaming e nei PC all in one per giocare, ma generalmente va acquistato a parte quando si decide di optare per un PC fisso per il gaming. Soprattutto per quanto riguarda le esperienze di gioco, un buon monitor da gaming è fondamentale quasi quanto una CPU o una GPU, e può avere diverse dimensioni in diagonale, diverse risoluzioni e diversi rapporti di formato. Su un notebook da gaming il monitor può arrivare fino a 18 pollici, mentre nei computer fissi si possono superare facilmente i 30 pollici, con display curvi e ultra wide (con rapporti tipo 21:9), quindi più larghi che alti.

In ogni caso, quando si acquista un monitor da gaming, è importante tenere presente un fattore ben preciso, cioè quello della risoluzione:

HD: è la risoluzione più bassa, con la quale si intende pannelli con 1280×720 o 1366×768 pixel. Chiaramente, non è lo standard migliore per i videogiochi, visto che offre un dettaglio minimo, e difficilmente in commercio si troveranno monitor da gaming con questa risoluzione limitata.

FullHD: è la risoluzione più diffusa nel mondo del gaming, perché i suoi 1920×1080 pixel sono in grado di garantire una buona definizione, senza stressare troppo la GPU. Il che vuol dire che, nella maggior parte dei migliori PC da gaming, utilizzando questa risoluzione si potrà giocare con il massimo livello di dettagli.

2K Quad HD: è probabilmente la risoluzione ottimale per quanto riguarda il mondo del gaming. I suoi 2560×1440 pixel rappresentano il giusto compromesso tra definizione e potenza di calcolo necessaria: giocando in QuadHD si potranno ottenere ottime performance di gioco, e un'ottima qualità delle immagini.

4K Ultra HD: in attesa che si diffonda l'8K, la risoluzione 4K Ultra HD è il massimo per quanto riguarda lo standard: i suoi 3840×2160 pixel danno un'altissimo livello di dettaglio, ma è molto difficile che l'hardware di un PC da gaming sia in grado di gestire il tutto senza avere difficoltà. Anche utilizzando la migliore configurazione, sarà difficile raggiungere alti framerate ad una risoluzione 4K, il che vuol dire che – a nostro parere – è sempre meglio optare per giocare a risoluzioni 2K o minori, a meno che non si abbini il monitor 4K Ultra HD a PC da Gaming di fascia estremamente alta e, quindi, a configurazioni molto costose. Ma a questo punto, il gioco vale la candela?

Mouse e tastiera

Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma per giocare con il PC sono importantissimi anche il mouse e la tastiera. In commercio sono in vendita molti mouse e tastiere da gaming, prodotte proprio per massimizzare le prestazioni di gioco. Per quanto riguarda le tastiere, generalmente quelle più apprezzate dai videogiocatori sono quelle di tipo meccanico, che utilizzano dei particolari "switch" meccanici e non a membrana, con i quali viene garantita un'ottima reattività dei comandi, assieme ad una comodità di gioco decisamente migliore. Anche i mouse da gaming integrano molte funzioni aggiuntive, a prescindere dai tasti programmabili questi particolari mouse possono essere programmati per quanto riguarda la sensibilità, ed adattati ad ogni tipologia di gioco.

Sistema operativo

Il sistema operativo per il gaming è solo uno: Windows. Nonostante i sistemi Linux e Apple con il suo macOS negli anni abbiano tentato di paragonare le prestazioni di gioco all'OS di Microsoft, Windows resta il miglior sistema operativo per giocare. Il software di Microsoft attualmente più recente è Windows 10, e rimane senza ombra di dubbio il migliore in assoluto per quanto riguarda le prestazioni e la versabilità per il gaming, sia per quanto riguarda il software che per quanto riguarda le periferiche, soprattutto le GPU, che danno il meglio di loro proprio con l'ambiente Windows.

Porte

Anche il numero di porte disponibili è un fattore molto importante da verificare prima di acquistare un PC da gaming, indifferentemente dal form factor che si andrà a scegliere. Nei modelli che integrano mouse e tastiera USB, ad esempio, potrebbe essere utile la presenza di almeno 4 porte USB, alcune delle quali dovrebbero essere almeno di tipologia 3.0 per garantire un veloce trasferimento dei dati. Alcuni modelli più nuovi inoltre integrano anche l'USB Type-C, il nuovo standard per le connessioni che si contraddistingue dal più tradizionale Tipo A per la forma, le prestazioni e la reversibilità. La presenza di una porta USB-C è essenziale, soprattutto per quanto riguarda i notebook da gaming e gli all in one per giocare: in questo modo, quando la scheda video integrata nel computer diventerà obsoleta, sarà possibile collegare una scheda video esterna che si connetterà al computer proprio tramite questa nuova connessione, che di fatto è l'unica in grado di garantire velocità di trasferimento dati adatte a questo particolare utilizzo.

