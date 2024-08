video suggerito

I migliori notebook per studenti del 2024: la classifica La classifica dei migliori notebook per gli studenti di tutte le classi e di tutte le età: dalle medie all’università, un supporto tecnologico può risultare molto utile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 6

Che si tratti di scuole medie, scuole superiori o università, poter studiare con l'ausilio di un buon supporto tecnologico può davvero fare la differenza e rendere il lavoro più agile. Che ne dite, per esempio, di un buon notebook per studenti? Certo, bisogna vagliare attentamente le opzioni e confrontare i modelli per trovare quello che meglio risponde alle proprie esigenze: dopo aver valutato il sistema operativo e la mememoria, bisogna tenere presente che esistono i computer portatili convertibili, che si trasformano in un tablet e permettono di prendere appunti scrivendo con una penna digitale proprio come se si stesse utilizzando un foglio di carta, oppure i leggerissimi netbook.

Insomma, la scelta è davvero ampia, e per aiutarvi a capire quali sono i migliori notebook per studenti abbiamo preso in considerazione anche computer portatili economici e pensato di strutturare questa guida all'acquisto nella maniera più semplice e diretta possibile: a brevissimo avrete modo di conoscere i migliori modelli in commercio, accanto ai quali indicheremo per quali studenti sono più adatti, per poi spiegarvi punto per punto come riuscire a riconoscere il miglior computer portatile per le proprie necessità, tenendo sempre presente che alcuni modelli possono essere acquistati anche tramite uno sconto studenti.

Lenovo IdeaPad 3

Il più economico

Consigliato per gli studenti: di facoltà umanistica; delle scuole medie; delle scuole superiori

Pro: si tratta di un Chromebook leggero e maneggevole, che può essere trasportato anche in uno zaino

Contro: questo notebook non supporta programmi di calcolo molto pesanti, per questo è perfetto più per uno studente di scuola che per un universitario iscritto a facoltà scientifiche

Il Lenovo IdeaPad 3 è uno dei computer portatili Chromebook più economici nel mercato, ma nonostante il prezzo decisamente contenuto è un prodotto di nuova generazione, animato dal sistema operativo di Google, da un processore Intel Celeron N4500, 4GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna di tipo eMMC. Si tratta di un notebook con un'autonomia della batteria eccezionale, che supera le 10 ore di utilizzo, e che ha uno schermo FullHD da 15,6 pollici, sul quale gli studenti delle facoltà umanistiche potranno accedere al web, prendere appunti, fare videoconferenze e tutte quelle operazioni che non richiedono una grandissima potenza di calcolo.

Acer Aspire 3 A315

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato per gli studenti: di giurisprudenza; di lettere; delle scuole superiori

Pro: grazie alla tastiera retroilluminata, si può utilizzare anche quando la luce presente nell'ambiente non è abbastanza

Contro: seppure si rallenta con programmi molto pesanti, è perfetto per prendere appunti, scaricare pdf e file audio

Perfetto per gli studenti di giurisprudenza e non solo, l'Acer Aspire 3 A315 è un computer portatile con il quale studiare, prendere appunti e informarsi su tutte le leggi sarà un gioco da ragazzi. Dato il suo sistema operativo e la sua struttura hardware, con questo dispositivo è possibile portarsi a casa ad un prezzo decisamente contenuto una macchina che non tentennerà mai, animata da un processore AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB di memoria RAM e una memoria interna da 512 GB. Integra una tastiera retroilluminata ed una porta USB-C di tipo 3.1 con una velocità di trasferimento dati che può arrivare fino a 5 GB/s. Lo schermo è un 15,6 pollici FullHD.

Microsoft Surface GO 2

Il migliore per gli studenti universitari

Consigliato per gli studenti: universitari; liceali; che seguono molte lezioni

Pro: compatibile con i pennini, è perfetto per prendere appunti in tempo reale

Contro: non ha una memoria molto vasta, ma è indicato per chi deve scrivere, disegnare e fare calcoli in modo veloce

Il Microsoft Surface GO 2 è l'ultimissima versione del notebook convertibile di Microsoft, che mette a disposizione un'architettura hardware da computer portatile in un corpo da tablet. Si tratta di uno dei modelli più adatti agli studenti di facoltà umanistiche e di lingue, perché si può trasformare in un vero e proprio tablet sul quale prendere appunti con una penna digitale, proprio come se si stesse utilizzando un foglio di carta. Permette anche di utilizzare una cover con tastiera e trackpad ed integra un display FullHD da 10.1 pollici ed una batteria che garantisce più di 10 ore di utilizzo, perfette per una giornata di studi all'università.

Huawei MateBook

Il migliore per le scuole superiori

Consigliato per gli studenti: con poche pretese; alle prime armi con la tecnologia; che non devono installare programmi pesanti

Pro: è leggero e ha una batteria a lunga durata, quindi può essere utilizzato per tutta la sessione di studio senza essere nelle vicinanze di una presa

Contro: chi lo ha già utilizzato si dice molto soddisfatto, non sono stati segnalati difetti

Animato dal processore Intel Core i7, con 16 giga di memoria RAM e 512 GB di SSD, il Huawei MateBook D 14 è un notebook che grazie alla sua velocità e alla sua memoria permette di fare ricerche, preparare power point e prendere appunti in modo molto intuitivo. Pesa poco più di 1 Kg ed è dotato di uno schermo da 14 pollici FullView, cioè con cornici sottilissime. È facilmente trasportabile, realizzato totalmente in alluminio molto resistente e poco flessibile. La sua batteria da 56Wh garantisce un'autonomia fino a 9.5 ore di riproduzione video a 1080p.

Microsoft Surface Pro 7

Il modello pensato per le scuole medie

Consigliato per gli studenti: che devono fare ricerche veloci; più piccoli; che prendono appunti fuori casa

Pro: grazie al supporto posteriore, può essere posizionato in modo da avere lo schermo ad altezza viso

Contro: è indicato per chi deve solo prendere appunti e non ha bisogno di installare programmi di grafica e design

Con prestazioni al pari di un computer tradizionale, ma con una struttura da tablet, il Microsoft Surface Pro 7 è uno dei convertibili più apprezzati del mercato ed è perfetto per gli studenti che hanno la necessità di prendere appunti nel corso delle lezioni e utilizzare compilatori; all'occorrenza, può essere connesso ad uno schermo più grande. Il modello da noi scelto è animato da un processore Intel Core i5, affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di SSD. Può essere utilizzato anche con una penna digitale e una cover con tastiera e trackpad.

Apple MacBook Pro 16

Il migliore per chi studia materie scientifiche

Consigliato per gli studenti: che cercano il top di gamma; che vogliono un dispositivo potente; che possa essere utilizzato anche per lavorare

Pro: questo modello permette di installare anche programmi molto pesanti

Contro: questo computer è adatto a chi studia architettura, ingegneria, fisica o matematica o a chi è uno studente lavoratore

Il nuovo Apple MacBook Pro 16 è il più potente tra i portatili dell'azienda di Cupertino. Animato da un processore Intel Core i9 di ultima generazione, con 16 GB di memoria RAM ed una GPU dedicata AMD Radeon Pro 5500M con memoria GDDR6, questo modello dispone di un SSD di tipo veloce da 1 TB ed il suo fantastico display da 16" è compatibile anche con la tecnologia True Tone. È perfetto per chiunque studi o lavori con la grafica ed integra anche la TouchBar. È il non plus ultra tra i portatili di Apple.

Come scegliere il migliore notebook per studenti

I fattori da considerare quando si deve scegliere il migliore computer portatile per studenti non basta solo valutare l'hardware con il quale è assemblato il computer, ma bisogna innanzitutto avere ben chiaro lo scopo per il quale verrà utilizzato. È chiaro che uno studente di lettere e filosofia avrà necessità ben diverse da quelle di uno studente di ingegneria, per questo ecco come scegliere il miglior notebook per studenti.

Prestazioni

Le prestazioni di un computer portatile sono chiaramente la prima cosa da valutare prima dell'acquisto, anche perché non solo influiscono molto sul prezzo, ma anche perché sono proprio le prestazioni che rendono un modello più o meno adatto ad un determinato tipo di studente. Il nostro consiglio è quindi quello di avere ben chiaro il tipo di utilizzo che si farà del proprio computer. Per avere le idee più chiare, si possono iniziare ad avere questi due punti fissi:

Per un utilizzo caratterizzato da ricerche sul web, scrittura di documenti, videoconferenze, lettura di libri e appunti, non serve una macchina necessariamente potente e si potrebbe prendere in considerazione l'acquisto di un Chromebook, cioè un portatile non animato da Windows ma dall'OS di Google, oppure di un convertibile 2-in-1 di dimensioni compatte.

Per un utilizzo caratterizzato dall'utilizzo di applicazioni di progettazione e rendering 3D, applicazioni di analisi matematica e per lo sviluppo del software, allora sarà necessario acquistare un computer più potente, animato almeno da un processore Intel Core i5 e con almeno 8 GB di memoria RAM.

Dimensioni

Anche le dimensioni di un computer per studenti sono importanti, perché si tratta di una macchina che dovrà essere necessariamente portata con sé quando si va all'università. Per questo, il nostro consiglio è quello di cercare di trovare il giusto equilibrio tra dimensioni e prestazioni, magari puntando a modelli non superiori ai 15 pollici o magari dei convertibili che è possibile poi connettere all'occorrenza ad un monitor esterno ed avere quindi a disposizione uno spazio di lavoro più ampio, ma solo quando si è in un ambiente comodo dove non è necessario spostarsi.

Peso

Così come per le dimensioni, anche il peso è importante in un notebook per studenti. Ed il motivo è sempre lo stesso: portare con sé un computer troppo pesante, potrebbe rendere difficoltoso il viaggio verso l'università. Per questo, il nostro consiglio è quello di interessarsi all'acquisto di dispositivi che non superino i 1500 grammi, e che arrivino a 1.8 Kg solo nel caso in cui si abbia davvero bisogno di una macchina potente e con un hardware molto prestante. Insomma, mai e poi mai superare questa soglia, se si vuole portare il computer all'università.

Batteria

Un computer da portare all'università deve avere una batteria molto capiente ed energeticamente gestita bene. In questo modo si potrebbe anche evitare di portare con sé il caricabatterie, e alleggerire ancora di più il proprio viaggio verso l'università. Per questo, il nostro consiglio è quello di valutare modelli in grado di garantire almeno le 8 ore di autonomia, in modo da poter essere più che tranquilli quando si è fuori casa, per poi ricaricare il computer una volta rientrati.

