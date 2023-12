Migliori lavasciuga slim del 2023: classifica e guida all’acquisto I migliori modelli di lavasciuga di questo momento scelti tra tutti in base alle tecnologie di cui dispongono, ai consumi e alla capacità di carico, ma non solo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 4

La lavasciuga è un elettrodomestico molto utile, perché permette di avere 2 elettrodomestici in 1 e di dire addio ai panni umidi in casa o al tempo perso a stendere il bucato. Ma cosa succede se non si ha posto neanche per un elettrodomestico che ne sostituisce due? Potete optare per una lavasciuga slim, che occupa uno spazio davvero ridotto e non è per nulla ingombrante: questa particolare categoria di lavasciuga, infatti, ha una profondità che varia dai 40 ai 50 centimetri.

In vendita, online o nei negozi fisici, se ne trovano davvero numerosi modelli: confrontarli tutti per capire qual è quella più adatta a soddisfare le proprie esigenze può non essere semplice. Per questo, abbiamo pensato di darti una mano, selezionando alcuni tra i modelli top di gamma del momento.

La marca considerata la migliore del momento è certamente Samsung, ma ve ne sono altre che sono ugualmente valide e degne di nota.

Samsung AddWash WD8NK52E0ZW

La più tecnologica

Consigliata a chi cerca una lavasciuga: di ultima generazione; silenziosa; stabile

Dimensioni: 60 x 85 x 45,6 cm

Classe energetica: F

Capacità di carico: 8 + 5 kg

Pro: grazie alle tecnologie con cui è programmata, questa lavasciuga permette di ottenere un bucato impeccabile e di personalizzare i lavaggi in modo molto preciso

Contro: appartiene ai prodotti di fascia alta, proprio perché un top di gamma

Un elettrodomestico tecnologico è un elettrodomestico che offre la migliore qualità di servizio possibile e dei risultati impeccabili. La lavasciuga Samsung AddWash WD8NK52E0ZW è realizzata con tecnologia Air Wash, tecnologia VRT Plus e motore Digital Inverter: grazie all'azione combinata di questi sistemi, il risultato è una macchina veloce, silenziosa, prestante e facilmente personalizzabile. I capi risulteranno non solo asciutti, ma anche profumati e igienizzati; i lavaggi avranno tempi non superiori ad un'ora.

Midea MF200D80WB-E

La migliore con meno di 50 cm di profondità

Consigliata a chi cerca una lavasciuga: ideale per gli spazi stretti; per rimuovere anche le macchie più difficili; compatibile con tutti i tipi di tessuti

Dimensioni: ‎48 x 60 x 85 cm

Classe energetica: D

Capacità di carico: 7 kg

Pro: è una lavasciuga dal buon rapporto qualità/prezzo, che nulla ha da invidiare ai modelli di fascia alta

Contro: il marchio a cui appartiene non è tra i più conosciuti, ma questo non significa che non sia un elettrodomestico affidabile

Se avete uno spazio stretto, potete scegliere un modello con 40-50 cm di profondità, che ben si inserisce in qualsiasi punto di una stanza, che sia un bagno, una veranda o una cucina. Tra le migliori di queste dimensioni c'è la Midea MF100W70. Ha una capacità di carico di 7 chili e dispone di centrifuga da 1200 giri. Permette di scegliere tra diverse temperature, in modo da garantire un lavaggio che sia sempre adeguato agli indumenti e ai tessuti. Le fattezze estetiche sono quelle classiche, con carica frontale.

Candy CSWS 485TWME

La migliore per qualità/prezzo

Consigliata a chi cerca una lavasciuga: con centrifuga potente; a carica frontale; con motore inverter

Dimensioni: ‎53 x 65 x 56 cm

Classe energetica: A

Capacità di carico: 8 + 5 kg

Pro: oltre ad essere venduta ad un prezzo competitivo, questa lavasciuga consente di risparmiare sulla bolletta, perché appartiene alla classe energetica A

Contro: ad oggi, tutti coloro che l'hanno acquistata la consigliano e non espongono criticità

Chi lo ha detto che per avere un buon elettrodomestico in casa bisogna necessariamente spendere cifre molto elevate? Tra le lavasciuga, ad esempio, ce ne sono diverse di fascia media che sono realizzate con un buon livello tecnologico e sono davvero prestanti. Tra tutte, vi segnaliamo in particolare la CSWS 485TWME di Candy, che su Amazon ha ricevuto solo recensioni positive. Tra i suoi pro c'è senza dubbio la presenza del motore inverter, grazie al quale gli indumenti saranno asciugati senza essere stressati.

Haier HWD80-B14979

La migliore per efficienza energetica

Consigliata a chi cerca una lavasciuga: che non incida sulla bolletta; in grado di sanificare; con motore a lunga durata

Dimensioni: ‎56 x 59,5 x 85 cm

Classe energetica: A

Capacità di carico: 8 + 5 kg

Pro: la tecnologia a micro-vapore fa sì che i capi non vengano solo puliti e asciugati, ma anche igienizzati

Contro: si tratta di una tra le migliori sul mercato, consigliata a tutti

Una lavasciuga, soprattutto se utilizzata per più volte al giorno o alla settimana, può incidere notevolmente sulle bollette; a meno che non si scelga un modello appartenente alla classe energetica A. Per esempio, potete dare un'occhiata alla Haier HWD80-B14979. Tra le sue caratteristiche più importanti c'è la tecnologia micro-vapore, grazie alla quale i capi saranno liberi da batteri. Inoltre, anche il motore Direct Motion è tecnologicamente avanzato e si garantisce che durerà a lungo.

Cos'è e come funziona la lavasciuga slim

Una lavasciuga slim è una lavasciuga di dimensioni ridotte, con una profondità che non supera i 50 centimetri. La sua funzione è la stessa della lavasciuga di dimensioni standard: lavare e asciugare i capi, in modo che non si debba stendere dopo il lavaggio e non si debba acquistare un'asciugatrice da montare a parte, togliendo altro spazio all'ambiente.

Questo elettrodomestico può avere, in base al modello scelto, diverse funzioni e diversi livelli tecnologici. Ciò che tutti i modelli hanno in comune è che è possibile utilizzarli solo come lavatrici, solo come asciugatrici o programmando il trattamento completo.

Come scegliere la migliore lavasciuga slim

Come si capisce qual è la lavasciuga che può soddisfare al meglio le proprie esigenze? I parametri da valutare sono diversi e tutti ugualmente importanti; se è vero che è fondamentale tenere conto del costo dell'elettrodomestico, è vero anche che esso è strettamente collegato ai programmi e alle tecnologie di cui cui dispone, al marchio a cui appartiene e alla capacità del cestello. Non meno importante è fare una valutazione dei consumi che comporterà uno specifico modello, perché, ovviamente, inciderà sulla bolletta.

Consumi

I consumi di una lavasciuga slim sono uguali a quelli di una lavasciuga qualsiasi; per ogni lavaggio, bisogna considerare circa 120 litri d'acqua, che corrispondono a circa 6 kWh tra lavaggio e asciugatura. Per abbattere i costi sulla bolletta, consigliamo di effettuare i lavaggi nelle fasce orarie in cui la propria bolletta e più conveniente e puntare su lavaggi e asciugature rapidi e a risparmio energetico, quando possibile.

Capacità del cestello

In media, una lavasciuga slim può essere caricata per un massimo di 5 chili in modalità lavatrice e per un massimo di 6 chili in modalità asciugatrice. Ovviamente, questi parametri possono essere diversi in base al modello scelto, ma solitamente non vengono superati.

Programmi e tecnologie disponibili

I programmi presenti in un elettrodomestico di questo tipo sono un mix tra quelli presenti nelle lavatrici e quelli presenti nelle asciugatrici. Per quanto riguarda la fase del lavaggio, sicuramente sarà possibile scegliere tra lavaggio eco, lavaggio rapido, lavaggio delicato (per i capi di lana e lino) e lavaggio standard (per i capi in cotone); per quanto riguarda la fase di asciugatura, invece, solitamente è possibile scegliere tra una modalità più delicata e una più intensiva.

Dopo aver selezionato il programma perferito, sarà possibile scegliere i tempi: impostare la partenza ritardata e scegliere tra solo lavaggio, solo asciugatura, ciclo continuo e ciclo rapido.

Alcuni modelli, inoltre, sono smart, ovvero permettono di usufruire di alcune funzionalità aggiuntive disponibili sull'applicazione associata al dispositivo, da scaricare sul proprio smartphone.

Prezzo

Una lavasciuga slim può costare dai 35o ai 1000 euro, e anche di più. Maggiore sarà il livello di tecnologia e più curato sarà il design e sicuramente il prezzo sarà più alto. Il nostro consiglio è quello di monitorare sempre le piattaforme di vendita e i volantini dei negozi, per approfittare delle offerte e degli sconti più convenienti.

Marche

La migliore marca di lavasciuga sul mercato in questo momento è sicuramente Samsung, ma ce ne sono tante altre molto valide; per esempio, potete certamente fare affidamento sui modelli proposti da Candy, LG e Haier, ritenuti affidabili non solo da chi li ha già provati, ma anche dagli esperti del settore.

