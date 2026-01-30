Migliori hard disk esterni: i 15 modelli più affidabili per proteggere i vostri file

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli hard disk esterni sono dispositivi di archiviazione piccoli e compatti, che vi consentono di tenere al sicuro i vostri dati personali, trasferire foto, video o file di grandi dimensioni e di estendere lo spazio di archiviazione del notebook, del MacBook o della PS5. Inoltre, rappresentano una soluzione decisamente più economica rispetto agli abbonamenti mensili alle piattaforme Cloud.

I migliori hard disk, prodotti da marche come Western Digital, LaCie, SanDisk e Seagate offrono capienza, velocità e resistenza. Infatti, possono essere molto robusti e supportare i protocolli Thunderbolt e USB più recenti per un trasferimento dei dati rapido e fluido.

Scegliere l’hard disk più affidabile può essere difficile a fronte dei tanti modelli disponibili sul mercato. Per questa ragione abbiamo selezionato i migliori hard disk del 2026, soffermandoci sulle caratteristiche tecniche e sul rapporto qualità-prezzo, cercando di soddisfare ogni esigenza, da chi lavora con un SSD per trasferire foto e video in pochi minuti a chi ha bisogno dei grandi spazi degli HDD.

Come scegliere un hard disk esterno affidabile

Scegliere un hard disk esterno per conservare i propri file più importanti è sempre un'ottima soluzione, soprattutto per chi teme che il laptop possa abbandonarlo a breve portando con sé tutti i dati personali. In commercio ci sono dispositivi di diversa tipologia e capacità, che possono soddisfare più o meno le vostre esigenze. Quindi, prima di procedere all'acquisto bisogna valutare alcune caratteristiche principali.

Il primo aspetto da valutare è la tipologia di hard disk esterno. Gli hard disk driver (HDD) hanno un sistema meccanico, il quale è costituito da piatti rotanti in vetro o in alluminio rivestiti magneticamente. Sono solitamente più economici, ma anche più ingombranti, fragili e meno veloci in termini di trasferimento dei file. Gli SSD, sigla di solid state driver, sono unità flash sempre più diffuse sul mercato, perché hanno dimensioni più compatte e portatili e una maggiore resistenza ad urti e cadute. Assicurano un trasferimento fluido dei dati e sono indicati per sistemi operativi e programmi.

Il successivo fattore da valutare è la capacità di archiviazione, cioè la quantità di dati che il disco rigido può contenere. Questo valore può variare da poche centinaia di GB a decine di TB in base ai vostri scopi. Ovviamente, se intendete utilizzare il vostro hard disk esterno per salvare giochi o file di grandi dimensioni avrete bisogno di una capacità di archiviazione molto grande, mentre se volete semplicemente conservare ricordi o spostare piccoli file da un dispositivo all'altro potrete optare per quantità di storage minori.

Un altro fattore importante è la velocità di trasferimento dei dati. Questa dipende principalmente dallo standard di connessione supportato dal disco rigido per collegarsi al computer: USB 3.2, USB 3.0 e Thunderbolt, che attualmente rappresenta l'alternativa più rapida.

In caso di smarrimento del disco rigido risulta davvero comoda la presenza di sistemi di sicurezza avanzati, come la protezione tramite password e la crittografia dei dati, in modo che nessuno possa avere accesso ai vostri file riservati. Infine, l'ultimo aspetto da valutare è la compatibilità con il sistema operativo del vostro PC, ad esempio Microsoft o MacOS.

I migliori hard disk esterni del 2026

Nella nostra selezione abbiamo raccolto le proposte più interessanti del mercato dei dischi rigidi, soffermandoci su modelli con caratteristiche tecniche che possono soddisfare le esigenze più disparate e offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Non abbiamo mancato di rivolgerci alle marche più affidabili e specializzate nel settore, come Western Digital, LaCie, SeaGate, Sandisk e Toshiba. Di seguito, trovate gli hard disk esterni migliori del 2026.

TOSHIBA Canvio Basics

Per chi cerca un hard disk esterno economico

Disponibile nei formati da 1 TB, 2 TB e 4 TB, l'hard disk meccanico Toshiba Canvio Basics ha un design compatto e portatile, costituito da un materiale in plastica robusta con una finitura opaca. Misura 2,5 pollici e pesa soltanto 150 g. Funziona in maniera molto semplice, perché vi basta trascinare i file desiderati dal computer all'HDD, o viceversa, senza bisogno di installare alcun tipo di software. La frequenza massima di trasferimento dei dati è di 5 Gigabit al secondo, cioè 625 Megabyte al secondo tramite standard USB 3.0. È compatibile con computer Windows, mentre per MacBook è necessaria la riformattazione.

Capacità: 1 TB

Pro: questo HDD consente di trasferire file in maniera semplice e veloce, senza l'uso di programmi.

Contro: non presenta sistemi avanzati di sicurezza.

LaCie Mobile Drive

Il migliore per MacBook

Se volete espandere la memoria del vostro MacBook oppure avere uno spazio dedicato al backup l'hard driver esterno LaCie Mobile Drive vi consente di impostare una routine di salvataggio con il software LaCie Toolkit. Potete mettere al sicuro i vostri dati privati con la protezione tramite password e la crittografia AES a 256 bit. Inoltre, LaCie offre tre anni di accesso ai servizi Rescue Data Recovery, che vi permettono di salvaguardare i vostri file da errori, blackout o altre problematiche. Questo HDD trasferisce file ad una velocità di 140 Megabyte al secondo tramite standard di connessione USB 3.0 e USB-C. Con piccole differenze di prezzo, potete acquistare le versioni da 1 TB fino a 5 TB.

Capacità: 4 TB

Pro: il prodotto è costruito con materiali di ottima qualità. Nonostante abbia un meccanismo meccanico, gli utenti lo ritengono molto silenzioso.

Contro: alcuni utenti ritengono che la velocità reale del prodotto sia leggermente inferiore ai valori nominali della scheda tecnica.

SanDisk Extreme Portable

Il migliore per PlayStation5

Progettato specificamente per console PS5, l'hard disk esterno SanDisk Extreme Portable basato sulla tecnologia SSD vi consente di salvare e trasferire giochi con una velocità di 1000 Megabyte al secondo tramite interfaccia di connessione USB 3.2. Il design moderno e di piccole dimensioni assicura protezione dall'acqua e dalla polvere ed è testato per resistere alle cadute da 3 m di altezza. Grazie allo storage da 1 TB o 2 TB potete ampliare lo spazio di archiviazione della vostra PlayStation senza dover disinstallare i titoli a cui avete già giocato.

Capacità: 1 TB

Pro: il disco rigido vi consente di creare un archivio di giochi PS5 per PC, così da giocare direttamente dal vostro computer.

Contro: non sono disponibili formati oltre 2 TB, un aspetto da tenere in considerazione se volete salvare molti giochi AAA.

Seagate One Touch Hub

Il più affidabile tra gli HDD

Compatibile sia con computer Windows che con dispositivi Mac, l'hard driver esterno Seagate One Touc Hub è un HDD di grandi dimensioni che assicura la massima sicurezza dei dati personali, grazie alla protezione tramite password e alla crittografia AES a 256 bit. Oltre a conservare e a trasferire file con una velocità fino a 100 Megabyte al secondo, può ricaricare i vostri dispositivi anche quando il computer è spento. È munito di interfacce 3.0 e USB-C e di un software preinstallato per il backup automatico dei file. Il disco rigido proposto funziona ad alimentazione e ha una capienza di 8 TB, ma con alcune differenze di prezzo potete scegliere tra formati che vanno da 4 TB a 20 TB.

Capacità: 8 TB

Pro: ottimo il rapporto tra capacità e prezzo. Il prodotto è robusto e affidabile, indicato per il backup di grandi file.

Contro: secondo alcuni utenti il meccanismo meccanico dell'HDD risulta poco silenzioso.

SanDisk Extreme PRO

L'hard disk esterno SSD più veloce

Una frequenza di trasferimento fino a 3700 Megabyte al secondo e interfacce USB4 e Thunderbolt 4. Il disco rigido esterno SSD SanDisk Extreme PRO è progettato per chi cerca il massimo in termini di velocità. Ha una connettività estesa, perché supporta anche standard meno recenti come USB 3.0 e USB 2.0. Il design è composto da un guscio in silicone e una struttura in alluminio forgiato ed è testato per resistere a cadute da 2 m di altezza, urti, polvere e schizzi d'acqua (IP65). Installando il programma SanDisk Security potete proteggere i vostri file con password e crittografia dei dati. Questo modello è disponibile nei formati da 500 GB fino a 4 TB e da 8 TB.

Capienza: 2 TB

Pro: il prodotto offre una grande velocità sia in scrittura che in lettura. Il suo design è portatile e resistente.

Contro: alcuni utenti ritengono che il prodotto tenda a scaldarsi durante i trasferimenti prolungati, ma le considerazioni sono variabili.

Seagate Expansion Desktop

Il migliore per chi cerca tanto spazio di archiviazione

Un rapporto tra Terabyte e prezzo davvero conveniente. L'hard disk esterno Seagate Expansion Desktop può offrire fino a 24 TB di spazio e trasferire file con una frequenza di aggiornamento pari a 480 Megabyte al secondo. Supporta le interfacce USB 3.0 e USB 2.0 e ha una velocità di 120 Megabyte al secondo sia in scrittura che in lettura. Funziona facilmente sia con i computer Windows che con i MacBook, ma per questi ultimi potrebbe essere necessaria la riformattazione. Grazie ai servizi Rescue Data Recovery, i vostri file restano al sicuro da interruzioni di corrente, errori involontari, virus e altre problematiche.

Capacità: 24 TB

Pro: questo SSD è disponibile in vari formati, a partire da 4 TB fino a 24 TB, con un giusto compromesso tra prezzo e capienza.

Contro: il prodotto non dispone di interfacce più recenti, come Thunderbolt e USB 3.2.

Micron Crucial X9

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Un SSD in grado di combinare velocità, resistenza e portabilità al giusto prezzo. L'hard disk esterno Micron Crucial X9 racchiude nelle sue piccole dimensioni 65 x 50 x 10 cm una velocità di trasferimento pari a 1050 Megabyte al secondo con interfaccia USB 3.2 Gen 2 e una capacità di archiviazione da 1 TB (estendibili fino a 4 TB con le dovute differenze di prezzo). Il design è robusto e costituito da una scocca in lega metallica, in modo che possa resistere ad urti, cadute fino a 2 m, alla polvere e agli schizzi d'acqua. È compatibile con Windows, MacOS e con le principali console di gioco.

Capacità: 1 TB

Pro: un SSD veloce e affidabile che spicca per il suo rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcuni utenti ritengono che il prodotto tende a scaldarsi durante i trasferimenti più intensi.

Samsung T7 Shield

Il più resistente

Se cercate un SSD che sia in grado di sopportare condizioni estreme per le vostre avventure outdoor la risposta è l'hard disk esterno Samsung Memorie T9. Si tratta di un modello di piccole dimensioni e dal peso di soli 98 g, rivestito da una scocca in gomma che gli permette di resistere a cadute fino a 3 m di altezza, forti pressioni, polvere e acqua (IP65). Non bisogna però lasciarsi ingannare dal formato, perché questo SSD può raggiungere una frequenza di trasferimento fino a 1050 Megabyte al secondo con USB 3.2 Gen 2. Grazie alla tecnologia anti-surriscaldamento e al software per la protezione tramite password e crittografia AES a 256 bit, i vostri dati sono al sicuro da qualsiasi imprevisto. È compatibile sia con computer Microsoft e MacOS sia con console da gaming e fotocamere 12K. È disponibile anche nei formati da 1 TB e da 4TB.

Capacità: 2 TB

Pro: questo SSD ha un design molto robusto capace di resistere a condizioni estreme. La confezione include un cavo USB-C a C e un cavo UAB-C a A.

Contro: secondo alcuni utenti i cavi inclusi risultano troppo corti, ma le opinioni variano in base alle esigenze personali.

WD My Passport

Il più compatto

Piccolo, leggero e super portatile, il disco rigido WD My Passport è una soluzione perfetta per chi lavora in continuo movimento. Infatti, è facilmente maneggevole ed è formattato per connettersi ai computer con sistemi operativi Windows, MacOS e ChromeOS. Dispone di una frequenza massima di trasferimento di 625 Megabyte al secondo e di interfacce USB 3.0 Gen1 e USB 3.0. Potete proteggere i vostri file grazie al software incluso che vi consente di impostare la crittografia AES a 356 bit, inserire una password e programmare il backup. Questo HDD è disponibile in varie colorazioni e in formati da 1 TB fino a 6 TB.

Capacità: 6 TB

Pro: il prodotto è abbastanza veloce e risulta molto leggero, nonostante il funzionamento meccanico. Il sistema di sicurezza dei dati è molto affidabile.

Contro: alcuni utenti ritengono che la velocità rimanga invariata cambiando interfaccia, ma le opinioni sono contrastanti.

WD My Book

Il migliore da scrivania

Grandi dimensioni per alte capacità. L'unità di storage WD My Book è un HDD che offre una grande quantità di spazio per salvare foto e video. Il suo design robusto e ingombrante lo rende la soluzione ideale per accompagnare il monitor del computer sulla scrivania dell'ufficio o di casa. Si tratta di un modello compatibile sia con Windows che con MacOS, intuitivo e affidabile, grazie ai software per la protezione tramite password, la crittografia dei dati e il backup. È retrocompatibile con porte USB 2.0, ma possiede un'interfaccia 3.0 che assicura una velocità di trasferimento fino a 625 Megabyte al secondo. È disponibile in vari formati a partire da 8 TB fino a 26 TB.

Capacità: 16 TB

Pro: il rapporto tra prezzo e capacità è molto competitivo.

Contro: secondo alcuni utenti questo hard disk esterno meccanico risulta poco silenzioso.

SSK External SSD Portatile SD450

Il migliore da portare in viaggio

Con un peso di soli 45 g, piccole dimensioni e una forma che ricorda una chiavetta USB, l'hard driver esterno SSK è perfetto per chi è sempre in viaggio. Si tratta di un SSD con una grande velocità di trasferimento fino a 550 Megabyte al secondo con interfaccia USB 3.2 Gen 2, ma supporta anche standard meno recenti, come USB 3.1, 3.0 e 2.0. Ha una compatibilità molto estesa, dai computer Windows e MacOS agli smartphone e ai tablet Andoid e iOS. Il design è completamente in alluminio e integra un efficiente sistema di raffreddamento e la tecnologia TRIM per mantenere le prestazioni costanti. La sua capacità massima è 2 TB, ma trovate anche formati minori da 1 TB a 128 GB.

Capacità: 2 TB

Pro: un SSD tascabile e veloce. La confezione include un cavo da USB-C a C e un adattatore per porte USB-A.

Contro: il prodotto non è dotato di alcun sistema di protezione dei dati.

Intenso TX100

Per chi ha bisogno di poco spazio

Un design portatile e accattivante, costituito da un rivestimento gommato a prova di urti. L'hard disk esterno Intenso TX100 è un SSD dalle dimensioni abbastanza compatte e una buona velocità. Infatti, ha una frequenza di trasferimento di 500 Megabyte al secondo tramite interfaccia USB 3.1 Gen 1×1. È progettato per ottimizzare l'efficienza energetica e fare il meno rumore possibile. Qui proponiamo il modello con capacità da 500 GB, ma può arrivare fino a 2 TB.

Capacità: 500 GB

Pro: il prodotto offre in dotazione un cavo USB-C e un cavo USB-C ad A per adattarsi a vari dispositivi.

Contro: nessuna protezione tramite password o crittografia dei dati.

WD_BLACK P10 Game Drive

Il migliore per il gaming

Se cercate un'unità di storage per ampliare il vostro spazio per i vostri videogiochi, l'hard driver esterno WD_BLACK Pro P10 è sviluppato per offrire le massime prestazioni su PC da gaming e qualsiasi tipo di console di nuova generazione. Raggiunge una velocità di scrittura e di lettura fino a 130 Megabytes al secondo e una frequenza di trasferimento fino a 5 Gigabit al secondo tramite interfaccia USB 3.2 Gen 1. Il design misura 2,5 pollici ed è costituito da scocche interamente in metallo, le quali assicurano robustezza e una maggiore dissipazione del calore. La capacità da 6 TB vi consente di creare una libreria di circa 150 giochi. Questo HDD è disponibile anche nei formati minori fino a 1 TB.

Capacità: 6 TB

Pro: il disco rigido meccanico è ottimizzato per salvare e riprodurre giochi su PC da gaming, Xbox X, S e One, PlayStation 5 e 4. La confezione include un cavo USB-A a micro USB.

Contro: assenza di una porta USB-C, per cui è necessario acquistare un adattatore.

Amazon Basics SSD Esterno

Il più recensito dagli utenti

Un disco rigido piccolo ma estremamente affidabile. Questo SSD esterno di Amazon Basic vanta una protezione termica efficiente che mantiene la temperatura sempre sotto i 50°. Può raggiunge una frequenza di trasferimento di 2000 Megabyte al secondo con USB 3.2 Gen 2, al pari della velocità di scrittura e lettura. Il design è realizzato principalmente in metallo ed è resistente alla polvere e all'acqua (IP65). È preformattato per formato exFAT, per questa ragione ha una compatibilità molto estesa. Il modello proposto dispone di una capacità da 1 TB, ma è possibile acquistare anche la versione da 2 TB. La confezione include una custodia da viaggio, un cavo da USB-C a C e un cavo da USB-C ad A.

Capacità: 1 TB

Pro: un prodotto dal design classico, piccolo e portatile, ma con una buona velocità. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Contro: secondo alcuni utenti i cavi in dotazione hanno una lunghezza non ottimale.

LaCie Rugged Mini

Il design più iconico

Un hard disk meccanico in grado di resistere a cadute da 1,2 m e alla pressione di 1000 kg. L'unità di storage LaCie Rugged Mini si contraddistingue per il suo design portatile, piccolo, ma allo stesso tempo molto robusto. Si collega a vari dispositivi, tra i quali i PC Windows, MacBook, iPhone e iPad. Trasferisce dati con una velocità di 130 Megabyte al secondo con standard di connessione USB 3.0, compatibile con USB-C e Thunderbolt 3, ma funziona anche con porte USB 2.0. Inoltre, dispone di un software per il backup automatico e della crittografia AES a 256 bit per tenere al sicuro i vostri documenti. Questo HDD è disponibile nei formati da 1 TB a 5 TB.

Capacità: 2 TB

Pro: il dispositivo ha un design portatile e resistente che mettono al sicuro i vostri dati da urti e forti pressioni.

Contro: non supporta standard più moderni come USB 3.2. e USB-C nativo.