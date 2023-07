Migliori AirPods: il confronto tra i modelli e quali cuffie Apple scegliere Per capire quali AirPods scegliere tra gli ultimi o i più economici, è necessario avere un’idea sulle loro caratteristiche tecniche e fare un confronto delle differenze tra i migliori auricolari e cuffie di Apple, valutando l’ergonomia, le funzionalità e il prezzo.

Gli AirPods sono probabilmente gli auricolari bluetooth più flessibili ed efficienti per iPhone e per tutti i dispositivi Apple, grazie alle loro capacità di eseguire una rapida associazione e un repentino switch automatico di connessioni all'occorrenza. Tutti i modelli condividono alcune caratteristiche tecniche, come una lunga autonomia della batteria, una buona qualità dell'audio e la connettività wireless del bluetooth. Esistono delle differenze sostanziali, però, tra gli AirPods Max, AirPods 2, AirPods 3 e AirPods Pro 2, a partire dal prezzo, influenzato dalle funzionalità aggiuntive e dalla diversa ergonomia, che li rendono adatti a determinate situazioni ed esigenze.

L'iconico design che caratterizza lo stile moderno e minimale delle cuffie dell'ecosistema Apple si ispira agli emblematici EarPods con il filo, che qualche anno fa venivano forniti in combinazione all'acquisto di un iPod o di un iPhone. Dopo l'acquisizione di una delle aziende più rinomate nel mondo della produzione di prodotti audio come Beats sono disponibili maggiori e migliori alternative di auricolari. Con la ricarica wireless delle custodie per AirPods sono aumentate anche le ore di autonomia e l'assistente vocale di Siri ha aggiunto degli ulteriori comandi per il controllo delle funzioni.

Gli auricolari e le cuffie di Apple hanno avuto un'enorme evoluzione qualitativa che li ha resi fondamentali per una fruizione a 360 gradi delle funzionalità dei modelli iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac, aggiornati possibilmente alla versione del sistema operativo più recente. Anche gli utenti Android possono provare le cuffie ma, non potendo usufruire dell'assistente vocale di Siri, perderebbero delle importanti funzioni integrate. Ma non tutti gli AirPods sono uguali e questa guida si propone come piattaforma di confronto tra le diverse opzioni.

Come scegliere i migliori AirPods: confronto tra le caratteristiche comuni e le differenze

Quella che potrebbe sembrare una banale scelta si rileva essere una ricerca molto più complessa che richiede un minimo di approfondimento e conoscenza. Per scegliere il modello più adatto tra i migliori AirPods bisogna conoscere il prezzo, la tipologia, le caratteristiche tecniche, l'ergonomia e le funzionalità degli auricolari e delle cuffie di Apple. In questo modo, è possibile capire cosa cambia tra un modello e l'altro.

Tipologia

Sia le cuffie e sia gli auricolari hanno diversi modi per essere collegati ai dispositivi di Apple. Scegliendo un modello wireless si può evitare di avere fili ingombranti con il bluetooth ed è possibile gestire le funzioni con dei comandi touch. Quando è presente il cavo Lightning, non ci sono problemi di autonomia e i comandi sono sul filo ma risulta più difficile spostarsi.

Esistono delle differenze tra gli stessi auricolari che si dividono in earbuds e in-ear. Nel primo caso si appoggiano all'orecchio senza entrare nel canale uditivo, come invece accade per i cuscinetti della seconda tipologia. Le cuffie hanno a loro volta una suddivisione in on-ear e over-ear, che prevedono un appoggio sul padiglione nelle prime e un completo avvolgimento delle orecchie nelle seconde.

Caratteristiche tecniche

La maggior parte degli AirPods montano lo stesso chip H1, tranne in alcuni casi come il modello Pro 2 che sfrutta il chip H2. Anche la connettività è simile per tutti gli auricolari di Apple con il bluetooth 5.0, anche se la versione Pro sfrutta il bluetooth 5.3, che risulta più efficiente. La durata della batteria in ascolto e in conversazione può variare molto in base alla generazione scelta ma la qualità audio ha standard molto alti, a prescindere dalle funzionalità di cancellazione del rumore e di equalizzazione adattiva. Una ricarica rapida è fondamentale per non rischiare di restare senza cuffie nel momento del bisogno.

Alcuni prodotti hanno una struttura impermeabile con materiali in plastica, mentre altri come gli AirPods Max in acciaio inossidabile sono meno adatti ad utilizzi esterni. La custodia è minimale, in linea con il design degli articoli Apple, e può avere il supporto alla ricarica wireless, essere limitata al cavo Lightning o compatibile con il MagSafe. Quest'ultimo è un sistema che sfrutta l'allineamento automatico dei magneti per ricaricare gli auricolari, semplicemente appoggiando la custodia sul piano di ricarica. Se presente, il sensore della pelle può gestire autonomamente la riproduzione dei brani, in base alla posizione rispetto alle orecchie.

Funzionalità

La particolarità degli AirPods risiede anche nelle funzionalità del software che permette sia un utilizzo del singolo auricolare che l'accoppiamento con un altro paio di cuffie che condividono l'ascolto di una stessa canzone impostando anche volumi diversi. Basterà accostare l'altro modello all'iPhone, all'iPad o all'Apple TV da cui si vuole trasmettere. La cancellazione attiva del rumore, che cancella eventuali disturbi, l'equalizzazione adattiva, che calibra automaticamente la musica seguendo la forma del proprio orecchio, e l'audio spaziale, che rileva dinamicamente la posizione della testa, migliorano la qualità della riproduzione acustica.

Con la modalità trasparenza si può decidere se ascoltare o meno l'ambiente esterno e con la localizzazione risulta molto più difficile smarrire il proprio paio di AirPods. Il controllo del suono è affidato a dei sensori che attivano i microfoni per le telefonate e permettono di far partire l’audio appena vengono indossati gli AirPods. L'assistente vocale Siri può leggere gli avvisi in entrata di tantissime app e gestire le stesse funzioni dei comandi touch, attivandosi istantaneamente con "Hey, Siri".

Ergonomia

Per l'indossabilità è importante valutare le taglie disponibili e il peso che possono influenzare la comodità di un prolungato utilizzo. Le AirPods sono estremamente comode, anche se a volte la plastica le rende un po' scivolose. Utilizzando i cuscinetti in silicone si può aumentare l'aderenza e la stabilità, oltre che a migliorare l'isolamento dell'audio da rumori esterni.

Non tutti apprezzano sentire dei gommini all'interno del proprio condotto uditivo ma è sempre possibile rimuoverli alla necessità o scegliere i modelli base. La lunghezza degli steli può essere un fattore molto importante nella scelta degli auricolari perché determinano una maggiore o minore dimensione del prodotto da inserire sul proprio orecchio.

Prezzo

I prodotti dell'ecosistema Apple sono noti per avere un'elevata qualità di produzione e di efficienza ma sono anche conosciuti per avere delle fasce di prezzo di vendita molto alte. In base al proprio budget, è possibile scegliere un modello di auricolari bluetooth con più o meno funzioni. Si parte dai 120 euro degli AirPods di seconda generazione che offrono le funzionalità essenziali ai 650 euro degli AirPods Max che rappresentano il top della gamma degli accessori audio.

Un ottimo rapporto qualità/prezzo è rappresentato dal modello degli AirPods 3 che offre il meglio della qualità audio a un ragionevole costo che si aggira intorno ai 180 euro. Qualora si cercasse un prodotto molto più stabile e non risulta problematico avere dei cuscinetti all'ingresso del condotto uditivo, la versione degli AirPods Pro 2, che costano circa 250 euro, garantisce il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

La classifica delle migliori cuffie Apple del 2023: dall'ultimo modello al più economico

Se messi a confronto, gli auricolari proposti da Apple hanno delle sostanziali differenze che riguardano il prezzo, la tipologia, l'ergonomia, le specifiche e le funzionalità. I prodotti più economici si addicono agli utenti entry level che desiderano sperimentare l'elevata qualità audio dei dispositivi della casa di Cupertino risparmiando sul budget, mentre quelli più recenti e costosi sono consigliati agli appassionati più pratici ed esperti del settore tecnologico o ai nuovi utenti più esigenti.

Per capire quale scegliere tra l'ultimo modello e il più economico, ampliando il proprio ecosistema Apple, abbiamo realizzato una classifica con un riassunto delle principali caratteristiche dei migliori AirPods.

1. Apple AirPods Max

Migliori AirPods over-ear

Consigliati per: chi vuole concentrarsi senza distrazioni a casa e a lavoro con un perfetto isolamento dai rumori ambientali e apprezza una comodissima ergonomia con un'eccellente qualità audio per un'esperienza immersiva.

Queste cuffie AirPods Max offrono la migliore qualità audio in assoluto, grazie alla perfetta cancellazione del rumore attiva supportata da quella passiva dei padiglioni in alluminio anodizzato rivestiti con del tessuto a rete. L'atmosfera avvolgente del suono è garantita dalla tecnologia dell'audio spaziale e del Dolby Atmos. La struttura è realizzata con del resistente acciaio inossidabile, la fascia dell'archetto è a rete traspirante e il peso di 384g è ovviamente superiore ai classici auricolari. Il prodotto è venduto in diverse colorazioni tra cui l'argento, il grigio siderale, il celeste, il rosa e il verde. Le aste telescopiche permettono di regolare al meglio la posizione e l'altezza. I cuscinetti dei padiglioni risultano morbidi con il materiale in memory foam e il rivestimento in tessuto.

Alla base della gestione delle connessioni e del supporto dell'assistente vocale abbiamo il chip H1. Il suono è molto pulito e con l'audio spaziale restituisce un effetto surround tipico del cinema. La modalità trasparenza permette di ascoltare i rumori dell'ambiente esterno. Grazie alla batteria interna si possono usare le cuffie senza il cavo Lightning per 20 ore di ascolto. Tramite la digital crown, sui padiglioni è possibile eseguire alcuni comandi come il controllo del volume, gestione delle tracce, le chiamate e l'attivazione di Siri. Presenta sei microfoni esterni per rilevare i rumori ambientali e due interni che individuano i suoni che arrivano al tuo orecchio. Per le chiamate, i microfoni beamforming isolano la voce e la trasmettono in maniera cristallina.

Pro: ha una qualità della riproduzione sonora eccellente e una lunga autonomia di 20 ore di ascolto. Dispone delle tecnologie dell'audio spaziale, della cancellazione attiva e passiva del rumore e dell'equalizzazione adattiva. Il materiale della struttura è in acciaio inossidabile con diverse colorazioni a disposizione tra cui scegliere. Cuscinetti in memory foam molto comodi e rivestimento in tessuto traspirante. Perfetto isolamento delle voci in entrata e in uscita. Calzano perfettamente e sono estremamente resistenti all'usura del tempo. La custodia protegge perfettamente i padiglioni.

Contro: non sono impermeabili e appartengono alla fascia di prezzo alta dei top di gamma ma rappresentano l'eccellenza sonora di Apple. Sono meno leggere degli auricolari e meno comode per lunghi spostamenti perché hanno delle dimensioni maggiori che migliorano la cancellazione passiva del rumore.

2. Apple AirPods Pro 2

Migliori AirPods in-ear

Consigliati per: chi ha provato solo i modelli base e vuole fare un upgrade dei propri auricolari tascabili, aggiungendo migliori capacità di cancellazione del rumore e dell'isolamento vocale per un'alta qualità di riproduzione all'interno di un prodotto comodo e impermeabile.

La versione potenziata delle AirPods Pro 2 ha dei comodi cuscinetti in silicone sostituibili, che possono essere scelti tra 4 taglie diverse dalla XS alla L per indossare la dimensione più adatta al proprio orecchio. Differentemente da quello visto nei modelli base, questi auricolari sfruttano la potenza del chip H2 che migliora la cancellazione del rumore sfruttando degli algoritmi computazionali. La modalità trasparenza permette di ascoltare i rumori esterni riducendo l'intensità dei rumori forti e l'equalizzazione adattiva per una calibrazione automatica del suono. Presente il sensore della pelle che attiva la pausa nei momenti di allontanamento delle cuffie dalle orecchie. La connettività riceve un upgrade con il bluetooth 5.3 che riduce il consumo energetico dei dispositivi collegati.

L'audio spaziale crea una riproduzione del suono personalizzata per l'utente, utilizzando la fotocamera TrueDepth dell'iPhone per analizzare la forma e le dimensioni della testa e delle orecchie. La batteria ha una buona autonomia con 6 ore di ascolto e 4 ore di conversazione, da prolungare a 30 ore con la custodia. Quest'ultima è dotata di un anello per il laccetto, del supporto al caricatore MagSafe, degli speaker di notifica e chip U1 per il ritrovamento con l'app di localizzazione. Garantiscono una ricarica rapida per averle disponibili in 5 minuti. Aumentano le funzionalità dei comandi touch tra cui il controllo del volume tramite lo scorrimento touch. Con un piccolissimo divario dalle normali AirPods, questi auricolari pesano 5,3g ma sono impermeabili all'acqua, al sudore e alla pioggia, e adatti per fare sport al chiuso o all'aperto. Presenta gli stessi due microfoni beamforming e uno interno del modello AirPods 3.

Pro: ha un suono d'uscita molto pulito ed isolato con tecnologia audio spaziale e una lunga autonomia con 6 ore di ascolto. La custodia di ricarica wireless ha il supporto a MagSafe e il chip H2 che migliora la cancellazione attiva del rumore. Presente l'equalizzazione adattiva e la resistenza ad acqua e sudore con certificazione di impermeabilità IPX4. Disponibili diverse taglie per i cuscinetti in silicone.

Contro: hanno un peso maggiore rispetto agli altri modelli ma hanno un appoggio più stabile. Il prezzo è alto ma presenta tutte le caratteristiche tecniche per essere un auricolare bluetooth top di gamma.

3. Apple AirPods 3

Migliori AirPods per qualità/prezzo

Consigliati per: chi trascorre molte ore della giornata fuori casa e necessita di un paio di cuffie comode che garantiscano un suono potente e una lunga autonomia.

La principale differenza delle AirPods 3 dalla precedente generazione è la durata maggiore della batteria, che consente un uso continuo per 6 ore di ascolto e 4 ore di conversazione. Grazie alla custodia wireless, che supporta il cavo Lightning o il caricatore MagSafe, è possibile prolungare l'utilizzo fino a 30 ore. Con una rapida ricarica di 5 minuti forniscono un'ora di utilizzo. La custodia è facilmente trasportabile, avendo delle dimensioni molto compatte grazie allo stelo più corto delle AirPods 2. La tecnologia dell'audio spaziale, i bassi corposi e l'equalizzazione adattiva consentono di avere una riproduzione più avvolgente e piacevole. Presente l'assistente vocale Siri che si può attivare vocalmente o tenendo premuto un dito sulle cuffie.

Questi auricolari sono molto comodi da indossare perché si adattano perfettamente all'orecchio, nonostante siano venduti in taglia unica, e risultano estremamente leggeri col peso di 4,28g. A gestire i processi delle AirPods è ancora una volta l'affidabile e potente chip H1 e la connettività per l'associazione si avvale del bluetooth 5.0. Possiedono un sensore della pelle per andare in pausa automaticamente quando le allontani dalle orecchie e hanno un sensore della pressione su dei micro pannelli che emulano il click per avviare i comandi. Pratici per lo sport, hanno una certificazione IPX4 per la resistenza al sudore e all'acqua. Due microfoni beamforming lavorano sulla registrazione della voce e uno interno rileva e analizza le frequenze di ciò che arriva all'orecchio.

Pro: hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo e l'esperienza offerta dall'audio spaziale e dall'equalizzazione adattiva è totalmente immersiva. Lunga autonomia con 6 ore di ascolto, ricarica della custodia wireless e resistenza al sudore e all'acqua con certificazione IPX4.

Contro: sono venduti in taglia unica ma hanno una buona ergonomia per aderire bene al canale uditivo anche senza cuscinetti. Uno stelo più corto le rende più facili da perdere ma permette di avere una custodia più leggera e compatta.

4. Apple AirPods 2

Migliori AirPods economici

Consigliati per: chi desidera provare per la prima volta l'alta qualità sonora degli auricolari Apple e vuole risparmiare sul budget, scegliendo un prodotto entry level che sia leggero ed ergonomico.

Il modello meno recente degli AirPods 2 è sicuramente più economico rispetto ad altri auricolari di ultima generazione. Nonostante abbia un numero inferiore di funzioni touch, compensate da quelle aggiuntive di Siri, consente di provare ugualmente l'ottima qualità audio della tecnologia Apple, che perde qualche colpo sui bassi durante i film e le chiamate ma restituisce un suono potente e cristallino. Il motore delle cuffie è il chip H1 che ha consentito di aggiungere il supporto all'assistente vocale. Per connettersi ai dispositivi sfrutta la tecnologia di lunga portata del bluetooth 5.0.

La durata della batteria assicura 5 ore di ascolto e 3 ore di chiamata. Bastano solo 15 minuti di ricarica rapida per avere altre 3 ore di utilizzo a disposizione. Sfruttando la ricarica della custodia con cavo Lightning, è possibile prolungare il tempo di riproduzione a 24 ore di ascolto e 18 di conversazione. Questi auricolari rivestiti in plastica non sono impermeabili all'acqua e al sudore, ma sono estremamente comodi e leggeri, col peso di soli 4g, che sembrerà di non averli messi sulla conca dell'orecchio. Infine, ha due microfoni beamforming che catturano e isolano bene la voce durante le chiamate.

Pro: hanno il prezzo più economico e un'ottima qualità del suono. Sono estremamente leggere da indossare e possiedono una buona ergonomia, comandi touch per gestire i brani e una ricarica rapida per una disponibilità immediata.

Contro: la ricarica della custodia non è wireless ma è molto rapida con il filo, hanno una minore autonomia rispetto ad altri modelli ma con la custodia si raggiungono tranquillamente le 24 ore di utilizzo continuo. Meno adatti ad attività sportive per la mancanza di impermeabilità all'acqua e al sudore. Venduti con taglia unica, poggiano bene e senza problemi nella maggior parte dei casi.

Come utilizzare gli AirPods

Per qualsiasi generazione di AirPods da connettere, basterà aprire la custodia con le cuffie all'interno vicino al dispositivo Apple compatibile. Una volta attivato il bluetooth nelle impostazioni, comparirà sullo schermo dello smartphone, del tablet o dell'orologio una grafica su cui cliccare la voce "connetti" per completare l'abbinamento. Per collegare la custodia al Mac, bisogna tenere premuto per 5 secondi o fino a quando non lampeggio la luce di stato il tasto di configurazione, posto nella parte posteriore, e selezionare dalle preferenze di sistema del computer il modello da associare.

Nel caso dell'Apple TV, bisognerà andare nelle impostazioni di telecomandi e dispositivi per attivare il bluetooth e selezionare gli AirPods, dopo aver premuto il tasto di configurazione. Una volta abbinati all'iPhone, iPad, Mac, Apple TV o Apple Watch, gli auricolari si connetteranno automaticamente ad altri prodotti in cui è inserito lo stesso ID dell'account. Infine, con la tecnologia bluetooth è possibile collegarli anche a dispositivi Android, senza il supporto dell'assistente vocale Siri.

Cosa fare se si perdono gli AirPods?

Grazie alla localizzazione degli AirPods, tramite un'app chiamata "Dov'è" che è abbinata ad iCloud, è molto più difficile perdere i propri auricolari. Basta selezionare gli AirPods smarriti e attendere le indicazioni sulla mappa. Il software indica sia la posizione delle cuffie e sia quella della custodia di ricarica. Rileva un dispositivo alla volta, quindi bisogna posare il primo paio nella custodia e poi aggiornare l'app.

Se gli AirPods sono offline, si ricevono le informazioni relative solo all'ultima posizione in cui sono stati online. Il programma è fruibile per qualsiasi generazione di auricolari Apple. Tranne per la seconda generazione del modello base, è disponibile anche la funzione di riproduzione del suono per facilitare la ricerca. Per le AirPods Pro 2, la funzione dell'app di localizzazione è disponibile solo con i dispositivi su cui è installato il sistema operativo iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura o le versioni successive.

Quali prodotti utilizzare per la pulizia?

Per una buona pulizia della superficie esterna, si può utilizzare una salvietta con alcol isopropilico al 70%, una salvietta con alcol etilico al 75% o delle salviette disinfettanti di marca Clorox. Evitare assolutamente di toccare con del detergente la griglia degli altoparlanti o la fascia traforata dell'archetto. In alternativa, utilizzare un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi per rimuovere la polvere e le impronte dalla superficie degli auricolari e delle custodie.

Non bisogna utilizzare oggetti appuntiti o far entrare liquidi nelle aperture. Per pulire gli archetti e il cuscinetto delle AirPods Max, creare una miscela di acqua (250 ml) e 1 cucchiaino (5 ml) di detergente liquido per bucato. Inumidire un panno morbido con il sapone appena creato e rimuovere i cuscinetti dagli archetti per strofinarli delicatamente per un minuto, mantenendo le cuffie capovolte per evitare inflitrazioni. Utilizzare un altro panno inumidito con acqua dolce per rimuovere eventuali residui e lasciare asciugare per un giorno intero, prima di rimettere insieme i pezzi.