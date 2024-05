video suggerito

I 15 migliori smartphone per fotocamera: la classifica del 2024 Una classifica degli smartphone con la migliore fotocamera del 2024, per foto e video degne di un professionista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 15

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ormai tutti gli smartphone sono dotati di fotocamera e tutti scattiamo foto e registriamo video per immortalare momenti e per condividerli sui social. Il fatto che tutti i modelli ne siano provvisti, però, non significa che un modello vale l'altro. In base al software integrato, ai pixel e al numero di fotocamere presenti, i risultati che si possono ottenere sono vari. Ovviamente, più aggiornata è la tecnologia integrata nello smartphone, più alto sarà il prezzo dello stesso: dunque, anche la fascia di prezzo non è da sottovalutare.

Come muoversi, quindi? La prima cosa da fare è capire a quale scopo stiamo acquistando lo smartphone e se abbiamo intenzione di realizzare contenuti foto e video a scopo amatoriale o professionale. Per aiutarvi a chiarirvi le idee, abbiamo raccolto i migliori smartphone del momento in fatto di fotocamera, dividendoli per fascia di prezzo.

I migliori smartphone fotocamera di fascia alta

Per poter scattare foto e realizzare video a livello professionale, è necessario avvalersi di un cameraphone di fascia alta, dotato di tutte le più recenti tecnologie e che permetta di creare contenuti di qualità, come se fossero creati con dispositivi professionali. Questi modelli sono pensati per i social media manager professionisti e tutti coloro che lavorano con i social, quindi hanno sì un prezzo elevato, ma in linea con le prestazioni che garantiscono. Rientrano in questa categoria smartphone Apple, Samsung e a marchio Google, ad esempio.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Consigliato a chi cerca un camera phone: con AI; a scopo professionale; da usare per scattare la sera

Pro: grazie alla sua memoria molto capiente, è possibile conservare un elevato numero di scatti e registrazioni video

Contro: essendo uno smartphone a sistema Android, è consigliato a chi per lavoro usa questo sistema anche su altri dispositivi, per rendere i passaggi di file più agevoli

Tra i cameraphone top di gamma c'è sicuramente il Samsung Galaxy S24. Dispone di quattro fotocamere professionali ed è provvisto di sensore da 200 megapixel con stabilizzazione ottica, fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel e due teleobiettivi. Per questo, le foto in modalità notturna risultano nitide e sia gli scatti con fotocamera frontale che i video sono ricchi di dettagli e realizzati in alta risoluzione. Inoltre, è possibile sfruttare l'intelligenza artificiale per applicare filtri ed effettuare modifiche, aumentando ulteriormente la qualità delle immagini.

Iphone 15 Pro Max

Consigliato a chi cerca un camera phone: dal design innovativo; con software di ultima generazione; che permette scatti brillanti

Pro: grazie alla sua memoria molto capiente, è possibile conservare un elevato numero di scatti e registrazioni video

Contro: i dispositivi a marchio Apple sono i top di gamma sotto ogni punto di vista, non ci sono difetti da segnalare

Davvero efficiente per foto e video è anche l'Iphone 15 Pro Max, realizzato dalla Apple. Tra le tecnologie che fanno la differenza in questo smartphone c'è ProRes Log, che integra i software di editing video, permettendo di agire non solo sui colori, ma anche sulla profondità e sulla qualità di registrazione. Per quanto riguarda la fotocamera, invece, si avvale di un obiettivo principale grandangolare da 48 megapixel stabilizzato otticamente, un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo 5x da 12 megapixel. Durante lo scatto, è possibile scegliere numerose lunghezze focali, avvalendosi di uno zoom altamente personalizzabile.

Google Pixel 8 Pro

Consigliato a chi cerca un camera phone: perfetto per immortalare anche i minimi dettagli; per una maggiore nitidezza delle riprese; con numerosi aggiornamenti per l'editing

Pro: l'intelligenza artificiale permette di ottenere immagini perfette sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto grazie alla funzione Scatto Migliore

Contro: essendo uno smartphone a sistema Android, è consigliato a chi per lavoro usa questo sistema anche su altri dispositivi, per rendere i passaggi di file più agevoli

Meno prestante a livello di pixel, ma molto più elevato in fatto di tecnologie di editing è il Google Pixel 8 Pro, che punta quasi tutto sulla presenza di un software di ultima generazione legato all'intelligenza artificiale. Grazie a quest'ultima, è disponibile il Magic Editor, per spostare i soggetti presenti nelle foto e rendere più nitidi colori e dettagli; molto utile è anche la funzione Scatto Migliore, che permette di scegliere i dettagli del viso che più convincono in una molteplicità di scatti per elaborarne uno finale perfetto.

Sony Xperia 1 IV

Consigliato a chi cerca un camera phone: ad alta risoluzione; con doppia sim; collegabile a usb c

Pro: grazie alla doppia sim, questo smartphone può essere utilizzato sia per lavoro che per il proprio privato

Contro: si consiglia di non utilizzarlo per troppe ore consecutivamente, altrimenti potrebbe surriscaldarsi

Anche il Sony Xperia 1 IV è un cameraphone di fascia alta che merita attenzione. In questo modello, prestazioni e design sono ben combinati. Questo modello è implementato con tripla fotocamera con sensori da 12 megapixel: la principale garantisce una focale di 24 mm ed è accompagnata da un ultra-grandangolare da 16 mm e da uno zoom periscopico. Anche i video possono essere registrati in alta risoluzione anche con fotocamera frontale, grazie al 4K HDR e ai 120 fps. Inoltre, il sensore 3D iToF sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare la nitidezza delle immagini.

OnePlus 12

Consigliato a chi cerca un camera phone: con antiriflesso; sottile; leggero

Pro: la collaborazione con Hasselblad permette di essere certi della prestanza della fotocamera

Contro: il marchio non è tra i più famosi, ma questo non significa che non sia sullo stesso livello di quelli più conosciuti

Concludiamo i nostri consigli sui cameraphone di fascia alta con il OnePlus 12. Per questo smartphone, le fotocamere sono realizzate avvalendosi del brand esperto nel settore Hasselblad. Sono presenti 3 fotocamere: una da 50 megapixel stabilizzata con sensore Sony’s LYT-808 grande 1/1,4” e antiriflesso, un teleobiettivo 3x a periscopio da 64 megapixel e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 megapixel. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 aiuta a processare immagini ancora più nitide.

Altre soluzioni consigliate di smartphone fotocamera di fascia alta:

I migliori smartphone fotocamera di fascia media

Se vi piace scattare foto e video, ma avete un budget più limitato, non disperate: ci sono tanti smartphone di fascia media le cui fotocamere sono prestanti e, seppur realizzate con tecnologie precedenti, possono essere implementate con software più recenti.

Iphone 14

Consigliato a chi cerca un camera phone: con un buon rapporto qualità/prezzo; ottimo anche per i selfie; con modalità cinema

Pro: questo telefono è perfetto anche e soprattutto per registrare i video, proprio come fosse una videocamera professionale

Contro: questo non è l'ultimo modello tra gli smartphone Apple, ma la sue prestazioni non deludono

L'Iphone 14 della Apple non è l'ultimo modello realizzato, ma è certamente tra i più recenti dell'azienda ed è quindi un buon compromesso tra prezzo medio e prestazioni quasi pari a quelle di un modello di ultima generazione. La qualità delle foto e dei video è garantita non solo dalla presenza della fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel, ma anche dalla doppia fotocamera con sensori da 12 megapixel presente sul retro. Inoltre, grazie alla modalità azione e alla modalità cinema abbinate alla registrazione video, la qualità di ripresa è molto elevata, perché si lavora in 4k.

Google Pixel 7a

Consigliato a chi cerca un camera phone: facile da usare; con assistente vocale; con batteria a lunga durata

Pro: la gomma magica permette di eliminare i difetti e le imperfezioni delle foto

Contro: questo modello è apprezzato da tutti, nessuno ha segnalato difetti

In alternativa, vi consigliamo di dare un'occhiata al Google Pixel 7a. Ha una doppia fotocamera posteriore, di cui una ultra-grandangolare da 13 megapixel. Come per tutti gli smartphone Google, anche in questo caso è la possibilità di sfruttare l'intelligenza artificiale a fare la differenza: per esempio, avvalendosi della gomma magica, ad esempio, è possibile eliminare velocemente alcuni dettagli delle foto. I video, invece, possono essere girati con una risoluzione 4K.

Honor Magic5 Pro

Consigliato a chi cerca un camera phone: per ricreare profondità di campo; da usare quando c'è poca luce; con una buona fotocamera frontale

Pro: si tratta un modello provvisto di 5G, perfetto per collegarsi ad internet e usare app di editing anche dove c'è poco campo

Contro: pur non essendo uno smartphone molto conosciuto, è molto apprezzato da chi lo ha acquistato fidandosi della scheda tecnica

Sebbene il marchio Honor non sia quasi mai considerato un top di gamma, il cameraphone Magic5 Pro è un modello da non sottovalutare. La fotocamera di cui si avvale ha tre sensori, tutti da 50 megapixel, che comprendono anche un teleobiettivo con zoom ottico 3.5x e zoom digitale 100x. Grazie ai tre sensori, le immagini immortalate sono ad alta risoluzione e con una buona profondità di campo, sia di giorno che quando c'è poca luce. L'elevata qualità si può ottenere sia con la fotocamera posteriore che con quella frontale.

Realme 12 Pro+

Consigliato a chi cerca un camera phone: con display curvo; per realizzare ritratti; con design moderno

Pro: grazie al display curvo, il campo immortalato è certamente più ampio del solito

Contro: questo telefono è un buon compromesso per avere un dispositivo di qualità spendendo una cifra non troppo onerossa

Lo stesso discorso vale per il Realme 12 Pro+, un modello di ultima generazione in cui il rapporto qualità/prezzo è molto equilibrato. La novità portata da questo modello è il sensore OV64B Omnivision che permette di ottenere foto e video di qualità anche quando ci sono poca luce e molto rumore oppure quando si hanno soggetti in movimento. Inoltre, grazie alla modalità ritratto cinematografico con lunghezza focale 80 mm, sarà più facile immortale un soggetto in primo piano rispetto al resto, dando il giusto risalto a tutti i dettagli.

Xiaomi 13T Pro

Consigliato a chi cerca un camera phone: con grandangolare; con fotocamera in alta risoluzione; veloce

Pro: la collaborazione con Leica rende un telefono di fascia media un top di gamma

Contro: sebbene non sia tra i più leggeri in vendita, è compatto e può essere trasportato in tasca

Un buon compromesso è anche lo Xiaomi 13T Pro. Il punto di forza della fotocamera di questo telefono sta nel fatto che è realizzata in collaborazione con Leica, l'azienda che produce macchine fotografiche e grazie alla quale è dotato di tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel e un sensore teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 5x. Anche la fotocamera frontale è in alta risoluzione e le foto sono di buona qualità anche quando c'è poca luce.

Altre soluzioni consigliate di smartphone fotocamera di fascia media:

I migliori smartphone fotocamera di fascia bassa

Se siete fotografi amatoriali, che vogliono immortalare momenti privati, vi sarà sufficiente anche un dispositivo economico, acquistabile spendendo circa 300-350 euro, non di più. Ecco, quindi, una selezione dei migliori cameraphone economici.

Samsung A54

Consigliato a chi cerca un camera phone: con impostazioni di base; con ampia memoria; a tre fotocamere

Pro: si tratta dello smartphone adeguato a chi sta imparando ad utilizzare la tecnologia e vuole partire dalle basi

Contro: non è possibile di sfruttare l'intelligenza artificiale, ma grazie alle app di editing scaricabili si possono ottenere comunque ottimi risultati

Tra i migliori camera phone economici che trovate in vendita vi consigliamo il Samsung A54. Presenta tre fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore. Le fotocamere posteriori sono da 5, 12 e 5 megapixel, mentre quella anteriore ha una risoluzione di 32 megapixel. Non è realizzato con tecnologie particolari, ma scatta e registra velocemente, soprattutto se c'è una buona illuminazione. Accedere alle impostazioni di scatto è semplice anche per chi non ha confidenza con la tecnologia.

Honor 90 Lite

Consigliato a chi cerca un camera phone: con zoom; con filtri per le foto; con ampia memoria

Pro: lo zoom personalizzabile permette di focalizzarsi sul soggetto da immortalare anche a distanza

Contro: si tratta di un ottimo telefono, seppur semplice e non di ultima generazione

L'Honor 90 Lite è uno smartphone sì economico, ma dalle prestazioni mediamente elevate. Delle tre fotocamere posteriori, quella con il sensore principale ha una risoluzione da 100 megapixel; la fotocamera anteriore, invece, è da 16 megapixel. Lo zoom è personalizzabile su due livelli e le foto possono essere modificate con filtri e regolando le luci e le ombre. Grazie alla capiente memoria, è possibile conservare scatti e video a lungo e per un numero molto elevato.

POCO M6 Pro

Consigliato a chi cerca un camera phone: con tripla fotocamera; con stabilizzazione ottica; con applicazioni per l'editing incorporate

Pro: la stabilizzazione ottica rende questo telefono indicato per catturare soggetti in movimento senza perdere dettagli

Contro: non è possibile connettere questo telefono ad un altro per poter recuperare dati, ma è possibili inviarli tramite diverse applicazioni

Anche gli smartphone POCO sono molto sottovalutati. Il modello M6 Pro, per esempio, con la sua tripla fotocamera posteriore e la sua fotocamera anteriore tutte da 64 megapixel, permette di scattare non solo selfie e foto standard, ma anche ritratti e scatti multipli. Grazie alla stabilizzazione ottica, inoltre, è possibile catturare immagini nitide e dettagliate anche quando si fanno scatti in movimento. Le foto si possono editare aggiungendo filtri, stickers e cornici.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Consigliato a chi cerca un camera phone: con zoom; con display Amoled; Android

Pro: è dotato di software per l'elaborazione delle immagini, per rendere le immagini finali il più possibile naturali e nitide

Contro: si consiglia di non salvare un numero eccessivo di foto e video, per evitare di rallentarlo

A proposito di smartphone economici, ma prestanti, segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, apprezzato per scatti e registrazioni video perché corredato una fotocamera da 200 megapixel ad altissima risoluzione con stabilizzazione ottica dell'immagine e zoom 2x e 4x, per catturare primi piani dettagliati anche a distanza e con soggetti in movimento. Inoltre, il software per l'elaborazione delle immagini permette anche di regolare in modo naturale luci e ombre.

Huawei Nova 12i

Consigliato a chi cerca un camera phone: da più di 100 megapixel; leggero; intuitivo

Pro: grazie all'alta risoluzione, i contenuti multimediali saranno pari a quelli realizzati con smartphone professionali

Contro: ha una memoria interna media, ma espandibile

Concludiamo con il Huawei Nova 12i, uno smartphone di design progettato con un sistema di fotocamere posteriori posizionate in modo circolare, per garantire un'ampia visuale. Tutte le fotocamere sono ad alta risoluzione, da 108 megapixel: questo garantisce scatti e video di qualità anche con soggetti in movimento e se non c'è l'illuminazione adeguata. Anche la fotocamera interna offre ottimi risultati, permettendo scatti che non escludono i più piccoli dettagli del viso.

Come scegliere un cameraphone

Per scegliere un camera phone bisogna per prima cosa chiedersi: per cosa mi serve? Quali e quanti contenuti foto e video devo realizzare? Rispondendo a queste domande, avremo più chiare le caratteristiche che, nel nostro caso, fanno la differenza. Noi, intanto, facciamo una panoramica delle principali.

Marca

Come per qualsiasi dispositivo tecnologico, anche uno smartphone viene considerato di livello e qualità anche in base al marchio da cui è prodotto. I migliori in fatto di fotocamera sono certamente quelli a marchio Apple, Samsung e Google, le aziende che più di tutte hanno lavorato per sviluppare tecnologie grazie alle quali i prodotti digitali sembrano essere realizzati con apparecchi professionali. Ma ce ne sono anche altri di fascia più bassa che ben si difendono, soprattutto se si pensa di scattare foto e realizzare video solo per piacere personale.

Intelligenza artificiale e nitidezza delle immagini: l'importanza del software

L'intelligenza artificiale ha ormai invaso tutti i campi, anche quello della fotografia. In tal senso, sono soprattutto gli smartphone Google a fare la differenza, perché implementali con un particolare software che permette all'intelligenza artificiale di intervenire per migliore la nitidezza delle immagini e la brillantezza dei colori.

Zoom

Poter sfruttare lo zoom è importante, soprattutto se si vuole immortale e riprendere qualcosa di molto lontano, senza perderne in qualità. Assicuratevi di scegliere uno smartphone che abbia delle impostazioni di zoom molteplici, in modo da personalizzare il più possibile la vostra esperienza di scatto.

Prezzo

Gli smartphone possono essere economici o molto costosi, dipende dal marchio, dal livello di tecnologia e dalle impostazioni e funzioni disponibili. Ovviamente, per poter usufruire di una fotocamera di ottima qualità, con risoluzione elevata e che offra impostazione di personalizzazione variegati, bisogna puntare ad un modello di fascia alta. Ma non temete: anche tra gli smartphone di fascia media e di fascia bassa si possono trovare dispositivi di buona qualità tecnologia, ideali soprattutto per chi ne ha bisogno per scopi amatoriali e non professionali.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.