Gaming Week: fino al 46% di sconto su giochi, console e accessori su eBay Vi presentiamo le offerte più vantaggiose su videogames, console e accessori per il gaming, proposte da eBay in occasione della Gaming Week: sconti fino al 46% su Xbox serie 6, videogiochi come FIFA23, cuffie, sedie e tanto altro.

Per tutti gli appassionati di gaming, si prospetta una settimana ricca di sconti e nuove uscite. Se desiderate un videogioco o una nuova console, potreste approfittare delle offerte eBay in corso su giochi, dispositivi e accessori.

Ma non solo, sul noto retailer online potrete acquistare con il 20% di sconto sulla prevendita il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovissimo videogioco per PS5. Preordinando il nuovo capitolo della saga, infatti, assisterete sin da subito al ritorno del capitano John Price, di John MacTavish detto "Soap", dell'esperto sergente Kyle Garrick detto "Gaz" e del lupo solitario "Ghost" e scoprire cosa rende mitica la Task Force 141 (TF141).

Oltre all'anteprima Call Of Duty 2, però, vi proponiamo anche le migliori promozioni di eBay su altri giochi, console e accessori per il gaming: dalla sedia ergonomica Acer al videogame Fifa 2023, passando per l'Xbox serie S, con sconti fino al 46%.

Offerte eBay su giochi, console e accessori per il gaming

Quali sono, dunque, le offerte eBay più convenienti su videogiochi, console e altri articoli per il gaming? Ecco per voi una selezione degli sconti migliori proposti in occasione della Gaming Week: il videogame Minecraft per PS4, le cuffie con microfono Trust Gaming Headset GXT 488 Forze, la console Xbox serie S e tantissimo altro.

-46% sulla sedia gaming Acer SPORTY-GC1600: comoda ed ergonomica, questa sedia da gaming è composta da un'ampia seduta, due braccioli imbottiti e due cuscini regolabili, uno riposa-collo e uno per il supporto lombare. È rivestita in pelle sintetica di alta qualità e risulta molto resistente. Infatti, è in grado di supportare fino a 120 Kg, per avere il massimo del comfort durante la sessione di gioco.

-41% sul videogioco Lego Star Wars Standard di Warner Bros: compatibile con la console Nintendo Switch, questo videogioco vi permetterà di conquistare la galassia e rivivere le avventure degli eroi di Star Wars. Per la prima volta, però, i personaggi del film si presentano in versione Lego, per offrire ancora più divertimento. Il gioco è adatto a tutte le età, dai 7 anni in poi.

-35% sul videogame Minecraft per PS4: coinvolgente e avventuroso, il videogioco Minecraft vi permetterà di dare sfogo alla vostra fantasia, di creare mondi e personaggi in modalità Creativa ed esplorarli in modalità Sopravvivenza. In più, potrai affrontare nuove avventure anche accompagnato da un massimo di sette giocatori.

-29% sul videogioco Grand Theft Auto per PS4: completo e coinvolgente, questo videogames contiene GTA III, GTA Vice City e GTA Saint Andreas, tre edizioni di una delle saghe più note tra gli appassionati. Ambientato tra gli anni '80 e '90, il gioco permette di immergersi in un mondo di eccessi e lusso sfrenato. Come gestirete le situazioni più complicate?

-25% sulle cuffie con microfono Trust Gaming Headset GXT 488 Forze: un'esperienza di gaming immersiva passa anche attraverso il suono, che risulterà nitido e tridimensionale grazie a queste cuffie con microfono. Progettate per la console PS4 e compatibili anche con PS5, queste ultime sono dotate di driver cuffia da 50 mm, cuscinetti over-ear morbidi e un microfono pieghevole.

-22% sul videogioco Fifa 2023 per PS4: non ha bisogno di presentazioni un videogioco così noto come FIFA. Il gioco di calcio più famoso di sempre, infatti, vi consentirà di partecipare ai più importanti tornei calcistici. In questa nuova edizione, potrete scendere in capo anche con i club femminili o sfruttare ancora meglio la funzionalità cross-play, per giocare in maniera collaborativa o competitiva.

-17% sul videogames Koch Media Life is Strange: con una grafica rimodernata e migliorata, questo videogioco consente di vivere tantissime storie, e di scegliere di volta in volta nuovi risvolti e finali. I personaggi principali, infatti, possiedono poteri unici. Mentre Max riavvolge il tempo, la sua amica Chloe è in grado di modificare gli eventi con abilità e la giusta dose di furbizia. Riuscirete ad supportarli nelle loro avventure?

-15% sulla console Xbox serie S: dal design compatto e lineare, questa console è sicuramente la più piccola ed elegante tra quelle presenti in commercio. Include una libreria istantanea di 100 giochi, tra i quali potrai destreggiarti in pochissimo tempo grazie alla modalità Quick Resume. In più, prevede una SSD personalizzata fino a 512 GB e un software ultra veloce.