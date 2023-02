Gaming Week: 30% di sconto su Hogwarts Legacy il gioco dell’anno su eBay Tra le tante offerte della gaming week di Febbraio su eBay, è disponibile scontato del 30% anche Il gioco dell’anno, Hogwarts Legacy, ispirato alla saga di Harry Potter.

A soli pochi giorni dal lancio sui vari blog e canali di stream non si parla d'altro, Hogwarts Legacy è già il videogioco dell'anno.

Disponibile al momento per Playstation 5, Xbox Series X|S e PC, sono già state confermate le relase date previste tra la primavere e l'estate del 2023 per la Ps4 (qui il pre-order), Xbox One e Nintendo Switch. Hogwarts Legacy è il primo gioco di ruolo open world che si distacca dalla trama dei famosissimi libri di Harry Potter. Ambientato 100 anni prima della storia che tutti noi conosciamo, Hogwarts Legacy vi farà vivere un'avventura totalmente nuova. Oltre a seguire le lezioni di magia e superare sfide incredibili, dovrete anche svelare i misteri che affollano il magico mondo creato da J.K. Rowling, incontrando nuovi personaggi, nuovi villain e creature magiche incredibili. Qualcosa a cui un vero fan del maghetto non potrà dire no. Hogwarts Legacy è disponibile in lingua italiana in offerta al 30% su eBay.

Le migliori offerte tra videogiochi, console e accessori di gioco su eBay

Ma se non siete fan di Harry Potter e forse anche un po' Serpeverde, Hogwarts Legacy non è il solo gioco a essere in offerta su eBay. Se state cercando una nuova avventura, come quella del fantasy Horizon Forbidden, vi invitiamo a dare un'occhiata alle offerte che abbiamo selezionato per voi, alle quali si aggiungo anche offerte su console, tra cui la Playstation 5 da 825 GB, e accessori gaming come le cuffie Turtle Beach Recon che renderanno l'esperienza di gioco ancora più incredibile. Ecco le migliori offerte della settimana:

-44% di sconto su FORMULA 1 22 per PLAYSTATION 5: si tratta del videogioco ufficiale della F1 2022. Vivete la massima formula motoristica scegliendo varie modalità di gioco, tra cui quella Carriera, nella quale potrete gareggiare per diventare campioni del mondo, sfidando i piloti attuali come Hamilton, Verstappen e Leclerc. Altra modalità è quella che vi permetterà di creare una scuderia da zero, esserne pilota e portarla sul tetto del mondo. In pratica, con F1 22 potrete diventare il nuovo Enzo Ferrari.

-38% di sconto su GTA 5 PREMIUM EDITION per Playstation 4: si tratta di uno dei videogiochi più venduti nella storia. Se sceglierete di acquistarlo, potrete giocare una storia divisa tra tre personaggi, che devono fare i conti con le proprie vite e con il proprio passato. Questo capitolo, rispetto a quelli passati, offre maggiore dinamismo per un'esperienza di gioco superlativa e senza pari, inoltre tramite connessione a internet, potrete giocare a GTA Online, un MMORPG in cui voi mettere le mani sulla città di Los Santos.

-37% di sconto su HORIZON FORBIDDEN WEST STANDARD EDITION per PLAYSTATION 5: un viaggio unico ed emozionante nel Forbidden West, luogo sconosciuto ricco di emozioni e pericoli. Ecco cosa affronterete se deciderete di acquistare questo gioco, che offre l'opportunità di scoprire un mondo enorme e variegato, alla ricerca di soluzioni per risolvere i misteri che rischiano di compromettere la vita di tutti gli essere viventi. Mettete alla prova le vostre abilità per salvare il mondo.

-35% di sconto su GRAN TURISMO 7 STANDARD EDITION per PLAYSTATION 5: se amate le macchine GT, allora amerete questo videogioco. Prodotto per offrire un'esperienza di guida più realistica possibile, potrete creare una messa a punto della macchina per utilizzarla durante i weekend di gara. Migliorate le abilità e anche la strategia di corsa nell'Accademia di gara. Gareggiate al massimo della velocità in corse personalizzate, o in quelle reali organizzate dalla FIA. Se siete convinti di poter vincere, Gran Turismo fa al caso vostro.

-30% di sconto sulla Playstation 5 da 825 GB BlueRay Disk Edition + God of War:Ragnarok: godetevi la console per eccellenza al massimo della sua potenza con una memoria praticamente illimitata. La PS5 permette di beneficiare al meglio degli schermi di ultima generazione, anche 8K, tramite il supporto HDMI 2.1. Questo è sperimentabile subito giocando al videogioco incluso nella confezione, uno dei migliori in assoluto dello scorso anno che è stato premiato come il Gioco dell'anno agli ultimi Game of The Year 2022, grazie al viaggio emozionante creato dagli sviluppatori. Inoltre, il prodotto di Sony possiede una SSD personalizzata, in grado di aumentare le prestazioni e la potenza di CPU e GPU, per raggiungere livelli di competitività mai visti.

-22% di sconto su OCTOPATH TRAVELER II per Playstation 5: questo videogioco di ruolo ispirato a quelli degli anni 90, permette di scegliere tra otto personaggi, i quali hanno tutti una storia da raccontare e soprattutto portare a termine. La trama si svolge in un mondo immaginario tutto da scoprire e il modo in cui farlo lo decidete voi, combattendo con i nemici o viaggiando attraverso portali per ricercare gli oggeti che vi faranno vincere le quest.

-21% di sconto sulla Nintendo Switch Oled Edizione Speciale Pokémon Scarlatto & Violetto: per un'esperienza di gioco portatile ovunque vogliate, potete scegliere di acquistare questa console con una memoria di base di 64 GB, espandibile fino a 2 terabyte. I videogame offrono una resa migliore delle immagini tramite lo schermo Oled touchscreen, che garantisce maggiore nitidezza grazie a una luminosità senza eguali. Riguardo alle decorazioni speciali con motivi ispirati a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, sulla parte frontale ci sono i Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon, mentre sul retro le Poke Ball, così da farvi immergere direttamene nelle arene da battaglia, anche solo prendendo in mano la console.

-19% di sconto su DEAD SPACE REMAKE per Playstation 5: siamo di fronte a un survival horror fantascientifico, nel quale impersonerete un ingegnere alla ricerca della sua amata, su di una nave spaziale infestata dai mostri. Scegliendo questo videogame potrete vivere un realismo senza precedenti con tanto di audio 3D, che vi farà sobbalzare mentre svelate i misteri della trama.

-13% di sconto sulla Xbox Series S da 512 GB HOLIDAY BUNDLE (FORTNITE + ROCKET LEAGUE + FALLGUYS): questa console è più piccola rispetto alla versione base, ma usufruisce di una potenza maggiore essendo all-digital, quindi non è appesantita dal supporto per i dischi. Se deciderete di acquistarla, potrete avere a disposizione una libreria di oltre 100 videogiochi, tra i quali switchare facilmente tramite la funzione Quick Resume. Inoltre, la combinazione tra la SSD con software integrato e Xbox Velocity Architecture, migliora il gampelay e diminuisce notevolmente i tempi di carica dei giochi.

-12% di sconto sulle Cuffie Turtle Beach Recon 70 Argento con microfono: questo dispositivo è perfetto per comunicare con gli amici durante le sessioni di gioco. Se sceglierete queste cuffie, potrete ascoltare e parlare facilmente grazie alla modalità stereo, inoltre il cavo lungo 1,2 metri permette di restare perfettamente comodi. L'uso di questo modello prodotto da Turtle Beach è raccomandabile per le console, anche portatili come Nintendo.

-12% di sconto sul controller PS4 DUALSHOCK 4 V2 Glacier White: questo joystick è di ultima generazione ed è capace di offrire un'esperienza di gioco intuitiva. Questo tramite la luce emessa dalla barra luminosa presente sul touch pad, che dà informazioni relative al personaggio controllato. Inoltre, il controller permette una doppia modalità di connessione, sia tramite cavo che con Bluetooth, così da farvi scegliere come giocare al meglio secondo le vostre preferenze.

-7% di sconto sul controller POWER A 1513568-01 USB Super Mario Nero e Rosso: si tratta di un game pad compatibile con Nintendo Switch. L'alimentazione prevede un cavo USB lungo 3 metri da inserire nella porta della console portatile, mentre è presente uno spinotto per collegare le cuffie. I tasti funzione del controller sono tre: D-pad o frecce direzionali; tasto Home; pulsante di accensione. Dunque possono essere combinati per modificare la velocità di risposta e in generale la sensibilità quando viene dato l'input.