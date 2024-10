Festa delle Offerte Prime 2024: oltre il 30% di sconto sui migliori dispositivi Apple venduti su Amazon

video suggerito

Continua la Festa delle Offerte Prime 2024, con sconti sui prodotti di tutte le categorie previsti fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 9 ottobre.

Tra le occasioni più interessanti, non mancano quelle legate al mondo tech, con un focus in particolare sui dispositivi Apple, con sconti fino al 31% per tutta la giornata di oggi.

I prodotti Apple con sconti oltre il 30% per la Feste delle Offerte Prime

Che si stia cercando uno smartphone affidabile, un tablet potente, un PC versatile e leggero o uno smartwatch di ultima generazione, i prodotti dell'azienda di Cupertino sanno soddisfare tutte le esigenze. Per questo, qui di seguito vi lasciamo le migliori offerte sui dispositivi Apple in vendita su Amazon:

-31% su Beats Flex: questi auricolari sportivi uniscono l'ottima qualità audio di Beats con una batteria capiente e un chip W1 per l'ottimizzazione con l'ecosistema Apple.

-28% su Beats Solo Buds: dal design accattivante, questi auricolari Beats offrono alta qualità sonora e un'ampia possibilità di personalizzazione dell'audio. Ottima, inoltre, la batteria da 18 ore di autonomia.

-27% su Apple Magic Mouse: il Magic Mouse di Apple è ormai iconico per stile e funzioni, con piena compatibilità sia con Mac che iPad. I suoi pulsanti touch e l'ergonomia del prodotto lo rendono tra i più interessanti della fascia medio-bassa di questa categoria di dispositivi.

-22% su Macbook Air 2022: questo portatile della Apple è compatto e sottile, ma gode di un ottimo hardware con i suoi 8 GB di RAM e il chip M2 di Apple. Ancora pienamente supportato dagli aggiornamenti di MacOS, questo PC è un'interessante opzione nella fascia alta del mercato.

-21% su iPad 2022: L'iPad del 2022 rappresenta un vero e proprio cambio di direzione per Apple, che rinnova il design e potenzia l'hardware. Oggi è ancora tra i concorrenti più apprezzati nella fascia media del mercato, e chi lo usa ne riconferma ancora la velocità e le alte prestazioni.

-18% su iPhone 15: l'iPhone 15 è il top di gamma dello scorso anno dell'azienda di Cupertino. Dotato di un hardware di primo livello, gode oggi di un rapporto qualità-prezzo quasi impareggiabile. Ottimi soprattutto il sistema operativo IOS, la batteria ben ottimizzata per durare tanto anche sotto stress, e la memoria da 128 GB, veloce nel caricare i propri file e capiente il giusto.

-18% su Apple AirPods (3rd Gen): la terza generazione delle AirPods rinnova l'iconico design di questi prodotti storici e implementa una batteria migliorata, l'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, e un sensore di pressione per il controllo delle funzioni di riproduzione.

-15% su Apple Watch SE (2nd Gen): la versione SE dei prodotti Apple vanta prezzi accessibili senza mai rinunciare alla qualità, sia in termini di ottimizzazione software che in quanto a materiali costruttivi. In questo caso, troviamo tutte le principali funzioni (e i sensori) delle nuove Series degli Apple Watch, con un ottimo display e una cassa in alluminio.

-13% su Apple Watch Series 9: gli smartwatch di Apple si integrano perfettamente nell'ecosistema Apple, restituendo un alto numero di informazioni su salute, sport e vita quotidiana precise e puntuali. Con questo Series 9, il top di gamma dell'anno scorso, l'esperienza dell'orologio di Cupertino innalza ulteriormente il suo livello qualitativo.

-11% su Beats Fit Pro: eleganti ed ergonomici, questi auricolari mantengono tutta la profondità dei bassi tipica di Beats unita alla perfetta integrazione nell'ecosistema Apple. Ottimi poi il microfono integrato e la certificazione IPX4 contro l'acqua.

