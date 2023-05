eDays di eBay: iPhone, PC, elettrodomestici i-tech e altri dispositivi tecnologici fino al 50% di sconto Essere al passo con la tecnologia non è semplice, le novità sono all’ordine del giorno. Però, poter avere a portata di mano modelli di ultima generazione non solo in fatto di smartphone, pc e smartwatch, ma anche di elettrodomestici per la cucina e per la casa, è certamente vantaggioso. Se anche tu stai pensando di acquistarne di nuovi, ti può interessare sapere che fino al 25 maggio su eBay ci sono gli eDays, giornate di sconti importanti su tutto ciò che è tecnologico.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se stai pensando di cambiare gli elettrodomestici della tua casa, di acquistare un attrezzo i-tech per fare palestra in casa o dispositivi tecnologici di ultima generazione, potrebbe farti piacere sapere che su eBay sono in corso gli eDays: fino al 25 maggio, un buon numero di dispositivi tecnologici sarà disponibile a prezzi ribassati.

Ma non è tutto: sempre fino al 25 maggio, utilizzando il codice MAGGIO23EDAYS in fase d'acquisto, ciascun cliente ha diritto ad uno sconto del 15% su tutto il catalogo. Ciascuno può utilizzare il coupon fino a due volte di seguito.

In questo articolo abbiamo raccolto le offerte più allettanti e significative, per aiutarti a non perderle di vista.

I migliori prodotti da acquistare in sconto approfittando degli eDays di eBay

Hai idea di ciò che vuoi comprare? Su eBay ci sono sconti davvero importanti. Ecco quelli che abbiamo raccolto per te, tra smartphone, smartwatch, piastre per capelli, barbecue e altri elettrodomestici e dispositivi.

-50% di sconto sullo smart tv Samsung QE43Q60BAU, un modello QLED ULTRA HD 4K da 43″. Nella parte posteriore sono posizionate diverse uscite USB e non solo, per collegare il televisore a qualsiasi tipo di dispositivo. Sotto la base sono posizionati dei piedini antiscivolo.

-46% di sconto sul tapis roulant YM TAP180PRO, un modello che permette di camminare e correre ad una velocità massima di 22 Km/h e di utilizzare la connessione bluetooth per scaricare sul display diversi programmi di allenamento da seguire. Si tratta di un modello elettrico pieghevole facile da riporre al termine dell'utilizzo.

-31% di sconto sul barbecue a gas Campingaz 2 Series Classic EXS Vario D, disponibile in colore nero. Si compone di due bruciatori in acciaio inox, una superficie di cottura in ghisa e un fornello laterale; è presente anche un piccolo piano di lavoro pieghevole per poggiare piatti e utensili. Si tratta di un modello leggero, con ruote poste da un lato che ne rendono più facile il trasporto.

-29% di sconto sullo smartphone XIAOMI 13, un telefonino dual sim disponibile in diversi colori e in grado di sfruttare la connessione 5G. La RAM raggiunge un massimo di 8 giga, mentre la SSD è da 256 giga. Ha tre fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore: tutte hanno un'ottima risoluzione e permettono di acquisire foto e video di qualità.

-27% sullo smart tv JVC LT-65VA3205I, un modello ultra HD da 65″, con connessione WiFi e sistema operativo Android; è provvisto di due altoparlanti ed è dotato di porte usb, compatibili con l'inserimento di chiavette. I piedini posti sotto la base lo rendono stabile anche se non è addossato al muro.

-22% di sconto sulla gelatiera autorefrigerante Severin EZ 7409, perfetta per preparare gelati, granite, sorbetti e yogurt in casa durante la stagione estiva. I suoi consumi sono ridotti e ha dimensioni compatte, che la rendono collocabile ovunque facilmente. Sulla parte frontale è presente un display sul quale sono segnalate le impostazioni attive.

-20% di sconto sull'aspirapolvere senza filo Dyson V11, un modello di ultima generazione con 60 minuti di autonomia e numerosi accessori per raggiungere i diversi punti della casa, anche quelli più difficili. Essendo un modello leggero, può essere manovrato a lungo senza sifficoltà.

-20% di sconto sul barbecue a gas KE Grill KE601. La struttura è realizzato in acciaio inossidabile, mentre il piano cottura con due fuochi è in pietra lavica. Tutte le sue parti sono facili da pulire e resistenti al calore e agli urti. Sul lato è posizionato un fornello, su cui è possibile posizionare piccoli pentolini.

19% di sconto sull'iPhone 14 da 128 giga, nella versione Midnight. L'ultimo modello di casa Apple è leggero, compatto, dotato di tutte le ultime tecnologie, due fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore. Inoltre, nel prezzo è inclusa la garanzia della casa produttrice, valida per 2 anni dal momento dell'acquisto.

17% di sconto sulla piastra Dyson Corrale, un modello senza fili; è realizzato con lamine flessibili in lega di rame che si adattano ai capelli e, anche grazie al calore regolabile, li modellano senza rovinarli. Se non utilizzata per 10 minuti di seguito, si spegne automaticamente.