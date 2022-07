Dyson Week di eBay: fino al 100€ di sconto sui prodotti top di gamma Fino al 18 luglio su eBay c’è la Dyson Week: aspirapolvere, purificatori d’aria e accessori per lo styling sono in offerta con sconti fino al 33%. Ecco 8 prodotti da non farsi scappare.

Dyson si è imposto negli ultimi anni come uno dei leader nel settore degli elettrodomestici e degli accessori per lo styling dei capelli: tra i prodotti più amati del brand ci sono aspirapolvere senza filo, purificatori d'aria intelligenti, asciugacapelli ultra potenti e piastre multifunzione.

Ora è possibile acquistare uno di questi prodotti a prezzi imbattibili: su eBay è infatti in corso la Dyson Week, una settimana di promozioni su una selezione dei modelli top di gamma dell'azienda. Per approfittare degli sconti fino a 100€ su articoli nuovi e ricondizionati c'è tempo fino al 18 luglio, ma le quantità disponibili sono limitate, per cui meglio assicurarsi subito il proprio prodotto preferito.

Dyson Week eBay: 8 offerte imperdibili

Tra le offerte della campagna Dyson di eBay abbiamo selezionato gli 8 prodotti con la percentuale di sconto maggiore: troverete, tra gli altri, l'aspirapolvere Dyson V11 Motorhead, lo styler Dyson Airwrap e il purificatore Dyson Pure Link.

-100€ di sconto su Dyson Pure Cool Me: leggero e compatto tanto che può essere posizionato su un tavolo o una scrivania, questo purificatore d'aria Dyson è ricondizionato e garantito dall'azienda, venduto con 1 anno di garanzia. I due filtri, HEPA e a carboni attivi, eliminano fino al 99,95% degli inquinanti presenti nell'aria della stanza, comprese le polveri più sottili. Emette inoltre un flusso d'aria fresca che può essere direzionato dove si preferisce grazie all'esclusivo meccanismo a cupola e al moto rotatorio con un angolo di 70°. Facile da controllare tramite il telecomando, ha anche la funzione sleep timer con intervalli da 30 minuti a 8 ore.

-100€ di sconto su Dyson Pure Cool Link: ideale da utilizzare tutto l'anno, questo purificatore d'aria è di tipo 2-in-1. Oltre ad eliminare fino al 99,95% degli allergeni dall'aria, svolge anche la funzione di ventilatore, emettendo un potente flusso d'aria fresca ideale durante i mesi estivi. Collegandolo all'app Dyson Link disponibile per smartphone è possibile visualizzare in tempo reale i dati sulla qualità dell'aria in casa. Con il telecomando si possono selezionare 10 impostazioni del flusso d'aria oppure programmare la modalità notturna che riduce portata d'aria e rumore di funzionamento.

-80€ di sconto su Dyson V10 Absolute: con un'autonomia di 60 minuti, l'aspirapolvere senza filo Dyson V10 è perfetta per pulire tutti gli angoli della casa, compresi letti, divani e tappeti. Tra gli accessori inclusi ci sono tre spazzole, ognuna progettata con un obiettivo specifico: la spazzola Direct Drive rimuove lo sporco ostinato dai tappeti, la spazzola a rullo morbido elimina polvere e sporco dai pavimenti duri, la mini turbospazzola è invece studiata per gli spazi ristretti come gli interni dell'auto. A seconda della superficie da pulire, si può scegliere uno dei tre livelli di aspirazione.

-50€ di sconto su Dyson AM10: anche in questo caso siamo di fronte ad un elettrodomestico 2-in-1, umidificatore e ventilatore. Grazie alla tecnologia Air Multiplier l'umidificatore attira l'aria circostante e la re-immette nell'ambiente sotto forma di potente flusso d'aria umidificato; d'estate, invece, può essere utilizzato per rinfrescare la stanza con aria fresca ad alta velocità. Incluso è il telecomando magnetico che permette di selezionare una delle 10 impostazioni del flusso d'aria.

-50€ di sconto su Dyson Airwrap capelli lunghi e fini: a chi ha capelli lunghi e fini è dedicato questo Dyson Airwrap grigio e rosa, perfetto non solo per dar vita a diversi tipi di styling, ma anche per asciugarli dopo lo shampoo. Lo styler sfrutta il cosiddetto effetto Coanda per lisciare i capelli oppure creare onde e ricci senza calore estremo: la temperatura non supera mai i 150° per evitare di rovinare i capelli. Nella pratica box imbottita sono incluse una spazzola lisciante, una spazzola volumizzante, un pre-styler e coni lunghi di diverse dimensioni.

-50€ di sconto su Dyson Airwrap capelli alle spalle e spessi: oltre che per il colore, in questo caso nero e viola, questo secondo modello di Airwrap differisce da quello appena descritto per la tipologia di capelli per la quale è stato progettato. Gli accessori inclusi sono infatti perfetti per capelli spessi che arrivano alle spalle, che potranno essere asciugati e resi lisci, mossi o ondulati in poche mosse. Grazie al controllo intelligente del calore, la temperatura dello styler non supera mai i 150° in modo da non danneggiare i capelli. I coni di diverse dimensioni, la spazzola lisciante, quella volumizzante e il pre-styler sono contenuti nella pratica box imbottita con chiusura a fibbia magnetica.

-50€ di sconto su Dyson V11 Motorhead: dotato di tecnologia ciclonica, l'aspirapolvere senza filo Dyson V11 riesce a catturare non solo polvere e sporco, ma anche microscopiche particelle come pollini e batteri, direzionandole nel serbatoio facile da svuotare con un gesto. La spazzola Direct Drive aspira facilmente i peli di animale evitando che rimangano incastrati tra le setole in nylon, e può essere utilizzata sia sui pavimenti duri che sui tappeti. Rispetto ai modelli precedenti, il rumore emesso durante l'uso è ridotto perché le vibrazioni del motore sono assorbite dal materiale fonoassorbente; l'autonomia della batteria è di 60 minuti.

-30€ di sconto su Dyson Supersonic: progettato per diverse tipologie di capelli, quello proposto da Dyson non è un semplice asciugacapelli. Con 3 impostazioni di velocità (alta, media e bassa) e 4 impostazioni di calore (28°, 60°, 80° e 100°), è provvisto di tre accessori magnetici per lisciare, arricciare o acconciare i capelli in maniera precisa. Il controllo intelligente del calore consente un'asciugatura rapida preservando la naturale luminosità dei capelli, senza danneggiarli.