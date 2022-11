Cyber eDays di eBay: sconti su giochi, console e accessori gaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la settimana del Black Friday, continuano anche i Cyber eDays di eBay, che proseguiranno fino al 4 dicembre 2022: giorni di promozioni su tantissimi prodotti, scontati fino al 70%.

In particolare, se siete appassionati di gaming, il noto market-place riserva una sezione dedicata a console, videogiochi e accessori, all'interno della quale potrete trovare una vasta gamma di articoli, in sconto fino al 70%. Di seguito per voi una selezione dei prodotti più richiesti al momento.

Dall'elegante Microsof Xbox serie 10 ai videogames del momento, come God of War per PS5 o Animal Crossing per Nintendo Switch: ecco per voi le occasioni da non perdere su console, accessori e videogiochi, in promozione su eBay per i Cyber eDays.

Gli sconti più interessanti su videogames, console e accessori gaming per i Cyber eDays di eBay

Ma quali sono i videogames, le console e gli accessori gaming più convenienti su eBay? Vi presentiamo tutte gli sconti più interessanti, proposti dal celebre retailer online in occasione dei Cyber eDays: i videogiochi Mario Kart e Horizon, i controller per Playstation, le console Xbox e tanto altro ancora.

-35% (-27€) sul videogioco Sony Horizon, Forbidden West: perfetto per chi ama cimentarsi in sfide entusiasmanti e avventurose, per completare questo videogame dovrete riportare l'ordine e l'equilibrio nel mondo. Proprio alle soglie di una nuova estinzione di massa, combatterete contro tantissimi mostri e affronterete pericoli sempre nuovi, per sconfiggere un nemico all'apparenza invisibile.

-35% (-20€) sul videogame Ubisoft Mario + Rabbids Sparks of Hope: compatibile con Nintendo Switch, questo videogioco è un grande classico. Con Mario e il suo team, infatti, vivrete avventure sempre nuove ed entusiasmanti.

-30% (-92€) sulla console Xbox Serie S: provvista di processore AMD Ryzen Zen 2 e una memoria interna da 512 GB, questa console vi consentirà di vivere un'esperienza di gioco immersiva, anche grazie alla scheda grafica di tipo AMD Radeon. Include anche il controller gamepad.

-26% (-21€) sul videogioco Sony God of War Ragnarök: compatibile con PS5, questo videogame vi consentirà di rivivere il mito della civiltà vichinga, di esplorare terre sconosciute e conquistare popoli e reami.

-25% (-30€) sul controller Sony DualSense e videogioco FIFA 23: compatibile con PlayStation 5, questo controller senza fili vi permetterà di giocare anche in modalità competitiva o collaborativa. In più, con questo accessorio da gaming, avrete anche il videogioco di calcio più noto, FIFA 23.

-25% (-10€) sul controller Nintendo Joy-Con: compatibile con Nintendo Switch, questo gamepad senza fili consente di coinvolgere anche più di un giocatore. Funziona grazie alla batteria ricaricabile e include due controller, uno arancio e l'altro porpora, provvisti di accelerometro e sensore giroscopico.

-25% (-15€) sul videogioco Nintendo Animal Crossing, New Horizons: progettato per Nintendo Switch, non ha bisogno di grandi presentazioni questo noto videogame, che consente di esplorare diversi spazi e vivere avventure fantastiche.

-25% (-15€) sul videogioco Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo: gli appassionati di Super Mario conosceranno sicuramente questo videogioco, che vi permetterà di vivere sfide automobilistiche entusiasmanti, anche in modalità multiplayer fino a 8 giocatori.

-20% (-10€) sul videogioco Splatoon 3 per Nintendo Swich: perfetto per chi ama i giochi di squadra, questo videogioco per Nintendo Switch vi permetterà di sconfiggere i gruppi rivali in colorate battaglie d'inchiostro, nella variopinta città di Splatville.

-20% (-10€) sul videogioco Mario Strikers, Battle League Football per Nintendo: la competitività del football e la simpatia di Mario si fondono in questo gioco collaborativo e competitivo al tempo stesso, che ti permetterà di vivere frenetiche partite in multiplayer e fare squadra con altri giocatori online, per portare il club al vertice della classifica mondiale.

-15% (-90€) sulla console Xbox serie X: dotato di un processore potente e veloce, l'AMD Ryzen Zen 2, e di una memoria interna da 1000 GB, questa console rappresenta il top di gamma. Infatti, assicura per i videogiochi tempi di caricamento ottimizzati e restituisce immagini nitide, con una frequenza dei fotogrammi fino a 120 fps.

-10% (-30€) sulla console Microsoft Xbox Series S bianca: con una memoria interna da 512 GB, anche questa console consente di vivere un'esperienza di gaming immersiva e realistica, grazie a un processore veloce ed efficiente e all'unità SSD personalizzata, che riduce i tempi di caricamento. L'articolo include anche un gamepad senza fili.