Back To School: 8 accessori tech per lo studente moderno in offerta Ecco 8 accessori tech con sconti fino al 60% da acquistare su eBay: notebook, tablet, auricolari e tanto altro perfetti per il Back To School.

In una società sempre più tecnologica, anche studenti e studentesse non devono essere da meno, assicurandosi di avere i giusti strumenti che possano aiutarli nello studio quotidiano. Anche se il Back To School è ormai avvenuto, non è troppo tardi per acquistare prodotti di questo tipo, magari approfittando di promozioni interessanti come quelle di eBay.

Sul sito di compravendita online si trovano infatti diversi articoli in offerta, tra cui notebook, auricolari, tablet e altri accessori tech con sconti fino al 60%: un'ottima occasione per rendere il ritorno a scuola più facile e "tecnologico".

Le migliori offerte eBay su accessori tech

Abbiamo analizzato le promozioni eBay più interessanti sugli accessori tech, selezionando 8 prodotti perfetti per il Back To School, scontati fino al 60%.

-60% di sconto sul Moleskine Smart Writing Set: ad un primo sguardo potrebbe sembrare una normale agenda, ma questa di Moleskine è molto di più. Gli appunti presi sul Taccuino Smart utilizzando la Smart Pen in dotazione, infatti, appariranno in versione digitale e in tempo reale sull'app Notes, così che sia ancor più facile consultarli durante lo studio.

-45% di sconto su Xiaomi Mi True Wireless Earbuds: piccoli e leggeri, perfetti da tenere anche in tasca, gli auricolari wireless Xiaomi si connettono allo smartphone tramite Bluetooth, e permettono di ascoltare musica e podcast ma anche di rispondere alle chiamate. La custodia funge anche da base di ricarica, per non rimanere mai a corto di musica.

-44% di sconto su Lenovo 300e Chromebook: schermo touchscreen da 11,6 pollici, memoria interna da 32 GB e RAM da 4 GB per questo notebook Lenovo con sistema operativo Chrome OS. Si tratta di un computer economico ma dalle buone prestazioni, perfetto sia per lo studio che per il tempo libero.

-36% di sconto su Xiaomi Mi Smart Clock: orologio e assistente vocale 2-in-1, questo targato Xiaomi è il dispositivo perfetto per i ragazzi e le ragazze amanti della tecnologia. Con uno schermo touch a colori da 4 pollici, è in grado di riprodurre musica, mostrare foto e video ma anche controllare i dispositivi IoT presenti in casa. L'Assistente Google è integrato.

-33% di sconto su HP DeskJet Plus: che sia per stampare appunti o fotocopiare una pagina di un libro, la stampante di HP è il prodotto giusto. È infatti un dispositivo multifunzione, che funge da stampante, scanner, fotocopiatrice e fax. È inoltre in grado di connettersi al Wi-Fi e facile da gestire anche tramite smartphone.

-29% di sconto su Lenovo Tab P11: un tablet Android con schermo touch da 11 pollici e memoria interna da 64 GB questo proposto da Lenovo, un modello Wi-Fi che vanta un'ottima durata della batteria, che può arrivare fino a 12 ore con una sola ricarica. Come sistema operativo ha Android 10.

-fino al 21% di sconto su Scalda tazza USB Cartoon: soprattutto d'inverno, un tè o una cioccolata calda possono aiutare ad affrontare le lunghe sessioni di studio. Per evitare che la propria bevanda si raffreddi, studenti e studentesse possono contare su questo scalda tazza da collegare ad una presa USB. Acquistandone tre ogni prezzo sarà scontato del 14%, con un acquisto di 4 pezzi, invece, si otterrà uno sconto del 21% su ognuno.

-15% di sconto su Asus VivoBook 15: chiudiamo la nostra selezione con questo notebook Asus con una SSD da ben 512 GB. In più, ha un ampio schermo da 15,6 pollici, RAM da 8 GB e Windows 11 Home come sistema operativo. Rientra in una fascia di prezzo medio-alta, ma si può considerare un investimento: accompagnerà chi lo possiede per diversi anni di studio.