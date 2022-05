Amazon Gaming Week 2022: le migliori offerte su dispositvi tech e accessori gaming Su Amazon è iniziata la Gaming Week, una settimana di sconti e promozioni su dispositivi e accessori da gaming delle migliori marche: ecco le offerte da non farsi sfuggire.

Su Amazon è iniziata la Gaming Week 2022: da oggi e per una settimana sono in sconto tantissimi prodotti dedicati agli amanti dei videogiochi, che potranno approfittare delle super offerte per ampliare la loro collezione. Oltre, naturalmente, a console come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e videogiochi per pc e console, su Amazon sono in promozione anche notebook, monitor e accessori come mouse, cuffie, tastiere e sedie da gaming, necessari per rendere completa e funzionale la propria postazione di gioco.

Le marche coinvolte nell'iniziativa sono diverse, conosciute dai giocatori per i loro prodotti affidabili e iper tecnologici. Ogni brand, inoltre, ha una propria pagina dedicata, in modo che sia più facile trovare uno specifico prodotto: dispositivi Logitech, Asus, Samsung, Agon, Razer e OverSteel sono solo alcune delle marche che propongono accessori da gaming in offerta.

Vediamo dunque quali sono le migliori offerte di questa Amazon Gaming Week, suddivise per categoria.

Le offerte su pc e notebook per l'Amazon Gaming Week 2022

I pc e notebook da gaming sono caratterizzati da processori potenti capaci di supportare diversi tipi di videogiochi e un comparto grafico di ultima generazione, in grado di restituire colori vividi e dettagli nitidi. Date le loro caratteristiche, hanno un costo medio più alto dei pc tradizionali, che può essere ammortizzato acquistando uno di questi dispositivi in offerta.

I migliori sconti su console e videogiochi

Che Gaming Week sarebbe senza super sconti su console e videogiochi? Nintendo Switch, Xbox Series S e tanti giochi anche per la nuovissima PlayStation 5 sono in offerta: Lego Worlds, Avengers, Call of Duty e Forza Horizon 5 sono solo alcuni dei titoli tra quelli che abbiamo selezionato che vi permetteranno di vivere fantastiche avventure.

I monitor da gaming in offerta per la Gaming Week 2022 di Amazon

Con schermi di grandi dimensioni e ad alta risoluzione, i monitor da gaming sono l'ideale per immergersi ancor di più nell'azione e vivere l'avventura del gioco in prima persona, soprattutto se hanno lo schermo leggermente curvo che "avvolge" lo sguardo del giocatore. Sono inoltre perfetti per non affaticare troppo la vista, perché garantiscono immagini nitide con colori bilanciati: ecco i migliori in offerta.

Accessori per gamer: mouse, cuffie e tastiere in sconto su Amazon

I giocatori più appassionati lo sanno: gli accessori sono importanti tanto quanto le console o i notebook, poiché rendono l'esperienza di gioco più facile e piacevole. Ecco perché vi proponiamo le migliori offerte su mouse, cuffie e tastiere da gaming, progettati per aiutare i gamer a vincere anche le sfide più difficili.

Gaming mobile: smartphone e tablet ad un prezzo scontato

Quella del gaming mobile è la nuova frontiera del mondo dei videogiochi, che vengono giocati su smartphone e tablet non grazie ad un disco o una schedina ma scaricando l'app del titolo scelto. Perché il gioco risulti scorrevole e l'azione fluida, è importante che questi dispositivi abbiano uno schermo ampio, una buona capacità di memoria e un processore potente, come quelli che trovate di seguito.

Amazon Gaming Week, le sedie da gaming in promozione

Con seduta ergonomica e imbottiture che favoriscono una corretta postura, le sedie da gaming sono fondamentali per chi trascorre diverse ore al giorno davanti a pc o console. La maggior parte di questo tipo di sedie ha schienale regolabile provvisto di poggiatesta, braccioli e ruote per spostarsi agevolmente: ecco i migliori modelli in offerta per la Gaming Week.