L’Amazon Gaming Week 2022 inizia oggi: le migliori offerte su videogiochi e dispositivi tech Torna l’Amazon Gaming Week 2022. Da oggi, 29 agosto, fino al 9 settembre, sarà possibile acquistare videogiochi, consolle e accessori per il gaming a prezzi ribassati e più vantaggiosi. Ecco quali sono le offerte migliori del momento.

Torna l'Amazon Gaming Week, la settimana che la piattaforma dedicata a schermi, cuffie, videogiochi e tanti altri accessori per il gaming.

Dal 29 agosto al 9 settembre 2022, gli amanti del gaming potranno approfittare di numerosi sconti per acquistare giochi per PlayStation, Xbox e dispositivi delle marche più affidabili, che gli esperti del settore e i veri appassionati conosceranno sicuramente, come Logitech, Nintendo, HP e Sony.

Di seguito, abbiamo raccolto per voi le offerte migliori proposte su Amazon nella sezione dedicata all'evento.

Pc e notebook in offerta durante l'Amazon Gaming Week 2022

I pc e i notebook, soprattutto se garantiscono elevate prestazioni tecniche, possono avere costi non sempre alla portata di tutti. Per questo, approfittare delle offerte disponibili, potrebbe essere una buona soluzione per acquistare dispositivi top di gamma a prezzi calmierati. Ecco quali sono le più vantaggiose:

I videogiochi da acquistare durante la Gaming Week di Amazon

Se siete in possesso di una consolle, avrete certamente sempre voglia di provare nuovi giochi. Ecco quali sono quelli che trovate in offerta su Amazon in questi giorni:

Offerte sui monitor per la Gaming Week 2022

Per avere una buona esperienza di gioco, è necessario avere un buon monitor a cui affidarsi. Ecco, quindi, quali sono i monitor che trovate in offerta durante la Gaming Week di Amazon:

Accessori per gamer in sconto su Amazon

Non solo monitor, console e giochi; un vero gamer ha bisogno di tanti altri accessori. Ecco quali sono le offerte migliori in fatto di mouse, tastiere, sedie, cuffie e microfoni:

Altri dispositivi in sconto in occasione dell'Amazon Gaming Week

In occasione dell'Amazon Gaming Week, trovate in sconto anche dispositivi che possono tornare utili per rendere la vostra casa più tecnologica. Ve ne segnaliamo qualcuno: